8.330 tỉ đồng nâng cấp đường nối Quốc lộ 51 - Vành đai 4 TP HCM

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP HCM.
Điểm đầu dự án là Quốc lộ 51 (tại phường Phú Mỹ, TP HCM), điểm cuối tiếp nối nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thuộc Phường Tân Thành, TP HCM).
Tổng chiều dài toàn tuyến là 10 km, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Trong đó, đoạn 1 dài 3,1 km từ Quốc lộ 51 đến gần nút giao tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đoạn 2 dài 6,9 km từ nút giao tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nút giao Vành đai 4. Đường rộng 57 m, bảo đảm quy mô 4 làn xe.
Nút giao đường 991 - Quốc lộ 51 được đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch nút giao thông khác mức liên thông dạng nút giao vòng xuyến (gồm 1 cầu vượt và 1 hầm chui), tổ chức giao thông thành 3 tầng.
Tổng mức đầu tư nâng cấp tuyến đường 991 là 8.330 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.
Dự án này gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tổng mức đầu tư khoảng 4.929 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP HCM, với tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỉ đồng.
Tuyến này khi đưa vào khai thác đồng bộ với các tuyến đường trong khu vực như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 4 TP HCM, đường 991B đoạn từ Quốc lộ 51 xuống cảng Cái Mép - Thị Vải, tuyến Hồ Tràm – sân bay Long Thành... sẽ phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
