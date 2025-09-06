9 định hướng lớn để đổi mới giáo dục

Ngày 5-9 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự buổi lễ, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến…

Đầu tư cho tương lai

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số, kết nối từ đầu cầu Trung tâm Hội nghị quốc gia tới các cơ sở giáo dục với sự tham dự của khoảng 1,6 triệu thầy giáo, cô giáo và hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên, tất cả cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng (*) tại buổi lễ gửi tới thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cùng toàn thể học sinh, sinh viên cả nước lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh 9 định hướng lớn. Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động. Thứ hai, bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí. Thứ ba, đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện. Thứ tư, tạo đột phá trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Thứ năm, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục. Thứ sáu, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thứ bảy, thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục. Thứ tám, ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Thứ chín, xây dựng xã hội học tập suốt đời, khuyến khích học tập suốt đời chính là nền tảng vững chắc nhất cho một dân tộc tự cường.

Theo Tổng Bí thư, xây dựng xã hội học tập, khuyến khích học tập suốt đời chính là nền tảng vững chắc nhất cho một dân tộc tự cường. Đó không chỉ là hành trang của mỗi cá nhân, mà còn là giá trị cốt lõi của quốc gia, bảo đảm cho dân tộc ta tiến cùng thời đại, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt quyết định tương lai dân tộc. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải coi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Tổng Bí thư gửi lời căn dặn đến học sinh: "Thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng bằng máu xương, hôm nay, trong hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn lên, trách nhiệm của thế hệ các cháu là phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức - bản lĩnh - sáng tạo.

Do vậy, các cháu hãy đặt mục tiêu rõ ràng; rèn luyện kỷ luật tự học; nuôi dưỡng đam mê khám phá; nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn và nhân văn; biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng".

Tổng Bí thư cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; các cấp, các ngành, các địa phương; mỗi gia đình và từng người dân - hãy chung tay chăm lo cho sự nghiệp trồng người, vì tương lai con em chúng ta, vì phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu, thầy giáo, cô giáo và học sinh dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 Ảnh: Trần Hiệp

Quyết tâm hoàn thành trọng trách

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh hành trình 80 năm qua của ngành giáo dục được soi đường bởi tầm nhìn, tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ buổi đầu độc lập, Người đã không chỉ lo nâng cao dân trí, diệt ngay giặc dốt, mà quan trọng hơn là vực dậy dân trí, khích lệ ý chí, trao truyền sứ mệnh, trách nhiệm, tạo niềm cảm hứng to lớn cho lớp lớp những người trẻ tuổi. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, ngành giáo dục và đào tạo đã qua 3 lần cải cách giáo dục lớn, 2 lần đổi mới sâu rộng có tính chất cách mạng.

Bộ trưởng chia sẻ 80 năm qua như một phép mầu, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ thì hôm nay, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mẫu giáo 5 tuổi tới hết trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục phổ thông từng bước được nâng cao.

Việt Nam được quốc tế đánh giá là nhóm các nước có nền giáo dục phổ thông tốt trên thế giới. Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất tại các kỳ thi Olympic trên toàn thế giới. Hiện cả nước có trên 52.000 trường học, đủ không gian học tập cho 26 triệu học sinh, trong đó 65% trường phổ thông đạt chuẩn, nhiều trường học đã khang trang, hiện đại. Lực lượng 1,6 triệu nhà giáo được đào tạo bài bản, trong số đó có những nhóm ưu tú không thua kém bất kỳ lực lượng nhà giáo nào trên toàn thế giới.

Cả nước có 243 trường đại học, hơn 800 trường cao đẳng và trung cấp nghề, cả công lập, tư thục và quốc tế, đã có những ngành, những cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 500 trường tốt nhất thế giới, đào tạo hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghề mà thế giới có, đóng góp 75% các sản phẩm nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế của cả nước. Lực lượng các nhà khoa học cũng đã đông đảo, đã có nhiều người giỏi, có nhiều đóng góp cho trong nước và quốc tế.

"Đất nước ta có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay, có phần đóng góp quan trọng của giáo dục và đào tạo. So với các nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, ngành giáo dục còn rất nhiều điều phải phấn đấu, phải làm tốt hơn… Nhưng với xuất phát điểm như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện và chi phí như vậy..., những gì mà cả nước và ngành giáo dục đã làm được trong 80 năm qua, đó thực sự là một thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói đó là một kỳ tích" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng toàn ngành, nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp từ ngàn năm và bề dày thành tựu 80 năm, đem hết trí tuệ, lòng quyết tâm, sự sáng tạo, niềm hứng khởi và tinh thần, phẩm chất cao đẹp của nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước non sông, đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng đoạt giải cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. n

(*) Xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư trên Báo Người Lao Động điện tử: https://nld.com.vn

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được gắn Huân chương Lao động hạng nhì lên cờ truyền thống của Trường THPT Trần Phú Ảnh: HOÀNG TRIỀU TP HCM rộn ràng bước vào năm học mới Hơn 26 triệu học sinh, sinh viên; 1,6 triệu giáo viên trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới 2025 - 2026 bằng lễ khai giảng đặc biệt. Tại TP HCM, lãnh đạo thành phố hòa cùng niềm vui ngày khai giảng năm học mới với thầy cô và hơn 2,6 triệu học sinh trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - đến chung vui với thầy cô và học sinh Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa). Trường THPT Trần Phú được thành lập vào năm 1980. Trong năm học 2025 - 2026, trường có 17 lớp học sinh khối lớp 10 nhập học. Hiện trường có hơn 2.400 học sinh, với 56 phòng học đạt chuẩn và đầy đủ các phòng chức năng. Dịp này, Chủ tịch nước có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường THPT Trần Phú. Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã trao tặng Trường THPT Trần Phú màn hình LED 86 inch phục vụ giảng dạy. Nhà trường cũng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ với số tiền hơn 40 triệu đồng. Cũng trong sáng 5-9, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - đã đến dự lễ khai giảng và chúc mừng thầy trò Trường THCS-THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp). Nhân dịp này, Trường THCS-THPT Hồng Hà vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và Cờ thi đua của Chính phủ. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, đến dự lễ khai giảng Trường THPT Trung Phú (xã Phú Hòa Đông). Lễ khai giảng đặc biệt và ý nghĩa hơn khi nhà trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Hòa cùng không khí phấn khởi của học sinh cả nước, gần 250 học sinh đang theo học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh (xã Bình Hưng) nô nức tham dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Đến dự lễ khai giảng, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - biểu dương các thầy giáo, cô giáo nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là chăm sóc các em học sinh không may có hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống. H.Xuân



