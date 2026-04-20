HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

8 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ

Hải Hưng

(NLĐO) - Mỹ đã ghi nhận ít nhất 119 vụ xả súng hàng loạt từ đầu năm, làm 117 người chết, trong đó có 79 trẻ em và 458 người bị thương.

8 trẻ em từ 1 đến 14 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại nhà riêng ở TP Shreveport, bang Louisiana - Mỹ ngày 19-4 (giờ Mỹ).

Nhà chức trách địa phương cho biết án mạng kinh hoàng này liên quan đến bạo lực gia đình. Nghi phạm sau đó cũng bị cảnh sát bắn chết trong lúc truy đuổi bằng ô tô.

"7 thi thể trẻ em được tìm thấy bên trong ngôi nhà, còn nạn nhân thứ 8 bị bắn chết khi đang tìm cách thoát thân qua mái nhà" - ông Christopher Bordelon, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport nói với đài KTBS.

Cảnh sát cho biết nghi phạm có con sống tại chính ngôi nhà này.

8 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng khiến 8 trẻ em thiệt mạng hôm 19-4. Ảnh: ABC COLUMBIA

Thông tin sơ bộ được Sở Cảnh sát Shreveport đăng trên mạng xã hội Facebook cho thấy vụ việc bắt đầu khi nghi phạm bắn một phụ nữ, rồi đi thêm vài dãy nhà tới nơi các em nhỏ đang sống.

"Hiện trường cực kỳ ghê rợn" - ông Bordelon mô tả.

Văn phòng thị trưởng Shreveport xác nhận nghi phạm có tên Shamar Elkins. 

Cảnh sát cho biết có ít nhất 10 người trúng đạn nhưng chưa cung cấp tình trạng cụ thể của những người sống sót.

Sau vụ nổ súng, nghi phạm cướp một chiếc xe và bỏ chạy. Cảnh sát sau đó nổ súng vào chiếc xe trong cuộc truy đuổi kéo dài sang hạt Bossier lân cận khiến nghi phạm thiệt mạng.

Cảnh sát bang Louisiana cũng đang điều tra vụ nổ súng có liên quan tới lực lượng truy đuổi nghi phạm.

"Đây có lẽ là thảm kịch nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến" - Thị trưởng Shreveport Tom Arceneaux nói, đồng thời cho biết văn phòng thị trưởng đang phối hợp hỗ trợ kế hoạch thành lập một trung tâm toàn diện về bạo lực gia đình tại địa phương.

Hiện chưa rõ liệu nghi phạm Elkins có tiền sử bạo lực gia đình hay không.

8 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ - Ảnh 2.

Người dân địa phương tập trung gần hiện trường vụ xả súng kinh hoàng khiến 8 trẻ em thiệt mạng ở Shreveport, Louisiana ngày 19-4. Ảnh: KSLA

Trên mạng xã hội, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, người sinh ra ở Shreveport, gọi đây là một "thảm kịch đau lòng".

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry cho biết ông và vợ đang cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ việc.

Dữ liệu từ Kho Lưu trữ Bạo lực Súng đạn cho hay không tính vụ việc tại Shreveport, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 119 vụ xả súng hàng loạt từ đầu năm, làm 117 người chết, trong đó có 79 trẻ em và 458 người bị thương.

Tin liên quan

Xả súng ở thủ đô Ukraine, 15 người thương vong

(NLĐO) - Kẻ xả súng ở Kiev - Ukraine là một nam giới 58 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo