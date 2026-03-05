HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phá đường dây đánh bạc gần 1.000 tỉ đồng, bắt 2 "ông trùm" cùng 36 đồng phạm

Tr.Đức

(NLĐO)- Các đối tượng vận hành nhiều trang web như Xoilactv, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88… để phát tán các nội dung

Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá chuyên án lớn liên quan đến hành vi sử dụng công nghệ cao xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, bắt giữ 38 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 1.000 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, tháng 2-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên cùng một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp và khởi tố 38 đối tượng liên quan.

Cơ quan công an xác định 2 đối tượng cầm đầu là Phạm Nguyễn D. (SN 1979, trú tại số 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Nguyễn Công Đ. (SN 1993, trú tại tòa The Zei, số 8 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP Hà Nội). 

Nhóm này tổ chức vận hành nhiều trang web như Xoilactv, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88… để phát tán nội dung vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc trực tuyến và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Hai đối tượng cầm đầu Phạm Nguyễn D. và Nguyễn Công Đ. tại Cơ quan Công an

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 3 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh, cùng 4 bộ thiết bị livestream chuyên dụng phục vụ bình luận trực tuyến. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ tiền mặt, ô tô hạng sang và nhiều tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này hoạt động trong nhiều năm, với các đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 5.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản trị nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây.

