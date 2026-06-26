Á khôi Phượng Tiên bật mí lý do không tiếp tục thi nhan sắc

Từng đạt danh hiệu Á khôi, Phượng Tiên lại gắn bó diễn xuất, âm nhạc, sân khấu...

Thơ được mô tả là người sống tình cảm, yêu văn chương, thích viết nhật ký và luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chính sự chân thành và trái tim nhân hậu ấy đã giúp nhân vật trở thành một trong những gam màu dịu dàng của khu trọ đầy biến động.

"Tôi thấy nhân vật này giống mình khoảng 80-90%. Tôi cũng thích kiểu sống nhẹ nhàng, thích giúp đỡ mọi người và hay lăng xăng như vậy. Đây là một vai diễn mà tôi rất thích" – Phượng Tiên chia sẻ.

Phượng Tiên vào vai nữ sinh tên Thơ

Thơ học văn chương, yêu cuộc sống

Nhân vật sở hữu nguồn năng lượng tích cực, trẻ trung của tuổi sinh viên

Khác với những vai diễn "đào thương", chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ, Thơ mang đến cho Phượng Tiên một trải nghiệm mới mẻ. Dù vẫn giữ nét hiền lành vốn có, nhân vật sở hữu nguồn năng lượng tích cực, trẻ trung của tuổi sinh viên và tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng yêu.

Trước khi gây chú ý với diễn xuất, Phượng Tiên còn được biết đến khi từng đạt danh hiệu Á khôi "Duyên dáng sông Vàm". Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết bản thân chưa từng xem các cuộc thi sắc đẹp là mục tiêu lâu dài.

"Hồi đó, tôi tham gia chủ yếu vì phong trào của trường. Thật sự, tôi không quá đam mê các cuộc thi sắc đẹp. Hiện tại, tôi thích hát hơn và đang học thanh nhạc. Tôi hy vọng trong tương lai có thể thử sức ở một cuộc thi âm nhạc nào đó" – nữ diễn viên chia sẻ.

Phượng Tiên đặc biệt nhớ câu nói của NSƯT Hữu Tiến

Sinh ra và lớn lên tại Long An trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Phượng Tiên đến với nghề bằng sự động viên của cha mẹ cùng niềm yêu thích biểu diễn từ nhỏ. Nữ diễn viên kể lại rằng bản thân đã tự tìm tòi, tự luyện tập trước khi thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM.

Nhan sắc Phượng Tiên

Trong suốt quá trình học tập, Phượng Tiên luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của các giảng viên. Đặc biệt, câu nói của NSƯT Hữu Tiến trở thành động lực giúp nữ diễn viên không ngừng cố gắng: "Đừng chỉ là một bình hoa di động, phải cố gắng thể hiện hết khả năng của mình".

Hiện tại, ngoài công việc diễn xuất, Phượng Tiên còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và tham gia biểu diễn tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Dù đã có nhiều cơ hội nghề nghiệp, nữ diễn viên vẫn cho rằng bản thân còn nhiều điều phải học hỏi.