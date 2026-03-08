Trường quân đội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng

Thông tin tại Ngày hội tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do Bộ GD-ĐT và Báo Tuổi trẻ cùng một số đơn vị tổ chức ngày 8-3 tại Hà Nội, Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết năm 2026, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội phải qua sơ tuyển và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho hay năm 2026, Bộ Quốc phòng dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng

Thanh niên ngoài quân đội thực hiện sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Trước băn khoăn của nhiều thí sinh về phương thức tuyển sinh vào các trường quân đội, Đại tá Đỗ Thành Tâm cho hay thêm năm nay khối trường quân đội sẽ lần đầu tiên tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng.

Cụ thể, ngoài các phương thức xét tuyển hiện có, các trường quân đội bổ sung hình thức xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức. Kết quả bài thi được sử dụng kết hợp với các phương thức xét tuyển khác khi tuyển sinh vào các học viện, trường sĩ quan.

Bài thi đánh giá năng lực gồm ba phần, tổng điểm tối đa 150. Phần toán học và xử lý số liệu (tư duy định lượng) có 50 câu hỏi, làm trong 80 phút; phần văn học - ngôn ngữ (tư duy định tính) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 55 phút. Phần thứ ba kéo dài 60 phút, thí sinh lựa chọn làm bài khoa học hoặc tiếng Anh với 50 câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt chuẩn. Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm đánh giá năng lực, kết quả hiển thị ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài hoặc hết thời gian làm bài.

Kỳ thi dự kiến tổ chức vào tuần thứ ba của tháng 6 tại ba địa điểm gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Để dự tuyển vào các trường quân đội, thí sinh bắt buộc phải tham gia sơ tuyển và đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2. Thời gian sơ tuyển diễn ra từ nay đến ngày 15-4. Thí sinh ngoài quân đội thực hiện sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân đang tại ngũ sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn và tương đương.

Ngoài yêu cầu về sức khỏe, thí sinh cần đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa và độ tuổi; trong đó độ tuổi không quá 21, riêng quân nhân đã xuất ngũ không quá 23.

Năm 2026, có 23 học viện và trường sĩ quan trong quân đội tuyển sinh với tổng 5.400 chỉ tiêu đào tạo đại học và cao đẳng hệ quân sự, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm trước.