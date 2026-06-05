7 năm "Tự hào cờ Tổ quốc": Khi lá cờ đi cùng lòng dân

Từ một sáng kiến của Báo Người Lao Động năm 2019, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trở thành hành trình bền bỉ đưa hơn 2,1 triệu lá cờ đến với biển đảo, biên cương, các tuyến đường trọng điểm, các khu di tích lịch sử…

Có những chương trình khi bắt đầu không ồn ào, không đặt ra những mục tiêu quá lớn lao, nhưng lại chạm đúng vào điều thiêng liêng nhất trong lòng người Việt. Với Báo Người Lao Động, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" là một hành trình như thế.

Từ một ý tưởng giản dị

Ngày 1-6-2019, nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại TP Bạc Liêu, Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Khi ấy, ý nghĩ đầu tiên của những người làm chương trình rất mộc mạc: ngư dân ra khơi không chỉ cần tàu, thuyền chắc, máy tốt, ngư cụ đủ, mà còn cần một điểm tựa tinh thần. Và giữa biển khơi nhiều bất trắc, không có điểm tựa nào thiêng liêng hơn lá cờ Tổ quốc tung bay nơi mũi tàu.

Chiều 20-12-2023, tại Căn cứ Trung ương cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh), Bí thư Thành ủy TP HCM thời điểm đó là ông Nguyễn Văn Nên trực tiếp trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tấn Thạnh

Một lá cờ, nếu nhìn bằng mắt thường, chỉ là tấm vải đỏ có ngôi sao vàng. Nhưng với người Việt Nam, đó là máu xương, là lịch sử, là danh dự quốc gia, là chủ quyền, là niềm kiêu hãnh của một dân tộc đã đi qua bao cuộc trường chinh để có độc lập, tự do, thống nhất. Khi lá cờ ấy hiện diện trên tàu cá, nó không chỉ đánh dấu một con tàu Việt Nam trên vùng biển Việt Nam, mà còn nói với ngư dân rằng sau lưng họ là Tổ quốc, là đất liền, là nhân dân.

Từ mục tiêu ban đầu tặng 1 triệu lá cờ cho ngư dân bám biển, chương trình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, bạn đọc, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài. Đến tháng 9-2022, sau khi vượt mốc 1 triệu lá cờ, chương trình được mở rộng và đổi tên thành "Tự hào cờ Tổ quốc", với 4 hợp phần: "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương", "Đường cờ Tổ quốc" và "Chắc tuyến đầu, vững hậu phương". Đó không chỉ là sự thay đổi tên gọi. Đó là sự lớn lên tự nhiên của một chương trình đã tìm được mạch chảy trong lòng xã hội.

Hành trình "xuống biển - lên rừng"

7 năm qua là 7 năm của một hành trình "xuống biển - lên rừng" đúng nghĩa. Những người thực hiện chương trình đã đi đến các làng biển đầy nắng gió, các bến cảng tất bật trước giờ tàu rời bến, các đồn biên phòng nơi biên cương heo hút, các xã vùng sâu, vùng xa, các di tích lịch sử - cách mạng, những tuyến đường quê bỗng bừng lên sắc đỏ.

Đến nay, chương trình đã tổ chức 575 sự kiện, trao và ký kết trao tặng 2.118.120 lá cờ Tổ quốc đến chiến sĩ và đồng bào cả nước, vượt hơn 200% mục tiêu ban đầu. Hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã đến với ngư dân tất cả 21 tỉnh, thành phố có biển. Hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" đã đến với tất cả 22 tỉnh có biên giới trên bộ. Hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" đã góp phần xây dựng 1.246 tuyến đường cờ tại 32 tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 25-12-2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đại học, cao đẳng TP HCM cùng đại diện các trường cao đẳng, đại học và nhà xuất bản tại TP HCM đã trao bảng tượng trưng 150 triệu đồng ủng hộ chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Ảnh: Hoàng Triều

Những con số ấy rất đáng tự hào. Nhưng nếu chỉ dừng ở con số, sẽ chưa thấy hết phần sâu nhất của chương trình. Điều đọng lại là hình ảnh lão ngư dân Ba Thành (Quảng Nam) nâng niu lá cờ mới, cẩn thận buộc lên mũi tàu trước chuyến biển dài ngày; là ánh mắt của người lính biên phòng ở A Pa Chải (Điện Biên) khi nhận lá cờ để treo nơi cột mốc biên giới; là những con đường rực đỏ cờ bay, để mỗi người dân đi qua đều thấy lòng mình trào dâng niềm tự hào!

Tại Côn Đảo, nhân dịp lễ giỗ lần thứ 74 của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, sáng 23-1-2026, Báo Người Lao Động phối hợp cùng chính quyền đặc khu Côn Đảo khánh thành "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" trên tuyến đường Nguyễn An Ninh dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương. Đó không chỉ là một công trình cảnh quan. Đó là một con đường tri ân. Những người đi trên con đường ấy không chỉ nhìn thấy hoa và cờ, mà còn thấy bóng dáng của bao người đã ngã xuống để đất nước có ngày hôm nay.

Khi lá cờ xuất hiện ở biển đảo, biên cương, các tuyến đường trọng điểm, trường học, di tích lịch sử, nó không còn là một biểu tượng nằm trong nghi thức. Nó trở thành một phần của đời sống. Nó đi vào từng chuyến biển, từng phiên gác, từng buổi chào cờ, từng con đường, từng ký ức gia đình và cộng đồng.

Phía sau mỗi lá cờ

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" trải qua 7 năm đã được nuôi dưỡng bằng trách nhiệm, sự kiên trì và rất nhiều mồ hôi của những con người cụ thể.

Với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Người Lao Động, "Tự hào cờ Tổ quốc" là một phần trách nhiệm của một cơ quan báo chí đối với đất nước, với nhân dân, với bạn đọc. Người làm báo không chỉ cầm bút để viết về Tổ quốc, mà còn phải biết làm những việc có ích cho Tổ quốc, dù những việc ấy có thể là nhỏ bé, lặng thầm.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Báo Người Lao Động vào ngày 25-7-2025, chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” đã trao tặng 30.000 lá cờ cho các lực lượng vũ trang và các địa phương

Có những chuyến đi bắt đầu từ sáng sớm, kết thúc khi trời đã khuya. Có những hành trình vượt hàng trăm, hàng ngàn cây số, qua nhiều chặng đường, gian nan có, hiểm nguy có, chỉ để đưa cờ đến đúng nơi cần đến. Có những lúc thời tiết không thuận, nguồn kinh phí hạn hẹp, lịch trình dày, nhân lực mỏng. Có những giai đoạn dịch bệnh, kinh tế khó khăn, mọi việc tưởng như phải dừng lại. Nhưng chương trình vẫn kiên trì đi tiếp. Bởi nếu đã chọn lá cờ Tổ quốc làm điểm khởi đầu, không thể làm bằng sự nửa vời.

Mỗi chuyến đi là một bài học nghề nghiệp và bài học làm người. Đến với ngư dân mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn của những người bám biển. Đến với chiến sĩ biên phòng mới thấy sự lặng lẽ của những người giữ đất. Đến với học sinh vùng xa mới thấy những phần quà, những suất học bổng, những lá cờ có thể làm "ấm" cả sân trường. Những điều ấy không nằm trong báo cáo thành tích. Nhưng chính những điều ấy làm nên linh hồn của chương trình.

Song song với trao cờ, Báo Người Lao Động còn tặng học bổng cho con em ngư dân, con em đồng bào dân tộc thiểu số; tặng túi thuốc y tế, phao cứu sinh và nhiều phần quà thiết thực cho bà con vùng biển đảo, biên giới, với tổng kinh phí gần 20 tỉ đồng. Chúng tôi luôn nghĩ, yêu nước không phải là điều xa vời. Yêu nước có thể bắt đầu từ việc giúp một ngư dân ra khơi an toàn hơn, một học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường, một gia đình vùng biên có thêm niềm tin trong cuộc sống.

Một chương trình của nhiều tấm lòng

Thành công của "Tự hào cờ Tổ quốc" không phải là thành công của riêng Báo Người Lao Động. Tờ báo có thể khởi xướng, tổ chức, kết nối, nhưng để chương trình đi xa, đi sâu và đi bền, cần có sự chung tay của rất nhiều lực lượng.

Chúng tôi luôn trân trọng sự hỗ trợ, phối hợp của các lực lượng vũ trang: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, các đơn vị quân đội, công an và chính quyền địa phương. Chính các anh là những người am hiểu địa bàn, gần gũi ngư dân, đồng bào biên giới, hiểu rõ những nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Nhờ sự đồng hành ấy, mỗi lá cờ được trao đúng địa chỉ, đúng đối tượng.

Ngày 8-1-2021, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận tổ chức Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”. Trong khuôn khổ chương trình, 1.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao đến tận tay các ngư dân phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Ảnh: Hợp Phố

Chúng tôi biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành trung ương, của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM, của các tỉnh, thành trong cả nước. Từ TP HCM - thành phố mang tên Bác, thành phố năng động và nghĩa tình - những lá cờ đã đến với biển đảo, biên cương, vùng sâu, vùng xa như một lời nhắn gửi: đất liền luôn hướng về tuyến đầu; thành phố lớn luôn gắn bó với ngư dân, chiến sĩ và đồng bào cả nước; sự phát triển của một đô thị không thể tách rời trách nhiệm với quốc gia.

Không thể không nhắc đến các doanh nghiệp, nhà tài trợ, mạnh thường quân, bạn đọc và các cơ quan báo chí cả nước. Có doanh nghiệp hỗ trợ cờ; có đơn vị đồng hành kinh phí; có bạn đọc góp một phần nhỏ nhưng gửi vào đó tình cảm rất lớn. Nhiều cơ quan báo chí đã chia sẻ, lan tỏa, tiếp sức để chương trình vượt khỏi phạm vi một tòa soạn, trở thành câu chuyện chung của hệ thống báo chí đầy trách nhiệm và nhân văn.

Điều làm chúng tôi xúc động nhất là sự hưởng ứng của nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Ở trong nước, bà con ngư dân đón nhận lá cờ với niềm tự hào lớn lao. Đồng bào biên giới treo cờ Tổ quốc trước nhà và làm bàn thờ Tổ quốc với sự thành kính. Học sinh hát Quốc ca dưới lá cờ tung bay bằng ánh mắt trong veo. Còn với kiều bào xa quê, lá cờ là sợi dây kết nối họ với quê hương, với biển đảo, với nguồn cội. Khi một chương trình trong nước có thể chạm đến trái tim người Việt ở xa Tổ quốc, đó là giá trị mềm có ý nghĩa rất to lớn.

Điều còn lại là niềm tin

7 năm qua, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng báo chí địa phương và quốc gia, nhiều bằng khen của lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành. Đặc biệt, năm 2022, chương trình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng xác lập 5 kỷ lục cho chương trình.

Những ghi nhận ấy là niềm vinh dự lớn. Nhưng với những người làm Báo Người Lao Động, phần thưởng lớn nhất vẫn là tình cảm của nhân dân. Là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên biển, trên các cột mốc biên giới, trên những tuyến đường trọng điểm, các khu di tích lịch sử. Là sự tin cậy mà bạn đọc, chính quyền, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và đồng bào cả nước dành cho tờ báo.

Nhìn lại hành trình 7 năm, có thể nói "Tự hào cờ Tổ quốc" đã tạo nên nhiều giá trị. Đó là giá trị chính trị khi góp phần khẳng định ý thức chủ quyền biển đảo, biên giới. Đó là giá trị xã hội khi kết nối nguồn lực chăm lo thiết thực cho ngư dân, chiến sĩ, học sinh và đồng bào vùng khó khăn. Đó là giá trị giáo dục khi đưa Quốc kỳ, Quốc ca, truyền thống cách mạng và lòng yêu nước đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đó cũng là giá trị báo chí khi chứng minh rằng báo chí không chỉ phản ánh đời sống, mà còn có thể khởi xướng, tổ chức, kết nối và dẫn dắt những việc làm đẹp cho cộng đồng.

7 năm là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng không phải điểm dừng. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức. Yêu cầu bảo vệ chủ quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin xã hội, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ càng trở nên quan trọng. Trong bối cảnh ấy, "Tự hào cờ Tổ quốc" cần tiếp tục được nâng tầm, đi sâu hơn, lan rộng hơn, thiết thực hơn.

Mỗi lá cờ được trao đi là một lời nhắc nhớ. Nhắc rằng Tổ quốc không phải là điều gì xa xôi, mà hiện diện trong từng mái nhà, từng con tàu, từng cột mốc, từng tuyến đường, từng trái tim người Việt. Nhắc rằng chủ quyền không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh của lực lượng tuyến đầu, mà còn bằng niềm tin, sự đồng lòng và trách nhiệm của cả dân tộc.

7 năm qua, "Tự hào cờ Tổ quốc" đã đưa hơn 2,1 triệu lá cờ đến với biển đảo, biên cương, các khu di tích lịch sử, nhiều tuyến đường trọng điểm ở những vùng đất xa xôi của Tổ quốc. Nhưng lớn hơn những lá cờ được trao là niềm tin được thắp lên. Và khi lá cờ đỏ sao vàng còn tung bay trong gió, còn hiện diện trong đời sống, còn sống trong trái tim mỗi người Việt Nam, hành trình ấy sẽ còn tiếp tục - bền bỉ, thiêng liêng và đầy tự hào, như chính tên của chương trình đặc biệt ý nghĩa này: TỰ HÀO CỜ TỔ QUỐC!

TP HCM, ngày 1-6-2026

7 năm qua, mỗi lá cờ được trao tặng không chỉ là một món quà, mà là niềm tin, là chủ quyền, là sợi dây nối triệu trái tim Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống Với Báo Người Lao Động, chương trình này còn mang một ý nghĩa riêng. Đó là sự tiếp nối truyền thống của một tờ báo sinh ra từ phong trào công nhân, lớn lên cùng thành phố và đất nước, luôn chọn đứng về phía nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, vì những giá trị tốt đẹp của Tổ quốc. Uy tín của một cơ quan báo chí không chỉ được tạo nên bằng những tin bài sắc sảo, mà còn bằng những việc làm có ích, bằng trách nhiệm xã hội và bằng khả năng khơi dậy những nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng.



