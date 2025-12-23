HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

7 người ngộ độc methanol, 1 người tử vong

Tr.Đức

(NLĐO)- Sở Y tế Hải Phòng vừa có báo cáo điều tra về vụ 7 người uống rượu bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong

Ngày 23-12, Sở Y tế Hải Phòng đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc ngộ độc rượu xảy ra tối 16-12 tại phường Tứ Minh, Hải Phòng, khiến 7 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong ngoại viện.

Kết quả điều tra vụ ngộ độc rượu tại Hải Phòng khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Một trường hợp ngộ độc rượu từng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo đó, hồi 21 giờ 30 phút ngày 18-12, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hải Dương về một số bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do rượu, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành điều tra, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Kết quả điều tra bước đầu ghi nhận bữa tối ngày 16-12, tại gia đình ông C.N.Ch. (khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, Hải Phòng), 11 người cùng ăn bữa tối, gồm các món ăn canh rươi, xôi xéo đỗ hành, thịt bò chiên, thịt chó nấu và uống rượu ngâm.

Trong số 11 người cùng ăn tối, có 4 người (gồm vợ, mẹ và 2 con ông Ch.) không uống rượu, sức khỏe bình thường. 7 người còn lại uống khoảng 5 lít rượu ngâm đều bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Rượu này do ông N.Đ.H., đồng nghiệp của ông Ch. tặng.

Đến khoảng 5 giờ 15 phút ngày 18-12, ông Đ.N.H. (quê quán tại tỉnh Quảng Ninh), 1 trong 7 người uống rượu trong bữa tối ngày 16-12 đã tử vong. 6 người còn lại lần lượt nhập viện tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh, thở nhanh, toan chuyển hóa.

Xét nghiệm trong máu của các người bệnh đều phát hiện methanol với nồng độ 44,6 - 256,9 mg/dL. Xét nghiệm trong mẫu rượu mang đến có nồng độ methanol 30,3 mg/dL, nồng độ ethanol 1,84%.

Theo kết quả làm việc của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hải Phòng) và UBND phường Tứ Minh với ông N.Đ.H. (người cung cấp rượu trong bữa ăn), rượu này được ông N.K.H. (SN 1984, thường trú tại tỉnh Thái Nguyên) mang từ Thái Nguyên về. Rượu được ngâm cùng sâm xuyên đá, sâm cau đe, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung nam, khúc khắc ngọt, đỗ trọng nam, hồng kỳ nam.

Thông tin từ một trong số các bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cung cấp, đến chiều ngày 20-12, cả 6 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viên sức khỏe đã tiến triển tốt, 4/6 bệnh nhân đã không phải lọc máu.

Để tiếp tục điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và truy xuất nguồn gốc rượu gây ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị Công an TP Hải Phòng, Sở Công thương Hải Phòng, Sở Y tế Thái Nguyên, UBND phường Tứ Minh, Công an phường Tứ Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng tiếp tục phối hợp, điều tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Ninh Thuận thông tin lịch trình của đoàn khách bị ngộ độc rượu khiến 1 người tử vong

Ninh Thuận thông tin lịch trình của đoàn khách bị ngộ độc rượu khiến 1 người tử vong

(NLĐO) - Đoàn khách 20 người từ tỉnh Tiền Giang đến Ninh Thuận du lịch, trong đó 6 người có biểu hiện ngộ độc rượu, 1 người tử vong

Thông tin bất ngờ về 6 người ngộ độc rượu ngâm trái cây

(NLĐO)-Tất cả 6 bệnh nhân đều có nồng độ methanol vượt ngưỡng trên 100 mg/dL, rơi vào tình trạng ngộ độc cực kỳ nặng.

Đề nghị 3 địa phương vào cuộc vụ 6 người ngộ độc rượu trái cây

(NLĐO) - 6 du khách tại Ninh Thuận mang theo rượu trái cây được sản xuất tại Tiền Giang để uống, không may bị ngộ độc rượu, 1 người tử vong

người tử vong ngộ độc rượu trung tâm chống độc kết quả điều tra
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo