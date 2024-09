7 người mất tích do sạt lở đất, huy động 200 người tìm kiếm

Sáng 9-9, thông tin từ UBND xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết khoảng 3 giờ ngày 9-9, tại thôn Phìn Chải 2 xảy ra vụ sạt lở đất đá tràn vào nhà một số hộ dân khiến 7 người mất tích.

Ngay khi phát hiện sạt lở, lực lượng ứng trực tại cơ sở đã tiếp cận hiện trường, huy động hơn 200 người tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do mưa lớn công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Lào Cai bị ngập sâu. Ảnh: B. Minh

Tại huyện Bát Xát, trong lúc đi hỗ trợ nhân dân di chuyển sạt lở, ông L.A.G., Trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ, đã bị mất tích.

Tại xã Dền Sáng, anh Phùng Láo Lở (SN 1996), người dân xã Nậm Chạc, bị thương do bị nước suối cuốn trôi.

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm 7-9 đến ngày 9-9, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng gây ngập úng, sạt lở đất ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo thống kê, mưa lũ đã làm chết 7 người, 9 người bị thương, 7 người mất tích (do sạt lở); 65 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại (thị xã Sa Pa 19 nhà, Bảo Thắng 13 nhà, Văn Bàn 18 nhà, Bắc Hà 15 nhà); hơn 248 ha sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại thuộc các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên; nhiều vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở; một số công trình thủy lợi tại huyện Văn Bàn bị hư hỏng… Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng trên 7 tỉ đồng.