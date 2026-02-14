HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

73 hành khách chen chúc nhau trên xe khách 22 chỗ

Như Quỳnh

(NLĐO) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe 22 chỗ chở tới 73 người, khoang xe chật kín, hành khách chen chúc nhau.

Ngày 14-2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã xử lý 117 trường hợp xe khách chở quá số người quy định trong ngày đầu cao điểm nghỉ Tết.

Hành khách nằm chen nhau ở lối đi trên xe khách 22 chỗ chở 73 người - Ảnh 1.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, xử lý xe khách 22 chỗ chở 73 người. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, khoảng 0 giờ 24 phút cùng ngày, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra xe khách BKS 26B-xxx.23 do tài xế V.A.T. (SN 1988, trú Tuyên Quang) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe 22 chỗ chở 73 người, vượt gấp 3,5 lần số hành khách được phép.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy khoang xe chật kín. Hai dãy giường đã kín chỗ, nhiều người phải nằm xuống sàn, lối đi giữa xe bị chiếm trọn, hành khách chen chúc sát nhau từ đầu đến cuối xe. Đồ đạc nhét đầy khoang hành lý phía trên, không còn khoảng trống di chuyển.

Ngoài lỗi xe 22 chỗ chở 73 người, lực lượng chức năng còn phát hiện phương tiện chở hàng hóa vượt quá kích thước cho phép, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động và không có phù hiệu kinh doanh vận tải hành khách.

Với các vi phạm trên, tài xế bị lập biên bản xử phạt tổng số tiền 80,8 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị xử phạt 198 triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hành vi xe 22 chỗ chở 73 người và các trường hợp tương tự làm gia tăng nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, lật xe, va chạm giao thông, có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong dịp cao điểm đi lại cuối năm.

Trước đó, tổ công tác cũng phát hiện xe khách BKS 24F-xxx.08 do tài xế K.N.H. (SN 1988, trú Tuyên Quang) điều khiển vi phạm chở 66 người trên xe 36 chỗ. Tài xế bị xử phạt 65 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị xử phạt 162 triệu đồng.

Được biết, trong ngày 13-2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 152 trường hợp ô tô khách vi phạm và xử phạt số tiền trên 812 triệu đồng.

Phát hiện gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang

Phát hiện gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang

(NLĐO) - Trong ngày 13-2, lực lượng CSGT đã phạt nguội gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang.

Xe khách 45 chỗ "nhồi nhét" 83 người

(NLĐO) - "Nhồi nhét" 83 người trên xe 45 chỗ, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 200 triệu đồng.

Lái xe khách giường nằm, xe tải cần biết về tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc

(NLĐO) - Trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, xe khách giường nằm, xe tải trên 3,5 tấn chỉ được phép chạy với tốc độ tối đa 80 km/giờ thay vì 90 km/giờ.

