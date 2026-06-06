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Khoa học

7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái Đất

(NLĐO) - Lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học, các nhà khoa học đã đo lường trực tiếp từ trường của 7 ngoại hành tinh, nhờ vào một sự tình cờ.

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, một nhóm các nhà thiên văn học đa quốc gia cho biết họ đã quan sát 7 hành tinh khổng lồ nóng bỏng và phát hiện ra rằng gió của chúng chậm hơn dự kiến, cho thấy sự hiện diện của từ trường.

"Bước đột phá này mở ra một chân trời hoàn toàn mới trong nghiên cứu về các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời" - đồng tác giả Julia Seidel từ Phòng thí nghiệm Lagrange (Pháp), cho biết.

7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái Đất - Ảnh 1.

Phát hiện về từ trường của các hành tinh xa xôi có thể đem đến một phương pháp mới nhằm xác định các thế giới có sự sống - Ảnh minh họa: Đài quan sát quốc tế Gemini/NOIRLab/NSF/AURA

Theo Live Science, 7 hành tinh nói trên đều là "Sao Mộc siêu nóng", tức nhóm hành tinh khí khổng lồ nằm rất gần sao mẹ.

Đó là những thế giới "địa ngục" với nhiệt độ lên đến 2.600 độ K (2.326 độ C), tốc độ gió lên tới 7.200-25.000 km/giờ, được đo đạc thông qua sự chuyển động của sắt.

Tốc độ gió nhanh là điều bình thường đối với các hành tinh loại này, được thúc đẩy bởi bức xạ sao mạnh mẽ mà chúng phải nhận.

Tuy nhiên 7 hành tinh này lại đem đến điều ngược đời: Hành tinh càng nóng thì có tốc độ gió càng chậm.

Chỉ có một nguyên nhân: Từ trường của hành tinh đã đóng vai trò như một chiếc phanh, làm chậm chuyển động của các hạt tích điện trong bầu khí quyển.

Vì vậy, 7 hành tinh này cho thấy việc xem xét mối tương quan giữa tốc độ gió và nhiệt độ có thể giúp chúng ta biết được thế giới ngoài hành tinh đó có từ trường hay không, cũng như ước lượng sức mạnh của từ trường.

Trong khi đó, từ trường lại liên quan mật thiết đến sự sống, vì từ quyển chính là lớp áo giáp để bảo vệ các sinh vật và cả nước trên bề mặt khỏi bức xạ sao khắc nghiệt.

Các nhà khoa học không kỳ vọng về sự tồn tại của sự sống nơi 7 "địa ngục" này, nhưng chúng đã giúp chỉ ra một phương pháp mới giúp các nhà khoa học xác định các hành tinh xa xôi có từ trường hay không, từ đó tính toán cơ hội sở hữu sự sống của chúng.

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