Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can gồm T.N.A. (34 tuổi, ngụ thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mộ Đức; bị can N.Đ.L. (44 tuổi, ngụ thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày), giám đốc Công ty T.K; bị can T.V.H. (48 tuổi, ngụ phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), giám đốc Công ty G.T.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố thêm 3 người trong vụ đường ven biển 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định các bị can nêu trên gian lận trong đấu thầu tại Dự án công trình đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án công trình đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi (quy định tại Điều 224 và Điều 360 Bộ luật Hình sự).

Các Quyết định khởi tố bị can nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

9 người bị khởi tố trong vụ đường ven biển 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ

Liên quan đến các sai phạm tại Dự án công trình đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 9 bị can, trong đó có bị can nguyên là Chủ tịch UBND xã, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dự án đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 4-2024, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi có kết luận xác định các đơn vị liên quan cố tình lập dự toán sai, thi công, nghiệm thu khống... đối với Dự án đường xã tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi, xã Đức Lợi.

Con đường này dài khoảng 1,6 km, vốn đầu tư tuyến đường 3,8 tỉ bị 'rút ruột' hơn 1 tỉ đồng bằng cách nâng dự toán, quyết toán khống.

Kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ sai phạm từ khâu lập dự toán, thi công, nghiệm thu, quyết toán... đã khiến ngân sách bị chiếm đoạt, thất thoát hơn 1 tỉ đồng. Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định để thu hồi ngân sách 1,069 tỉ đồng. Các đơn vị liên quan đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Quảng Ngãi xem xét khởi tố vụ án hình sự.