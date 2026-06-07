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Giải trí

Á hậu Hoàng Thúy An: Muốn thành lập Hội giải cứu thú cưng bị bạo hành

Thùy Trang

(NLĐO)- Từ một sinh viên ngành Thú y đam mê nghệ thuật, Hoàng Thúy An từng bước khẳng định bản thân với ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Miss Environment Vietnam 2026.

Giấc mơ của Á hậu Hoàng Thúy An

Á hậu Hoàng Thúy An: Muốn thành lập Hội giải cứu thú cưng bị bạo hành - Ảnh 1.

Á hậu Hoàng Thúy An muốn thành lập Hội giải cứu thú cưng bị bạo hành

Là sinh viên ngành Thú y, Thúy An đặc biệt dành sự quan tâm đến các vấn đề liên quan đến động vật. Cô cho biết bản thân luôn trăn trở trước những trường hợp thú cưng bị bỏ rơi hoặc bạo hành. Chính vì vậy, trong tương lai, người đẹp mong muốn mở một cơ sở chăm sóc thú cưng chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc vật nuôi.

Xa hơn, Á hậu Hoàng Thúy An còn ấp ủ kế hoạch xây dựng một tổ chức hoặc Hiệp hội chuyên hỗ trợ giải cứu, chăm sóc và bảo vệ các thú cưng bị ngược đãi. Theo cô, việc nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật cũng là một phần trong quá trình xây dựng một xã hội văn minh và nhân văn hơn.

Bên cạnh các dự định cá nhân, Thúy An vẫn duy trì việc học tập tại trường đại học và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Với sự kết hợp giữa tri thức, nhan sắc và tinh thần cầu tiến, cô đang từng bước hoàn thiện bản thân để hướng đến hình ảnh một người trẻ năng động, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

Á hậu Hoàng Thúy An: Muốn thành lập Hội giải cứu thú cưng bị bạo hành - Ảnh 2.

Hoàng Thúy An ý thức rõ trách nhiệm của bản thân

Bước ra từ Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2026, Hoàng Thúy An không chỉ mang theo danh hiệu Á hậu 1 mà còn mang theo những bài học quý giá về sự trưởng thành, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Đó cũng chính là hành trang để cô tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình trên chặng đường phía trước.

Dấu ấn Hoàng Thúy An

Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, Hoàng Thúy An hiện là sinh viên chuyên ngành Thú y tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng ghi nhận, cô còn được biết đến là một gương mặt trẻ năng động, tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong lĩnh vực người mẫu.

Á hậu Hoàng Thúy An: Muốn thành lập Hội giải cứu thú cưng bị bạo hành - Ảnh 3.

Hoàng Thúy An tạo được nhiều dấu ấn trên hành trình của mình

Trước khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Môi trường Việt Nam - Miss Environment Vietnam 2026, Hoàng Thúy An đã ghi dấu ấn qua nhiều sân chơi lớn như Á hậu 2 Fitness Supermodel Vietnam 2025 và Top 50 Vietnam's Next Top Model 2025. Những trải nghiệm đó giúp cô tích lũy kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp và sự tự tin để chinh phục những thử thách mới trên hành trình phát triển bản thân.

Theo Thúy An, việc tham gia Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2026 không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp. Đây còn là cơ hội để cô được học hỏi, trải nghiệm và hiểu rõ hơn về vai trò của người trẻ trong việc lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Á hậu Hoàng Thúy An: Muốn thành lập Hội giải cứu thú cưng bị bạo hành - Ảnh 4.

Nhan sắc Á hậu Hoàng Thúy An

Miss Environment Việt Nam là dự án hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt trẻ không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn sở hữu tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Thông qua các hoạt động thực tế, các dự án cộng đồng và những thông điệp về phát triển bền vững, cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống tích cực.

Chính những trải nghiệm đó đã giúp Hoàng Thúy An có thêm góc nhìn mới về trách nhiệm của một người trẻ đối với cộng đồng. Người đẹp cho biết danh hiệu Á hậu không phải là đích đến cuối cùng mà là sự khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều trách nhiệm hơn. "Danh hiệu là niềm tự hào nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Tôi mong muốn bản thân không chỉ được nhớ đến bởi một danh hiệu sắc đẹp mà còn bởi những giá trị tích cực có thể đóng góp cho cộng đồng", Hoàng Thúy An chia sẻ.

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