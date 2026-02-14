73 hành khách chen chúc nhau trên xe khách 22 chỗ

Ngày 14-2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã xử lý 117 trường hợp xe khách chở quá số người quy định trong ngày đầu cao điểm nghỉ Tết.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, xử lý xe khách 22 chỗ chở 73 người. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, khoảng 0 giờ 24 phút cùng ngày, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra xe khách BKS 26B-xxx.23 do tài xế V.A.T. (SN 1988, trú Tuyên Quang) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe 22 chỗ chở 73 người, vượt gấp 3,5 lần số hành khách được phép.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy khoang xe chật kín. Hai dãy giường đã kín chỗ, nhiều người phải nằm xuống sàn, lối đi giữa xe bị chiếm trọn, hành khách chen chúc sát nhau từ đầu đến cuối xe. Đồ đạc nhét đầy khoang hành lý phía trên, không còn khoảng trống di chuyển.

Ngoài lỗi xe 22 chỗ chở 73 người, lực lượng chức năng còn phát hiện phương tiện chở hàng hóa vượt quá kích thước cho phép, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động và không có phù hiệu kinh doanh vận tải hành khách.

Với các vi phạm trên, tài xế bị lập biên bản xử phạt tổng số tiền 80,8 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị xử phạt 198 triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hành vi xe 22 chỗ chở 73 người và các trường hợp tương tự làm gia tăng nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, lật xe, va chạm giao thông, có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong dịp cao điểm đi lại cuối năm.

Trước đó, tổ công tác cũng phát hiện xe khách BKS 24F-xxx.08 do tài xế K.N.H. (SN 1988, trú Tuyên Quang) điều khiển vi phạm chở 66 người trên xe 36 chỗ. Tài xế bị xử phạt 65 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị xử phạt 162 triệu đồng.

Được biết, trong ngày 13-2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 152 trường hợp ô tô khách vi phạm và xử phạt số tiền trên 812 triệu đồng.