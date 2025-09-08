7 thí sinh chung kết Chuông Vàng vọng cổ thăm, tri ân đơn vị 20 năm đồng hành

Bảy thí sinh vào vòng chung kết 2 đã đến tham quan Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK).

Đây là sự cải tiến của Ban tổ chức Chuông Vàng vọng cổ khi giúp các thí sinh có sự trải nghiệm xã hội đáng quý. Tuần trước 9 thí sinh vào chung kết xếp hạng đã đến Khu dưỡng lão Thị Nghè thăm các nghệ sĩ lão thành (ngày 1-9) và sau đêm chung kết 1 (tối 7-9), bảy thí sinh gồm: Vương Quan Trí (sinh năm 2009, An Giang), Lê Thị Hà Như (2006, Vĩnh Long), Đặng Thị Thùy Dương (1993, TPHCM), Nguyễn Phú Yên (1999, Cà Mau), Nguyễn Tấn Đạt (1993, Tây Ninh), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2003, Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Ngọc Như (2000, Cần Thơ) đã được Ban tổ chức đưa đến tham quan trụ sở của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) – đơn vị đã 20 năm tài trợ, đồng hành với cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ".

Giữa nhịp sống sôi động của trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước – TP Hồ Chí Minh, nơi muôn vàn loại hình nghệ thuật hiện đại đang tạo sức hút mạnh mẽ, vẫn có một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ giữ gìn bản sắc dân tộc. Đó là nghệ thuật cải lương, loại hình sân khấu truyền thống mang đậm tâm hồn người Việt.

Và giữa hành trình gìn giữ ấy, không thể không nhắc đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) – đơn vị đã kiên định đồng hành cùng Cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ của Đài Truyền hình TP HCM suốt 20 năm qua.

Chuông vàng vọng cổ - 20 năm gieo mầm tài năng cải lương

Từ khi ra đời, Chuông Vàng Vọng Cổ mang tên "Ngôi sao vọng cổ truyền hình" năm 2006 được đánh giá là một cuộc thi mang tính chất game show.

Sau đó, sức hút của công chúng và giới trẻ đối với bộ môn nghệ thuật cải lương, nhất là bài vọng cổ đã đặt HTV phải liên tục cải tiến, đổi mới để cuộc thi mang tầm vóc mới, trở thành "cái nôi" phát hiện và đào tạo hàng trăm giọng ca vàng cho sân khấu cải lương.

"Chuông Vàng Vọng Cổ" chính thức mang tên cuộc thi từ năm 2007, nhiều thí sinh qua mỗi đợt tuyển chọn đã trưởng thành đã là những nghệ sĩ sáng giá, thậm chí đến nay một số nghệ sĩ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý như: NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Thu Vân….

Bảy thí sinh đã có một trải nghiệm ý nghĩa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK).

Để duy trì hành trình ấy, sự gắn kết bền bỉ của SAIGONBANK là một yếu tố quan trọng. Không chỉ dừng lại ở tài trợ cuộc thi, SAIGONBANK còn đồng hành cùng chương trình "Ngân mãi chuông vàng" – sân khấu truyền hình trực tiếp mỗi tháng, nơi các diễn viên trẻ được thử sức trong những vai diễn kinh điển, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng và giữ vững sự chuẩn mực của nghệ thuật vọng cổ.

Chuông vàng vọng cổ - Hành trình lan tỏa giá trị cộng đồng

Năm 2025, SAIGONBANK tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành văn hóa khi không chỉ tài trợ cho "Chuông Vàng Vọng Cổ 2025", mà còn đưa chương trình "Âm Thanh Phù Sa 2025" đến với đông đảo khán giả cả nước.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay ghi dấu những trải nghiệm mới mẻ, khi 32 thí sinh vòng tuyển chọn được trực tiếp giao lưu, biểu diễn trong nhiều môi trường đặc biệt.

Một dấu ấn thiêng liêng chính là chuyến đi của các thí sinh đến Lữ đoàn 167 – Vùng 2 Hải quân, nơi đầu sóng ngọn gió, để phục vụ văn nghệ, tri ân những người lính ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.

Không dừng lại ở đó, các thí sinh còn giao lưu, biểu diễn trước hàng ngàn sinh viên Trường Đại học Bình Dương, mang vọng cổ và cải lương đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Chính từ những trải nghiệm này, giải thưởng mới "Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng" đã được bổ sung trong mùa giải năm nay, nhằm tôn vinh tinh thần sẻ chia, gắn kết xã hội – một thông điệp nhân văn mà SAIGONBANK cùng ban tổ chức muốn gửi gắm.

Chuông vàng vọng cổ - Hướng đến những mùa vàng rực rỡ hơn

Hiện tại, "Chuông Vàng Vọng Cổ 2025" đang bước vào những đêm thi gay cấn. Cùng niềm tin vào ban tổ chức và các thí sinh, SAIGONBANK đặt kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục cải tiến, mang lại nhiều trải nghiệm nghệ thuật phong phú và những màn trình diễn bùng nổ.

Phóng sự về đợt trải nghiệm này sẽ được HTV phát sóng trong tháng 9-2025

Trong hành trình 20 năm, "Chuông Vàng Vọng Cổ" đã chứng minh rằng TP Hồ Chí Minh tuy không phải nơi khai sinh cải lương, nhưng chính là mảnh đất để cải lương lớn mạnh và chạm tới đỉnh cao.

Và trong hành trình đó, SAIGONBANK tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, góp phần để bài vọng cổ ngân vang mãi trong đời sống Văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Ba nghệ sĩ thành danh từ cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ": NSƯT Võ Minh Lâm, NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Ngọc Đợi

Trong buổi họp báo công bố mùa giải Chuông Vàng Vọng Cổ 2025, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) xúc động chia sẻ: "20 năm đồng hành với Chuông Vàng Vọng Cổ là 20 năm chúng tôi được chứng kiến sự trưởng thành của biết bao tài năng trẻ cải lương.

Với SAIGONBANK, đây không chỉ là một hoạt động tài trợ văn hóa – xã hội, mà là một phần trách nhiệm gìn giữ di sản tinh thần quý báu của dân tộc. Chúng tôi tin rằng, mỗi thí sinh bước ra từ cuộc thi, mỗi vai diễn trong chương trình "Ngân mãi chuông vàng", hay mỗi chuyến đi giao lưu cùng cộng đồng đều góp phần gieo mầm tình yêu nghệ thuật trong lòng công chúng".

Các thí sinh tranh tài đêm chung kết 1 đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả

NSND Hồ Ngọc Trinh bày tỏ: "Đối với tôi, "Chuông Vàng Vọng Cổ" chính là chiếc nôi đã nâng bước mình đến với khán giả. Nếu không có sự đồng hành lâu dài của SAIGONBANK, có lẽ nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ như chúng tôi đã không có cơ hội được thử sức, rèn luyện và trưởng thành".

"Chuông Vàng Vọng Cổ" là niềm tin, là động lực để chúng tôi gắn bó với sân khấu và nỗ lực gìn giữ nghệ thuật cải lương, cảm ơn sự đồng hành của SAIGONBANK" – NSƯT Võ Minh Lâm nói.



