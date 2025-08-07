HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM: Khai mạc triển lãm "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam"

PHAN ANH

(NLĐO) - Triển lãm khái quát về lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập

Sáng 7-8, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM đã khai mạc triển lãm với chủ đề "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP HCM).

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 – 6.1.2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển lãm Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam tại TP HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM cắt băng khai mạc triển lãm "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam"; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm còn diễn ra tại khu vực đường Đồng Khởi với chủ đề "Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM – Dấu ấn nhiệm kỳ 2021-2026". Hai không gian triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến 17-8.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (trước Sở Văn hóa và Thể thao), Ban Tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh tư liệu với chủ đề "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam", khái quát về lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam tại TP HCM - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM cùng đại biểu tham quan triển lãm; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Triển lãm Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam tại TP HCM - Ảnh 3.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM cùng đại biểu tham quan triển lãm; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Ngày 6-1-1946 mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước ta.

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội đã không ngừng trưởng thành qua từng nhiệm kỳ, đổi mới hoạt động phù hợp với xu thế phát triển chung, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Triển lãm đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ đại biểu luôn thể hiện và phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, những người đã luôn tận tụy, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tại đường Đồng Khởi (đối diện công viên Chi Lăng), Ban Tổ chức trưng bày 50 hình ảnh với chủ đề "Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM – Dấu ấn nhiệm kỳ 2021-2026".

Triển lãm giới thiệu những dấu ấn Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động trong việc giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương; triển khai chính quyền số và cải cách thủ tục hành chính.

Cùng với đó là thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; giám sát, khảo sát trên cơ sở những nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc, những nội dung cần tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách pháp luật… góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước và của thành phố.

Trước đó, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM làm Trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Triển lãm Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam tại TP HCM - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Triển lãm Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam tại TP HCM - Ảnh 6.

Đại biểu dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Triển lãm Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam tại TP HCM - Ảnh 7.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Triển lãm Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam tại TP HCM - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM dâng hương lên Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Triển lãm Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam tại TP HCM - Ảnh 9.

Đoàn đại biểu TP HCM trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh



