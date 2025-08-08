Sáng 8-8, Thành ủy – Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026) và tổng kết hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2025.

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XI dự lễ kỷ niệm

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm sáng 8-8

Xúc động nhớ về Kỳ họp Quốc hội đầu tiên năm 1946

Ôn lại truyền thống 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XV Nguyễn Văn Lợi nhắc lại cách đây gần 80 năm, ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn: "Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình".

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XV Nguyễn Văn Lợi phát biểu ôn truyền thống 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh ngày 6-1-1946, trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ngay sau khi giành được độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, với niềm tin son sắt vào một tương lai tự do, dân chủ, lần đầu tiên thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình: đã trực tiếp, dân chủ, phổ thông và bình đẳng bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

"Chúng ta xúc động nhớ về Kỳ họp Quốc hội đầu tiên năm 1946 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng đã khai sinh ra nền lập pháp dân chủ cộng hòa của nước nhà. Hình ảnh Bác Hồ kính yêu giơ cao lá phiếu tại phiên họp ấy mãi mãi là biểu tượng thiêng liêng của ý chí dân tộc đoàn kết và khát vọng một nhà nước của dân, do dân và vì dân" - ông Nguyễn Văn Lợi chia sẻ.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Lợi đã bày tỏ lòng tri ân chân thành tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bậc lão thành cách mạng, và các đại biểu Quốc hội tiền nhiệm. "Chính sự cống hiến, nền tảng kinh nghiệm và uy tín của các đồng chí đã góp phần tạo nên uy tín, sức mạnh và vị thế của Quốc hội Việt Nam ngày hôm nay" - ông Nguyễn Văn Lợi nhìn nhận.

Trải qua gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử.

Từ buổi đầu gian khó dựng nước, giữ nước, cho đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam.

Quốc hội đã 6 lần sửa đổi, thông qua Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 và 2025, qua đó từng bước hoàn thiện thể chế chính trị, khẳng định vai trò trung tâm trong thiết lập nền tảng pháp lý cho sự phát triển đất nước.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, nhiều quyết sách lớn được Quốc hội thông qua với dấu ấn đóng góp của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, nổi bật là Nghị quyết 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội phát triển TP HCM, kỳ vọng mang lại động lực phát triển mới cho thành phố.

Hợp nhất tạo sức mạnh mới

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM cho biết năm 2025 sẽ đi vào lịch sử như một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đoàn Đại biểu Quốc hội của TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức được hợp nhất thành một đoàn.

"Sự hợp nhất ấy là sự hội tụ đầy hứa hẹn của ba không gian phát triển năng động, sáng tạo và có sức lan tỏa bậc nhất cả nước. Đó là đô thị đặc biệt mang tên Bác - trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hình mẫu công nghiệp hóa, đô thị hóa năng động; cửa ngõ chiến lược về cảng biển và năng lượng" - ông Nguyễn Văn Lợi nói.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM

Theo ông, tất cả cùng nhau tạo thành một chỉnh thể kinh tế - chính trị - xã hội mạnh mẽ, có tầm nhìn chung, tiếng nói chung và sức mạnh chung vì lợi ích của nhân dân Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

"Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM hợp nhất là hiện thân của một tầm vóc mới - một đoàn gắn bó hơn với nhân dân, bao quát hơn về lợi ích vùng, sâu sát hơn với thực tiễn và mạnh mẽ hơn về tầm ảnh hưởng quốc gia" - ông Nguyễn Văn Lợi nói.

Đây cũng là đòi hỏi cấp thiết, đổi mới cách làm việc, nâng cao năng lực đại diện, cải tiến phương thức tiếp xúc cử tri, tổ chức giám sát và phản biện chính sách để tiếng nói của nhân dân không chỉ vang lên ở địa phương, mà được khẳng định trong nghị trường quốc gia, trên trường quốc tế.

"Chặng đường 80 năm qua của Quốc hội Việt Nam đã để lại những dấu son chói lọi. Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM tự hào là một thành viên tích cực trong hành trình vẻ vang đó. Những thành tựu của nhiệm kỳ qua sẽ là hành trang quý báu để chúng tôi tiếp tục vững bước trên chặng đường mới" - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đúc kết.

Ông Nguyễn Văn Lợi tin tưởng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần phụng sự nhân dân sẽ tiếp tục được các thế hệ đại biểu Quốc hội kế thừa và thắp sáng. Mỗi đại biểu Quốc hội, dù ở Trung ương hay địa phương, hãy luôn ý thức mình là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM