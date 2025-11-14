HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

8.330 tỉ đồng nâng cấp đường nối Quốc lộ 51 - Vành đai 4 TP HCM

QUỐC ANH

(NLĐO) - Tuyến đường này khai thác đồng bộ với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 991B, Hồ Tràm - sân bay Long Thành sẽ giải quyết bài toán giao thông khu vực

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP HCM.

- Ảnh 1.

Đại biểu HĐND TP HCM nhấn nút thông qua nghị quyết đầu tư nâng cấp đường 991 (Ảnh: DUY PHÚ).

Điểm đầu dự án là Quốc lộ 51 (tại phường Phú Mỹ, TP HCM), điểm cuối tiếp nối nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thuộc Phường Tân Thành, TP HCM).

Tổng chiều dài toàn tuyến là 10 km, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Trong đó, đoạn 1 dài 3,1 km từ Quốc lộ 51 đến gần nút giao tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đoạn 2 dài 6,9 km từ nút giao tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nút giao Vành đai 4. Đường rộng 57 m, bảo đảm quy mô 4 làn xe. 

Nút giao đường 991 - Quốc lộ 51 được đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch nút giao thông khác mức liên thông dạng nút giao vòng xuyến (gồm 1 cầu vượt và 1 hầm chui), tổ chức giao thông thành 3 tầng.

Tổng mức đầu tư nâng cấp tuyến đường 991 là 8.330 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

- Ảnh 3.

Sau nhiều năm triển khai, dự án đường 991B, tuyến giao thông huyết mạch kết nối Quốc lộ 51 với hạ lưu cảng Cái Mép, đang bước vào giai đoạn nước rút (Ảnh: NGỌC GIANG).

Dự án này gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tổng mức đầu tư khoảng 4.929 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP HCM, với tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỉ đồng.

Tuyến này khi đưa vào khai thác đồng bộ với các tuyến đường trong khu vực như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 4 TP HCM, đường 991B đoạn từ Quốc lộ 51 xuống cảng Cái Mép - Thị Vải, tuyến Hồ Tràm – sân bay Long Thành... sẽ phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

