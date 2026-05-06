80 người nước ngoài, người Việt đánh bạc hàng trăm tỉ đồng trong CLB vui chơi giải trí

Ngày 6-5, theo thông tin của Công an tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở nắm địa bàn ở khu vực biên giới xã Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng ở biên giới đã triển khai lực lượng đồng loạt kiểm tra Khách sạn Thái Dương và Khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương (địa chỉ tại Khu II, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Các đối tượng đang tham gia đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang tại khu vực các bàn chơi có khoảng 80 người nước ngoài và người Việt Nam đang có hành vi tổ chức đánh bạc tại các bàn chơi với các hình thức như: Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan - Tan, khách chơi thắng thua sẽ đổi Chip (phỉnh) ra tiền mặt nhân dân tệ và ngược lại, với quy ước 1 phỉnh = 1 nhân dân tệ = 3.681 đồng (theo tỷ giá thời điểm bắt quả tang).

Tại các bàn đánh bạc lực lượng chức năng thu giữ số Chip (phỉng) đang được sử dụng để đánh bạc với tổng giá trị điểm Chip trên 2,1 triệu nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 8 tỉ đồng). Thu trên người các đối tượng tham gia đánh bạc gần 24 ngàn điểm Chip, tương ứng gần 24 ngàn nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 88 triệu đồng).

Tại quầy thu ngân của khu vui chơi thu giữ số tiền mặt gần 780 ngàn nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 3 tỉ đồng). Ngoài ra, còn thu giữ trong các két sắt số Chip với tổng giá trị gần 82 triệu điểm phục vụ cho việc đánh bạc, tương ứng gần 82 triệu nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 301 tỉ đồng); 3 bộ máy vi tính, 4 đầu ghi camera, các đồ vật được các đối tượng sử dụng để đánh bạc và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Quá trình đấu tranh đã làm rõ Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương do Zeng Hua (Tăng Hoa), SN1970, trú tại Ma Cao, Trung Quốc, chỗ ở hiện tại: Khu II, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, là Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, hoạt động kinh doanh nhiều dịch vụ khác nhau như lưu trú, karaoke, xoa bóp, trung tâm thương mại và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài với tên gọi là Câu lạc bộ Vui chơi giải trí quốc tế.

Khoảng 80 người tham gia đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Dưới danh nghĩa Câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế, Tăng Hoa đã cho lắp đặt, bố trí các thiết bị, vật dụng như bàn đánh bài, dụng cụ chia bài, máy tính, hệ thống camera và thuê, điều hành nhóm đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam thực hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc. Trong đó, các đối tượng được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát các bàn chơi đánh bạc. Thực hiện chia bài, tính điểm, thu, trả Chip thắng thua tại các bàn cho khách (đại diện nhà cái) và được trả lương theo tháng, hưởng tiền Tip từ khách đánh bạc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 66 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc (trong đó 48 đối tượng người nước ngoài, 18 đối tượng người Việt Nam).

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.