HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

9 "quái xế" rú ga đuổi đánh khiến 2 thanh niên bị thương nặng

Tr.Đức

( (NLĐO) - 9 thanh niên đi trên 4 xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi, đuổi đánh 2 thanh niên.

Ngày 6-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng và tạm giam đối với 1 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 9 quái xế gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Hình ảnh hiện trường vụ gây rối trật tự công cộng

Trước đó, vào khoảng 22 ngày 22-9, Công an xã Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhóm thanh thiếu niên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự tại địa phương; dẫn đến việc 2 nam thanh niên bị tai nạn giao thông tại phố Bùi Thị Cúc, xã Ân Thi.

Nhận được tin báo, Công an xã đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành xác minh theo quy định.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22-9, nhóm 9 thanh niên ở xã Hồng Quang điều khiển 4 xe máy đi trên đường 276 từ khu vực ngã 4 xã Xuân Trúc về hướng đi thôn Bình Trì, xã Ân Thi gặp 2 thanh niên xã Hoàng Hoa Thám điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc nhóm thanh niên ở xã Hồng Quang đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi đuổi đánh 2 thanh niên xã Hoàng Hoa Thám làm xe bị mất lái đâm vào tường bao của nghĩa trang liệt sĩ xã Ân Thi. Hậu quả, 2 thanh niên xã Hoàng Hoa Thám bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

Tin liên quan

Tuyên tử hình thanh niên 19 tuổi cầm đầu nhóm "quái xế" đạp đầu xe máy khác làm 3 người tử vong

Tuyên tử hình thanh niên 19 tuổi cầm đầu nhóm "quái xế" đạp đầu xe máy khác làm 3 người tử vong

(NLĐO)- Trong lúc truy đuổi đánh nhau, Nguyễn Hoàng Thịnh dùng chân đạp vào đầu xe làm xe mất lái tông vào giải phân cách khiến 3 thanh, thiếu niên tử vong.

Vụ hàng trăm "quái xế" gây náo loạn thành phố Cảng: Tạm giữ hình sự 15 đối tượng

(NLĐO)- Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng

Xử phạt hàng chục "quái xế" phóng nhanh, vượt ẩu, đầu trần dạo phố

(NLĐO)- Hàng chục thanh, thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, "đầu trần" dạo phố vừa bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt

thanh niên "quái xế" lạng lách, đánh võng gây rối trặt tự công cộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo