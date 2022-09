Ban Tổ chức cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm 2022 vừa tổ chức buổi họp báo để công bố tốp 25 thí sinh lọt vào vòng chung kết sau khi trải qua vòng sơ khảo tại TP HCM và Long An.

Ông Phạm Tấn Hòa (phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm 2022, tại buổi họp báo công bố tốp 25 thí sinh vào vòng chung kết

Trong tốp 25 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết, tỉnh Long An góp mặt 12 đại diện; Tiền Giang 3 đại diện; Sóc Trăng, An Giang và Bến Tre mỗi tỉnh có 2 đại diện; TP HCM, Kiên Giang, Ninh Bình, và Trà Vinh đều có 1 đại diện.

Tốp 25 thí sinh vòng chung kết tại buổi họp báo

Tốp 25 sẽ tham gia những hoạt động quảng bá du lịch tỉnh Long An tại các điểm du lịch nổi tiếng như: Happy Land; Khu Di tích Vàm Nhựt Tảo – Đền thờ Nguyễn Trung Trực; Làng nổi Tân Lập…

Ngoài ra, những người đẹp này còn có các hoạt động thiện nguyện nhằm đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng trong khuôn khổ vòng chung kết.

Cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm 2022 do Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp với Công ty TNHH Universe Media Vietnam tổ chức. Đêm chung kết sẽ diễn ra tại Khu Phức hợp giải trí Khang Thông – Happyland (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) vào lúc 20 giờ ngày 18-9.

Hội đồng ban giám khảo vòng chung kết gồm: Doanh nhân, kiến trúc sư Dương Thị Duyên Hải (trưởng ban); PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn; nhà báo Lê Phước Lập; Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu; Á hậu Siêu quốc gia 2022 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên; Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

Tốp 25 tham gia các hoạt động bên lề vòng chung kết

Thí sinh đoạt giải Hoa khôi Sông Vàm 2022 sẽ nhận phần thưởng gồm 100 triệu đồng tiền mặt, bằng chứng nhận và vương miện được trao luân lưu; Á khôi 1 nhận thưởng 70 triệu đồng tiền mặt và bằng chứng nhận; Á khôi 2 nhận thưởng 50 triệu đồng và bằng chứng nhận.

Thí sinh đoạt các danh hiệu phụ như: Người đẹp tài năng; người đẹp áo dài, người đẹp ảnh; người đẹp được yêu thích nhất và người đẹp thân thiện sẽ nhận thưởng 10 triệu đồng/danh hiệu.

Cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm 2022 là một trong những hoạt động của "Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022" (diễn ra từ 17 đến 21-9), góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch của vùng đất và con người Long An.