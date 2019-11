Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến sai phạm trong quá trình thi công, nghiệm thu tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



Bị tố đưa, nhận hối lộ

Các bị can gồm: ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; ông Hà Văn Bình, nguyên Giám đốc Ban Điều hành gói thầu số 7; Phạm Đình Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban Điều hành gói thầu số 5 và ông Nguyễn Thành An, thành viên Cienco 1, Phó Giám đốc Ban Điều hành gói thầu số 7.

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi liên tục bị hư hỏng sau khi đưa vào khai thác không lâu

Không phải đến thời điểm này, khi các cán bộ trên bị tạm giam, dư luận mới hoài nghi về việc đường cao tốc có tổng vốn đầu tư lên đến 34.500 tỉ đồng, phần lớn là tiền vay của nước ngoài, bị "rút ruột". Trước đó, đã có nhiều đơn thư tố cáo ông Thành có nhiều vi phạm trong quản lý, điều hành dự án và tham nhũng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào ngày 17-7-2018, ông Trần Văn Tám, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đã ký văn bản kết luận về 6 nội dung tố cáo ông Nguyễn Tiến Thành. Cụ thể là: Thiếu trách nhiệm trong quản lý dự án để nhà thầu vi phạm các quy định quản lý chất lượng công trình đối với gói thầu A1, A2, A3, 4, 5; che giấu thông tin nứt dọc bê-tông nhựa, nguy cơ phá hoại tường chắn có cốt trên đoạn MSE - gói thầu số 5; cho phép nhà thầu đắp đá khi chưa duyệt bản vẽ thi công, đồng thời phát sinh khối lượng đắp đá lớn (trên 20 tỉ đồng) mà không báo cáo VEC, kiểm tra hiện trường thiếu trách nhiệm tại gói A1, A2; duyệt đường gom giá trị lớn (trên 20 tỉ đồng) không thông qua các phòng tham mưu của ban, cố ý thực hiện sai quy trình xử lý hồ sơ theo quy định của BQLDA; chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu, cán bộ BQLDA nghiệm thu khống số liệu đường lộ đá tại Km90 gói thầu A2; thao túng quyền lực, trù dập cán bộ, hành vi tham nhũng.

Theo kết quả xác minh của VEC, đơn tố cáo có nhiều nội dung không có cơ sở nhưng khẳng định ông Thành có một số vi phạm về quy chế hoạt động của BQL, có sự quản lý không chặt chẽ về chất lượng, không báo cáo kịp thời một số vụ việc cụ thể về VEC để có phương án chỉ đạo. Đối với nội dung tố cáo ông Thành "thao túng quyền lực, cấu kết kiện cáo, hành vi tham nhũng, nhận tiền và chỉ đạo kỹ sư vật liệu của tư vấn giám sát, chỉ đạo phụ trách gói thầu thu tiền "phần trăm" từ các đơn vị thi công", VEC cho rằng "không có căn cứ và cơ sở tin cậy". Vì vậy, trong kết luận cuối cùng, VEC chỉ yêu cầu ông Thành kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Kiểm toán chỉ ra nhiều vi phạm

Ngoài kết luận nội dung tố cáo ông Thành của VEC, trước đó, vào ngày 29-9-2017, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có báo cáo kiểm toán về hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (tính đến ngày 31-3-2017 và các thời kỳ trước, sau có liên quan). Báo cáo chỉ ra nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý tài chính hơn 410 tỉ đồng.

Điển hình, về quản lý chất lượng công trình, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường một số gói thầu 5, A2, A5, KTNN nhận định có hiện tượng đắp đất K95 lẫn đá. Về quản lý chi phí đầu tư, KTNN cho biết có một số sai sót, tồn tại được phát hiện qua kiểm toán với giá trị hơn 375,2 tỉ đồng; trong đó sai khối lượng hơn 57 tỉ đồng, sai đơn giá hơn 294 tỉ đồng và sai khác hơn 23,7 tỉ đồng.

Cụ thể, chưa thực hiện việc giảm trừ kết cấu chiếm chỗ trong hạng mục đắp K95 nền đường với giá trị hơn 43 tỉ đồng (gói thầu 1, 2, 4, 5, 6, 7, A2, A3, A4 và A5). Nghiệm thu thanh toán khối lượng vượt khối lượng được phê duyệt theo bản vẽ thi công (Km55 - Km56 gói thầu số 7) 482 triệu đồng. Gói thầu A4 nghiệm thu sai khối lượng hạng mục đá hộc xây vữa, hạng mục đào đá... với giá trị hơn 3,3 tỉ đồng. Nghiệm thu trùng khối lượng nền đường với trạm thu phí và nhà điều hành của gói thầu số 1 với giá hơn 1 tỉ đồng. Chưa đủ cơ sở xác nhận giá trị nghiệm thu, thanh toán cho lệnh thay đổi (VO) của hạng mục giếng cát D400 theo đơn giá tạm duyệt của các gói thầu 3A, 3B, A3 với tổng giá trị gần 15 tỉ đồng (do định mức giếng D400 chưa được xây dựng và công bố để áp dụng); chưa đủ điều kiện xác nhận khoản sinh hoạt phí của các đơn vị là doanh nghiệp thực hiện rà phá bom mìn với giá trị gần 8,4 tỉ đồng...

Ông Nguyễn Tiến Thành làm Giám đốc BQLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ tháng 9-2017. Trước đó, ông Thành là phó giám đốc và được giao phụ trách trực tiếp một số gói thầu.

Bộ GTVT vẫn chưa có kết luận thanh tra Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khởi công xây dựng tháng 9-2013, dài 139 km, đi qua địa phận TP Đà Nẵng, 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Ngày 2-8-2017, đoạn tuyến 65 km từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) được đưa vào khai thác. Ngày 2-9-2018, đoạn còn lại được thông xe. Sau khi đưa vào khai thác không lâu, đầu tháng 10-2018, tuyến đường liên tục xuất hiện tình trạng "ổ gà", "ổ voi", thấm dột tại các cầu vượt, cống chui. Giữa tháng 10-2018, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể ký quyết định thanh tra đột xuất việc quản lý, thực hiện, khai thác dự án nhưng đến nay chưa công khai kết luận thanh tra.