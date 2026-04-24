9 lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ các cơ sở y tế bị khởi tố

Ngày 24-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ năm 2020 đến năm 2024 tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can đối với Phạm Thành Nam (Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân) và Nguyễn Đức Nhất (nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm y tế TP Hưng Yên) về tội "Giả mạo trong công tác"; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đợi (SN 1986) và Cáp Thị Thoan (SN 1993), cùng trú tại thôn Ninh Đạo, xã Ân Thi, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng

Quá trình điều tra trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố đối với 7 bị can là bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về tội danh "Giả mạo trong công tác" liên quan đến hành vi hợp thức hóa thông tin trong các bệnh án khống cho nhiều bệnh nhân.

Đến ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục khởi tố bị can đối với Phạm Thành Nam (SN 1988, trú tại tổ dân phố Đầu, xã Long Hưng, là Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân) và Nguyễn Đức Nhất (SN 1984, trú tại phường Phố Hiến, nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm y tế TP Hưng Yên) về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đợi (SN 1986, trú tại thôn Nguyễn Trung Ngạn, xã Ân Thi) và Cáp Thị Thoan (SN 1993, trú tại thôn Ninh Đạo, xã Ân Thi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng Nguyễn Văn Đợi và Cáp Thị Thoan đã sử dụng thông tin gian dối trong các bệnh án khống, lập hồ sơ đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm, chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

Hành vi hợp thức hóa thông tin trong các hồ sơ bệnh án là tiền đề để các đối tượng mua bảo hiểm nhân thọ lợi dụng để lập hồ sơ đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm, trục lợi, chiếm đoạt tài sản của công ty bảo hiểm.

Đến ngày 24-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can về tội danh "Giả mạo trong công tác" với 9 đối tượng, khởi tố bị can về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với 14 đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.