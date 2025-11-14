TPHCM bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Vành đai 3

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc đầu tư bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn tại vị trí cầu Bình Gởi, thuộc Dự án thành phần 5 đường Vành đai 3.

Khu vực thi công tại vị trí cầu Bình Gởi, thuộc Dự án thành phần 5, đường Vành đai 3

Việc bổ sung cầu vượt được yêu cầu đảm bảo phù hợp với quy mô đầu tư đã được phê duyệt, bám sát quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời tối ưu hiệu quả khai thác và đảm bảo tính đồng bộ khi đưa công trình vào sử dụng. UBND thành phố nhấn mạnh hạng mục mới không được vượt tổng mức đầu tư đã được quyết định cho dự án.

Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương sẽ khẩn trương triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 20-11-2025. Ban cũng chịu trách nhiệm về số liệu, pháp lý và các nội dung liên quan đến đề xuất, đồng thời thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thẩm định, trình UBND TPHCM phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 11-2025. Sở Tài chính sẽ có ý kiến về nguồn vốn và khả năng bố trí vốn để làm cơ sở cho việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh.

Theo phương án đề xuất, cầu vượt sông Sài Gòn sẽ được bổ sung một đơn nguyên với bề rộng 19,75m, tương đương quy mô cầu hiện tại. Cầu sẽ tổ chức giao thông theo 1 chiều với 2 làn xe tuyến chính, 1 làn dừng khẩn cấp và 2 làn xe song hành, đảm bảo tổng cộng 4 làn cao tốc cùng 4 làn song hành khi khai thác, đồng thời có 2 làn dừng khẩn cấp phục vụ nhu cầu vận hành.

