HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10.12.1948 - 10.12.2025): Sống an toàn là thước đo nhân quyền

TRỊNH MINH GIANG

Từ hành lang pháp lý nhân văn đến thế trận an ninh vững chắc, Việt Nam khẳng định trật tự xã hội là điều kiện tiên quyết để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Tội phạm và án tử hình giảm sâu là minh chứng đanh thép: An ninh không đối lập với tự do. Ngược lại, môi trường sống an toàn chính là nền tảng vững chắc nhất để mọi công dân thụ hưởng trọn vẹn quyền con người.

Nền tảng cốt lõi

Quyền con người chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thụ hưởng trong một môi trường an toàn, không bị đe dọa bởi bạo lực hay bất ổn. Tại Việt Nam, bảo đảm an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là nền tảng cốt lõi để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đúng như tinh thần Hiến pháp 2013 đã định rõ.

Tại Việt Nam, quyền được sống, quyền tự do và an ninh cá nhân (được ghi nhận tại điều 3 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948) luôn được xem là quyền cơ bản nhất. Hiến pháp năm 2013, tại điều 14 và điều 20, đã khẳng định quyền con người chỉ bị hạn chế trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia; đồng thời mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Đây chính là hành lang pháp lý cao nhất để Nhà nước vừa bảo vệ nhân quyền, vừa kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thực tế trong hơn 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam luôn duy trì môi trường an ninh tương đối cao so với nhiều quốc gia cùng mức thu nhập. Số liệu từ Numbeo Crime Index cho thấy tình hình an ninh có sự tiến bộ đáng kể, mức độ tội phạm có xu hướng giảm dần qua các năm: từ hạng 72 (năm 2022) xuống hạng 80 (năm 2023), hạng 87 (năm 2024) và đến giữa năm 2025 là hạng 94. Kết quả này đến từ hệ thống chính sách đồng bộ, lấy con người làm trung tâm.

Điểm nhấn nổi bật trong nỗ lực này là việc xây dựng hệ thống pháp luật hình sự nhân văn nhưng nghiêm minh. Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025) đã thu hẹp đáng kể phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Từ 44 điều luật quy định tử hình trong Bộ Luật Hình sự 1985, con số này giảm xuống còn 29 điều (năm 1999), 22 điều (năm 2009), 18 điều (năm 2017) và đến năm 2025 chỉ còn 10 điều. Đặc biệt, việc loại bỏ án tử hình đối với 8/18 tội danh và thay thế bằng tù chung thân không giảm án vừa bảo đảm tính răn đe, vừa đề cao quyền sống của con người.

77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10.12.1948 - 10.12.2025): Sống an toàn là thước đo nhân quyền - Ảnh 1.

Quyền con người chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thụ hưởng trong một môi trường an toàn, không bị đe dọa bởi bạo lực hay bất ổn Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lấy dân làm gốc

Song song với hoàn thiện pháp luật, công tác phòng ngừa tội phạm được triển khai sâu rộng theo phương châm "lấy dân làm gốc". Chỉ thị 48-CT/TW (năm 2010) và Nghị quyết 12-NQ/TW (năm 2022) của Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Các mô hình như tổ hòa giải cơ sở, tổ liên gia tự quản đã tạo nên mạng lưới phòng ngừa dày đặc.

Việt Nam cũng tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý an ninh. Từ năm 2023, Đề án 06 về dữ liệu dân cư đã giúp giảm 70% thời gian xác minh nhân thân, hỗ trợ đắc lực trong việc triệt phá lừa đảo trực tuyến và tín dụng đen, trên nguyên tắc "dữ liệu phục vụ nhân dân, không giám sát nhân dân". Bên cạnh đó, chính sách nhân đạo đối với người chấp hành án phạt tù cũng là điểm sáng, với các chương trình dạy nghề và tái hòa nhập cộng đồng thiết thực.

Trong công tác đấu tranh trực diện, lực lượng chức năng đã đạt được những kết quả cụ thể. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã bắt giữ hơn 19.000 vụ với 37.500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 4,6 tấn ma túy các loại và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, Việt Nam là một trong số ít quốc gia chưa từng xảy ra khủng bố hay bạo loạn đường phố trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đặt ra nhiều thách thức như tội phạm công nghệ cao, tội phạm vị thành niên và sự biến tướng của ma túy tổng hợp. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa từ cả hệ thống chính trị và ý thức công dân. Bảo đảm an toàn không đồng nghĩa với việc hạn chế quyền tự do. Ngược lại, một môi trường xã hội không có trộm cắp, bạo lực chính là điều kiện tiên quyết để người dân thực hiện đầy đủ các quyền tự do ngôn luận, đi lại và kinh doanh. Đó là cách Việt Nam cụ thể hóa cam kết "không để ai bị bỏ lại phía sau", bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và nhân phẩm cho mọi công dân. 

Tin liên quan

Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

(NLĐO)- Việt Nam tái đắc cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu ủng hộ cao nhất Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương.

Phản ứng của Việt Nam về Báo cáo Nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ

(NLĐO) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản ánh được các thành tựu về quyền con người của Việt Nam.

Người phát ngôn nói về việc Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

quyền con người nhân quyền Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo