Thời sự

TPHCM bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Vành đai 3

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TPHCM chấp thuận bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Dự án Vành đai 3, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và không vượt tổng mức đầu tư.

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc đầu tư bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn tại vị trí cầu Bình Gởi, thuộc Dự án thành phần 5 đường Vành đai 3.

TP HCM bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Vành đai 3 - Ảnh 1.

Khu vực thi công tại vị trí cầu Bình Gởi, thuộc Dự án thành phần 5, đường Vành đai 3

Việc bổ sung cầu vượt được yêu cầu đảm bảo phù hợp với quy mô đầu tư đã được phê duyệt, bám sát quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời tối ưu hiệu quả khai thác và đảm bảo tính đồng bộ khi đưa công trình vào sử dụng. UBND thành phố nhấn mạnh hạng mục mới không được vượt tổng mức đầu tư đã được quyết định cho dự án.

Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương sẽ khẩn trương triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 20-11-2025. Ban cũng chịu trách nhiệm về số liệu, pháp lý và các nội dung liên quan đến đề xuất, đồng thời thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thẩm định, trình UBND TPHCM phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 11-2025. Sở Tài chính sẽ có ý kiến về nguồn vốn và khả năng bố trí vốn để làm cơ sở cho việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh.

Theo phương án đề xuất, cầu vượt sông Sài Gòn sẽ được bổ sung một đơn nguyên với bề rộng 19,75m, tương đương quy mô cầu hiện tại. Cầu sẽ tổ chức giao thông theo 1 chiều với 2 làn xe tuyến chính, 1 làn dừng khẩn cấp và 2 làn xe song hành, đảm bảo tổng cộng 4 làn cao tốc cùng 4 làn song hành khi khai thác, đồng thời có 2 làn dừng khẩn cấp phục vụ nhu cầu vận hành.

Tăng tốc thi công đường Vành đai 3 - TP HCM qua Đồng Nai

Tăng tốc thi công đường Vành đai 3 - TP HCM qua Đồng Nai

Đây là các công trình đặc biệt quan trọng không chỉ với Đồng Nai mà còn với vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Vành đai 3 vẫn kịp thông xe dù gặp sự cố xô lệch

(NLĐO) - Dự án Vành đai 3 TP HCM đã đạt 63% khối lượng, vẫn đảm bảo thông xe ngày 19-12 dù xảy ra sự cố kỹ thuật tại cầu nhánh A.

Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên đường vành đai 3

(NLĐO)- Đang lưu thông trên đường vành đai 3, chiếc xe đầu kéo chở cám bất ngờ bốc cháy, sau đó ngọn lửa đã bao trùm thiêu rụi phần đầu chiếc xe.

TP HCM Vành đai 3 đường Vành đai 3 Sở Xây dựng sông Sài gòn
