Người lao động News

Kinh tế

Lộ diện ngân hàng đầu tiên tham gia sản xuất vàng miếng

Thy Thơ

(NLĐO) - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ACB đang rà soát và chuẩn bị nộp hồ sơ xin phép Ngân hàng Nhà nước sản xuất vàng miếng với thương hiệu mới

ACB chuẩn bị sản xuất vàng miếng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

ACB vừa công bố các quy định giao dịch vàng miếng, có hiệu lực từ ngày 10-10. Cụ thể, ngân hàng sẽ bắt đầu mua bán vàng miếng tại một số chi nhánh. Các loại vàng giao dịch bao gồm vàng miếng thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ngân hàng quy định, được cập nhật theo từng giai đoạn.

Đối với vàng miếng SJC, các chi nhánh ACB chỉ giao dịch loại 1 lượng. Trong khi đó, vàng miếng thương hiệu ACB được giao dịch với mọi trọng lượng.

ACB cho biết vàng miếng là sản phẩm được dập thành thỏi, có ghi chữ, con số về khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cấp phép sản xuất.

Khách hàng mua bán vàng miếng sẽ giao dịch theo giá niêm yết hoặc thỏa thuận với ACB tại từng thời điểm. Đồng thời, khách hàng cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ tùy thân. Đối với khách hàng tổ chức, đơn vị phải xuất trình giấy phép mua - bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Khách hàng có quyền yêu cầu ACB xuất hóa đơn khi mua vàng. Nếu khách hàng là doanh nghiệp, họ phải xuất hóa đơn khi bán vàng miếng cho ACB. Đồng thời, ACB có quyền kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp, thu các loại phí phát sinh như phí bao bì, gia công...; cung cấp thông tin giao dịch cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu và cam kết tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, ACB lưu ý giá vàng niêm yết trên website và ứng dụng ACB One chỉ mang tính tham khảo. Trong trường hợp hệ thống gặp trục trặc, giá mua bán được áp dụng sẽ là giá tại quầy giao dịch.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào cuối ngày 2-10, một lãnh đạo cấp cao của ACB cho biết, để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh sắp tới, ngân hàng đang tập trung đẩy mạnh hoạt động mua bán vàng miếng, trong đó có việc thu mua lại vàng miếng thương hiệu Bông Lúa và vàng miếng thương hiệu ACB do ngân hàng sản xuất từ hàng chục năm trước.

"ACB đang rà soát và chuẩn bị nộp hồ sơ xin phép Ngân hàng Nhà nước sản xuất vàng miếng với thương hiệu mới trong thời gian tới" - vị lãnh đạo cấp cao của ACB cho biết thêm.

Trước đó, vào cuối tháng 8-2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10-10. Nghị định này cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu và sản xuất vàng miếng, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tin liên quan

Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy góp tiếng nói trên diễn đàn khu vực APEC

Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy góp tiếng nói trên diễn đàn khu vực APEC

Ông Trần Hùng Huy nêu quan điểm sản phẩm, dịch vụ tài chính cần được thiết kế theo “vòng đời” mỗi người, từ giai đoạn học tập, phát triển sự nghiệp tới nghỉ hưu

ACB nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc tế, tăng tốc kết nối toàn cầu

(NLĐO) - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã hoàn tất sớm việc chuyển đổi hệ thống điện thanh toán quốc tế sang định dạng MX theo chuẩn ISO 20022.

ACB nói gì về thông tin "lãnh đạo ngân hàng đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài"?

(NLĐO) - Một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để livestream đưa thông tin bịa đặt về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài...

ngân hàng nhà nước giá vàng hôm nay giá vàng thế giới SJC ACB vàng miếng vàng miếng SJC giá vàng
