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Giáo dục

72 thí sinh được tuyển thẳng vào 5 học viện, trường quân đội

Yến Anh

(NLĐO)- Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng ngày 30-6 cho biết đã ký quyết định tuyển thẳng 72 thí sinh vào 5 học viện, trường quân đội.

Đây là số lượng thí sinh được tuyển thẳng nhiều nhất vào các trường quân đội trong những năm gần đây. Trước đó, năm 2025 có 69 thí sinh được tuyển thẳng, còn năm 2024 chỉ có 23 thí sinh.

72 thí sinh được tuyển thẳng vào 5 học viện, trường quân đội - Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu thông tin vào các trường quân đội

Các thí sinh được tuyển thẳng đều đạt giải nhất, nhì hoặc ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Nga.

Trong các trường, học viện, Học viện Kỹ thuật quân sự có số lượng nhiều nhất với 23 thí sinh, tiếp đến là Trường Sĩ quan Chính trị (20), Học viện Quân y (18), Học viện Khoa học Quân sự (8) và Học viện Biên phòng (3). Trong số 72 thí sinh trúng tuyển thẳng, có 65 thí sinh nam, 7 thí sinh nữ.

Năm 2026, Bộ Quốc phòng giao 23 trường quân đội tuyển sinh hơn 5.400 chỉ tiêu, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025.

Đây cũng là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính, được chấm điểm tự động và biết kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi hoặc hết thời gian làm bài.

Kết quả bài thi sẽ được các trường quân đội sử dụng xét tuyển cùng với các phương thức khác như xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.

Để chính thức trúng tuyển, các thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 21-8.

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