Giá vàng hôm nay, 2-10: Giá vàng thế giới lao lên đỉnh cao mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 2-10: Giá vàng thế giới lao lên đỉnh cao mới

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 2-10, tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm đạt mức cao lịch sử 3.890 USD/ounce


Giá vàng hôm nay, 2-10: Giá vàng thế giới lao lên đỉnh cao mới - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên

Trong phiên giao dịch đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm cán mức kỷ lục mới 3.890 USD/ounce. Tại mức giá này, những người chuyên lướt sóng vàng đã chớp thời cơ bán ra, thu về lợi nhuận. Đến 6 giờ ngày 2-10, giá vàng hôm nay giao dịch tại 3.864 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 21 USD, đạt 3.894 USD/ounce. Đây là mức tăng ấn tượng, đưa vàng trở thành một trong những tài sản sinh lời tốt nhất trong năm 2025, với mức tăng trưởng hơn 48%

Nguyên nhân chính khiến giá vàng hôm nay lập kỷ lục mới là do chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm, khi Quốc hội của quốc gia này không đạt được đồng thuận về ngân sách trước hạn chót ngày 1-10.

Việc đóng cửa này, bắt nguồn từ bế tắc trong các cuộc đàm phán về trợ cấp y tế, đã buộc Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng ra lệnh cho các cơ quan chính phủ triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Hậu quả của việc đóng cửa ảnh hưởng đến việc làm của hàng trăm nghìn người lao động Mỹ, làm gián đoạn các dịch vụ công và trì hoãn các báo cáo kinh tế quan trọng. Các nhà đầu tư lo ngại tình trạng này có thể làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Với bối cảnh tình hình chính trị tại Mỹ chưa có dấu hiệu cải thiện, vàng dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Mốc 4.000 USD/ounce đối với vàng được xem là ngưỡng quan trọng trong ngắn hạn. Giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Giá vàng hôm nay, 2-10: Giá vàng thế giới lao lên đỉnh cao mới - Ảnh 2.

Tin liên quan

Sáng 1-10, giá vàng miếng, vàng nhẫn cùng nhau tăng tiếp

Sáng 1-10, giá vàng miếng, vàng nhẫn cùng nhau tăng tiếp

(NLĐO) – Thị trường trong nước xuất hiện mốc 138 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC theo đà tăng vọt của giá vàng thế giới.

Bao giờ vàng nhập khẩu về thị trường?

Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được phân bổ hạn mức nhập khẩu vàng trước ngày 15-12 hằng năm

Giá vàng hôm nay, 1-10: Biến động dữ dội

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 1-10, có lúc giảm mạnh rồi bất ngờ phục hồi, khi chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa hoạt động.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo