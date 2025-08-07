9 người bị khởi tố trong vụ đường ven biển 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

9 người bị khởi tố trong vụ đường ven biển 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ

T.Trực

(NLĐO) – Công an Quảng Ngãi khởi tố thêm 3 người, nâng tổng số 9 người là cán bộ, giám đốc bị khởi tố trong vụ đường 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can gồm T.N.A. (34 tuổi, ngụ thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mộ Đức; bị can N.Đ.L. (44 tuổi, ngụ thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày), giám đốc Công ty T.K; bị can T.V.H. (48 tuổi, ngụ phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), giám đốc Công ty G.T.

9 người bị khởi tố trong vụ đường ven biển 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ- Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố thêm 3 người trong vụ đường ven biển 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định các bị can nêu trên gian lận trong đấu thầu tại Dự án công trình đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án công trình đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi (quy định tại Điều 224 và Điều 360 Bộ luật Hình sự).

Các Quyết định khởi tố bị can nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

9 người bị khởi tố trong vụ đường ven biển 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ

Liên quan đến các sai phạm tại Dự án công trình đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 9 bị can, trong đó có bị can nguyên là Chủ tịch UBND xã, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9 người bị khởi tố trong vụ đường ven biển 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ- Ảnh 2.

Dự án đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 4-2024, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi có kết luận xác định các đơn vị liên quan cố tình lập dự toán sai, thi công, nghiệm thu khống... đối với Dự án đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi, xã Đức Lợi.

Con đường này dài khoảng 1,6 km, vốn đầu tư tuyến đường 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ đồng bằng cách nâng dự toán, quyết toán khống.

Kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ sai phạm từ khâu lập dự toán, thi công, nghiệm thu, quyết toán... đã khiến ngân sách bị chiếm đoạt, thất thoát hơn 1 tỉ đồng. Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định để thu hồi ngân sách 1,069 tỉ đồng. Các đơn vị liên quan đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Quảng Ngãi xem xét khởi tố vụ án hình sự.

Tin liên quan

Khởi tố 2 giám đốc liên quan tuyến đường bị "rút ruột" 1 tỉ đồng

Khởi tố 2 giám đốc liên quan tuyến đường bị "rút ruột" 1 tỉ đồng

(NLĐO) - 2 giám đốc công ty bị khởi tố liên quan tuyến đường ven biển có vốn đầu tư 3,8 tỉ đồng bị "rút ruột" 1 tỉ đồng.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị "rút ruột"?

Việc giám đốc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị bắt giam chứng tỏ những nghi ngờ của dư luận về việc công trình bị "rút ruột" là có cơ sở

"Ăn" trên đầu bệnh nhân, rút ruột bảo hiểm y tế!

(NLĐO) - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã "ăn" trên đầu bệnh nhân, nhiều lãnh đạo các sở y tế đã vào tù và còn rất nhiều nghi vấn, những lỗ hổng về công tác quản lý khám chữa bệnh, vật tư, thiết bị y tế...

Cơ quan Cảnh sát tỉnh Quảng Ngãi quyết định khởi tố bị can vi phạm quy định khởi tố bị can ban quản lý dự án hậu quả nghiêm trọng cơ quan Cảnh sát điều tra Cảnh sát điều tra đầu tư xây dựng vụ án hình sự Công trình xây dựng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo