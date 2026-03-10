HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Acecook Việt Nam khánh thành nhà máy 200 triệu USD tại Vĩnh Long

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) - Nhà máy Acecook Vĩnh Long dự kiến cung ứng hàng tỉ gói sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ngày 10-3, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy Acecook Vĩnh Long tại Khu Công nghiệp Hòa Phú, với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD. Đây là dự án trọng điểm của doanh nghiệp tại khu vực ĐBSCL.

Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy 200 triệu USD tại Vĩnh Long - Ảnh 1.

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, cho biết nhà máy tại Vĩnh Long là dự án có quy mô lớn nhất của Acecook tại Việt Nam

Nhà máy Acecook Vĩnh Long được xây dựng trên diện tích 11 ha, năng lực sản xuất với 17 dây chuyền khi được lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh, đạt công suất dự kiến là 81.000 tấn sản phẩm/năm, 27.600 tấn bán thành phẩm/năm (gói súp, gói dầu gia vị,...).

Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ vận hành 9 dây chuyền, dự kiến cung ứng khoảng 1,2 tỉ gói sản phẩm mỗi năm cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng các sản phẩm ăn liền như mì, miến, phở, bún, hủ tiếu,…

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, cho biết đây là dự án có quy mô lớn nhất của Acecook tại Việt Nam. Nhà máy được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; lò hơi sử dụng nhiên liệu biomass giảm phát thải; đồng thời tích hợp các công nghệ quản lý thông minh tối ưu hiệu suất, tiết kiệm năng lượng.

Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy 200 triệu USD tại Vĩnh Long - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại buổi lễ

"Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng và quy định về môi trường bởi chúng tôi tin rằng: sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải song hành cùng trách nhiệm với xã hội và môi trường" – ông Kaneda Hiroki cam kết.

Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy 200 triệu USD tại Vĩnh Long - Ảnh 3.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long đi vào hoạt động không chỉ tạo nhiều việc làm cho lao động mà còn đóng góp tích cực cho ngân sách và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện thông tin tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư, đặc biệt từ Nhật Bản. Trong đó, dự án của Acecook Việt Nam tại Khu Công nghiệp Hòa Phú được xem là dấu ấn quan trọng.

Với sự đầu tư quy mô, doanh nghiệp không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động mà còn góp phần nâng tầm công nghiệp chế biến, đóng góp tích cực cho ngân sách và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

