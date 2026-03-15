Thời sự Chính trị

80 năm một lá phiếu: Câu chuyện xúc động của đại tá Nguyễn Văn Tàu

PHAN ANH

(NLĐO) - Từng bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 1946, nay 98 tuổi, đại tá Nguyễn Văn Tàu vẫn tự đi bầu cử. Câu chuyện của ông đã gợi lên nhiều xúc động

Sáng 15-3, tại khu vực bầu cử số 53 (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) có một cử tri đặc biệt: đại tá Nguyễn Văn Tàu (biệt danh Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ở tuổi 98, ông vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình.

Điều đặc biệt là ông Tư Cang từng tham gia bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta năm 1946. Như vậy, từ lần cầm lá phiếu đầu tiên khi mới 18 tuổi đến nay đã tròn 80 năm.

80 năm từ lá phiếu đầu tiên

Ở cái tuổi 98, ông Tư Cang vẫn nhớ rõ tình hình khi đó. Ông kể năm 1946, khi ấy ông là thanh niên 18 tuổi ở tỉnh Bà Rịa. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945 nước Việt Nam tuyên bố độc lập, đến tháng 1-1946 cả nước tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

80 năm một lá phiếu: Câu chuyện xúc động của đại tá Nguyễn Văn Tàu - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu trực tiếp đi bỏ phiếu, bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Không khí bầu cử lúc đó tại quê ông rất sôi nổi. Người dân háo hức tham gia bởi lần đầu tiên được trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn những người đại diện cho mình.

Theo lời ông Tư Cang, các ứng cử viên khi ấy trực tiếp gặp gỡ, diễn thuyết với người dân, nói về tinh thần yêu nước và ý nghĩa của lá phiếu. Những lời kêu gọi ấy khiến người dân càng thêm phấn khởi, nô nức tham gia bầu cử ngày 6-1-1946.

"Ở xã tôi lúc đó vui lắm, bởi lần đầu tiên người dân được cầm lá phiếu bầu Quốc hội. Ai cũng thấy đây là niềm vinh dự lớn. Cả làng rộn ràng chuẩn bị cho ngày bầu cử" - ông nhớ lại.

80 năm một lá phiếu: Câu chuyện xúc động của đại tá Nguyễn Văn Tàu - Ảnh 2.

Ông Tư Cang có ánh mắt sáng, nụ cười hiền. Cuộc đời ông truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ về một lòng yêu nước bền bỉ theo thời gian

Tính từ lần bỏ phiếu đầu tiên năm 1946 đến nay, cử tri Nguyễn Văn Tàu đã trải qua 80 năm gắn bó với nhiều kỳ bầu cử của đất nước. Ông chứng kiến nền độc lập và sự phát triển của đất nước được vun đắp từ nhiều thế hệ, sự đóng góp từ nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và trong ông vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào, vinh dự khi đi bỏ phiếu.

80 năm một lá phiếu: Câu chuyện xúc động của đại tá Nguyễn Văn Tàu - Ảnh 3.

Ông Tư Cang tự tay bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội

Sau lần bỏ phiếu đầu tiên khi mới 18 tuổi, ông Tư Cang tiếp tục tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc và cả chiến tranh biên giới. Những năm tháng ấy để lại trong ông nhiều ký ức sâu sắc về sự hy sinh của đồng đội và đồng bào. Hơn ai hết, ông hiểu giá trị của hòa bình, của dân chủ, của quyền và nghĩa vụ bầu cử với mỗi công dân Việt Nam.

Chính vì vậy, với ông, mỗi lá phiếu bầu cử đều mang ý nghĩa đặc biệt. "Bỏ lá phiếu đầu tiên năm 1946 rồi đi dài tới hôm nay mà vẫn còn được cầm lá phiếu, tôi thấy đó là vinh dự lớn. Mỗi lần đi bầu lại nhớ tới đồng đội, đồng bào đã hy sinh để hôm nay toàn dân có quyền cầm lá phiếu của mình" - ông chia sẻ.

Biểu tượng của lòng yêu nước, trách nhiệm công dân

Ở tuổi 98, sức khỏe không còn cho phép ông tham gia các buổi tiếp xúc cử tri đông người. Tuy vậy, ông vẫn tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên thông qua báo chí, tài liệu, đặc biệt là tiểu sử và chương trình hành động.

Ông tin rằng cử tri cả nước sẽ lựa chọn được những đại biểu có đủ tâm và tầm để gánh vác trọng trách trước nhân dân.

80 năm một lá phiếu: Câu chuyện xúc động của đại tá Nguyễn Văn Tàu - Ảnh 4.

Ông Tư Cang bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND TPHCM

"Bây giờ là kỷ nguyên vươn mình ra thế giới của dân tộc ta, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói. Chúng tôi nghe rất phấn khởi. Các đại biểu Quốc hội được bầu phải thấm nhuần điều đó và nỗ lực làm việc vì nguyện vọng của toàn dân" - ông bày tỏ.

Dù tuổi cao, ông vẫn mong muốn trực tiếp đến điểm bầu cử. Khi tổ bầu cử nơi cư trú ngỏ ý mang thùng phiếu phụ đến nhà, ông đã từ chối. Ông muốn tự mình đến khu vực bỏ phiếu, thậm chí có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền công dân và cổ vũ các cử tri khác tham gia bầu cử.

80 năm một lá phiếu: Câu chuyện xúc động của đại tá Nguyễn Văn Tàu - Ảnh 5.

Ông bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND phường Thạnh Mỹ Tây

Ông cũng gửi gắm kỳ vọng tới thế hệ trẻ. "Thế hệ chúng tôi đã đem xương máu đổi lấy nền độc lập. Bây giờ lớp trẻ phải ra sức học tập, nâng cao trình độ. Chúng tôi hoàn thành được kỷ nguyên độc lập thì các em phải xây dựng được kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông nói.

Câu chuyện đi bầu của cử tri 98 tuổi Nguyễn Văn Tàu không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn phản ánh một chặng đường dài của đất nước - từ những ngày đầu giành độc lập đến giai đoạn phát triển hôm nay. Qua đó, mỗi cử tri càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với lá phiếu và với tương lai đất nước.

Lá phiếu trong tay đại tá Tư Cang sau 80 năm vẫn ấm như ngày đầu tiên. Nó không chỉ kể câu chuyện về lòng yêu nước bền bỉ của một người lính, một thế hệ, mà còn là lời nhắc nhở lặng lẽ để thế hệ trẻ hôm nay sống sao cho xứng đáng với lớp người đã làm nên độc lập của đất nước.

Ông chính là biểu tượng của lòng yêu nước và trách nhiệm công dân, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (biệt danh Tư Cang, sinh năm 1928) là nhà tình báo chiến lược nổi tiếng của Việt Nam. Ông từng là Cụm trưởng Cụm tình báo H63 - đơn vị anh hùng, nơi điệp viên Phạm Xuân Ẩn hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của ông, cụm H63 đã cung cấp nhiều thông tin chiến lược quan trọng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp thống nhất đất nước, đặc biệt trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.

Đời thường của vị đại tá tình báo

Chúng tôi đến thăm anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVT) Nguyễn Văn Tàu (Trần Văn Quang, Tư Cang). Nếu không được biết trước thì ít ai nghĩ rằng cụ ông ung dung trước căn nhà gỗ ấy là vị đại tá, cụm trưởng cụm tình báo H.63 lừng danh ngày nào

Xúc động nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi trong áo dài đỏ đi bầu cử

(NLĐO) - Hình ảnh cụ Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, chậm rãi bước đến thùng phiếu trong bộ áo dài đỏ khiến nhiều người xúc động, nhắc nhớ về trách nhiệm công dân

Nhộn nhịp nhiều khu vực bỏ phiếu

(NLĐO) - TPHCM có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

cử tri bầu cử TPHCM đại tá Nguyễn Văn Tàu Tư Cang 80 năm một lá phiếu anh hùng Tư Cang đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu
