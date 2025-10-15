Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Việt Nam tái đắc cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu ủng hộ cao nhất Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương.

Ngày 14-10 (giờ New York), tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 14-10-2025. Nguồn: Bộ Ngoại giao.

Cuộc họp Đại hội đồng ngày 14-10 với sự tham dự của 190 quốc gia thành viên LHQ đủ tư cách bỏ phiếu đã bầu 14 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Ý và Anh. Việt Nam đạt 180 phiếu ủng hộ cao nhất trong nhóm Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là nước Châu Á - Thái Bình Dương duy nhất là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028.

Kết quả bầu cử này phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên LHQ đối với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cùng với những đóng góp, sáng kiến của Việt Nam trong cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền 2023-2025 vừa qua. Đồng thời, điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với chính sách đối ngoại rộng mở, nỗ lực tham gia, đóng góp tại các cơ chế đa phương, những thành tựu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và sự ghi nhận về vị thế ngày càng được củng cố của Việt Nam Việt Nam như một thành viên tích cực, đối tác tin cậy, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Trong lần thứ ba đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên về nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, bảo đảm quyền con người trong biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, quyền y tế, quyền việc làm, giáo dục nhân quyền và quyền giáo dục. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, giải quyết các quan tâm chung về quyền con người trên tinh thần "Tôn trọng và hiểu biết – Đối thoại và hợp tác – Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người".

Khi ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam cũng đã có 12 cam kết tự nguyện trong nhiều lĩnh vực quyền con người và sẽ nghiêm túc thực hiện các cam kết này. Các cam kết này không chỉ gắn với các sáng kiến tại Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền LHQ và khu vực, mà còn trong quá trình triển khai các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV hoặc từ các Uỷ ban Công ước về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. 

Các cam kết tự nguyện của Việt Nam cũng gắn bó chặt chẽ với những công tác được xác định có tầm quan trọng chiến lược, đòi hỏi phải có sự đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; nhất là các công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ 2026-2028 sẽ bắt đầu vào ngày 1-1-2026.

Tin liên quan

Việt Nam lên tiếng về thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas

Việt Nam lên tiếng về thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas

(NLĐO)- Việt Nam hoan nghênh việc Israel và lực lượng Hamas thông qua thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi giải pháp hoà bình bền vững cho vấn đề Palestine.

Thông điệp của Chủ tịch nước về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng

(NLĐO)- Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Tổng Thư ký Liên hợp quốc dự Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng tại Hà Nội

(NLĐO)- Công ước Hà Nội sẽ là nền tảng đấu tranh tội phạm mạng và là văn kiện pháp lý hình sự quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc sau hơn 20 năm.

Bộ Ngoại giao Liên Hợp Quốc Hội đồng Nhân quyền LHQ Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo