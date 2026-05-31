Người đẹp chuyển giới Hương Giang là Á hậu 2 cuộc thi Miss Grand All Stars 2026

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang lần nữa đăng quang

Hương Giang giành vị trí á hậu 2 Miss Grand International 2026

Vanessa Pulgarin đến từ Colombia trở thành hoa hậu của cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 cùng giải thưởng trị giá 1 triệu USD. Người đẹp Faith Maria Porter đến từ Ghana là Á hậu 1.

Với câu hỏi "Phẩm chất nào giúp bạn toả sáng nhất?", người đẹp Việt Hương Giang trả lời: "Làm việc trong lĩnh vực này đòi hỏi rất nhiều thứ. Và tôi cũng nhận ra rằng, sự dũng cảm có thể thay đổi tất cả. Tôi học cách không bỏ cuộc. Tôi tin rằng, không có giấc mơ nào quá lớn. Chỉ cần dũng cảm và cố gắng hết mình, bạn sẽ tiến lên phía trước. Tôi ở đây không chỉ toả sáng cho bản thân, mà còn toả sáng cho những người khác. Tôi muốn mở cánh cửa này cho những người khác, những người dám tin tưởng vào bản thân".

Hương Giang là thí sinh tham gia phần thi ứng xử trong top 5. Cô nhận được câu hỏi của giám khảo: "Người hâm mộ bỏ phiếu vì lắng nghe cảm xúc, giám khảo chấm điểm vì trách nhiệm. Bạn có thể nêu thứ mình có trên sân khấu này mà những thí sinh không có?".

Hương Giang chia sẻ: "Tôi là một người kể chuyện, tôi có mặt tại sân khấu này để làm nên lịch sử, tôi là đại diện chuyển giới đầu tiên lọt vào top 5. Và đó là điều đáng tự hào".

Với số điểm gần tuyệt đối cùng với điểm bình chọn bỏ xa các đối thủ trong top 10, Hương Giang là người đầu tiên được gọi vào top 5. Các đại diện tiếp theo được xướng tên là: Cộng hòa Czech, Ghana, Colombia và Philippines.

Hoa hậu Miss Grand International 2026 All Stars: người đẹp Colombia Vanessa Pulgarin

Hương Giang cũng chiến thắng giải thưởng World's Choice (Giải thưởng bình chọn của khán giả) - một trong những danh hiệu phụ nhận được nhiều sự quan tâm tại cuộc thi năm nay. Việc giành chiến thắng ở hạng mục này cho thấy sức hút đáng kể của người đẹp Việt Nam đối với cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp trong và ngoài nước.

Miss Grand International All Stars 2026 (Hoa hậu Hoà bình mùa đặc biệt) là phiên bản đặc biệt đầu tiên của cuộc thi Miss Grand International, quy tụ nhiều thí sinh từng tham gia các đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới. Cuộc thi năm nay mở rộng tiêu chí tuyển chọn khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con và cả thí sinh chuyển giới tham gia. Bên cạnh các phần thi truyền thống như áo tắm, dạ hội và ứng xử, ban tổ chức còn áp dụng hình thức chấm điểm công khai nhằm tăng tính minh bạch.

Nguyễn Hương Giang (SN 1991) sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 86-62-90cm. Cô từng vào top 4 Vietnam Idol 2012 và đăng quang Miss International Queen 2018 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) tại Thái Lan.