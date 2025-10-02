Giá vàng hôm nay, 2-10: Giá vàng thế giới lao lên đỉnh cao mới





Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên

Trong phiên giao dịch đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm cán mức kỷ lục mới 3.890 USD/ounce. Tại mức giá này, những người chuyên lướt sóng vàng đã chớp thời cơ bán ra, thu về lợi nhuận. Đến 6 giờ ngày 2-10, giá vàng hôm nay giao dịch tại 3.864 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 21 USD, đạt 3.894 USD/ounce. Đây là mức tăng ấn tượng, đưa vàng trở thành một trong những tài sản sinh lời tốt nhất trong năm 2025, với mức tăng trưởng hơn 48%

Nguyên nhân chính khiến giá vàng hôm nay lập kỷ lục mới là do chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm, khi Quốc hội của quốc gia này không đạt được đồng thuận về ngân sách trước hạn chót ngày 1-10.

Việc đóng cửa này, bắt nguồn từ bế tắc trong các cuộc đàm phán về trợ cấp y tế, đã buộc Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng ra lệnh cho các cơ quan chính phủ triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Hậu quả của việc đóng cửa ảnh hưởng đến việc làm của hàng trăm nghìn người lao động Mỹ, làm gián đoạn các dịch vụ công và trì hoãn các báo cáo kinh tế quan trọng. Các nhà đầu tư lo ngại tình trạng này có thể làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Với bối cảnh tình hình chính trị tại Mỹ chưa có dấu hiệu cải thiện, vàng dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Mốc 4.000 USD/ounce đối với vàng được xem là ngưỡng quan trọng trong ngắn hạn. Giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.