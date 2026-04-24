Acecook Việt Nam xây dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới

Công ty CP Acecook Việt Nam vừa tổ chức Lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) mới mang tên D-GROOVE tại Khu công nghiệp Tân Bình (TPHCM). Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế của doanh nghiệp.

Bước chuyển từ sản xuất sang kiến tạo giá trị

Sau hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Acecook Việt Nam đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện hệ thống nhà máy trên cả nước và khẳng định vị thế trong ngành thực phẩm ăn liền. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp đang từng bước chuyển dịch chiến lược, không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, hướng tới vai trò kiến tạo giá trị cho người tiêu dùng.

Dự án D-GROOVE được triển khai với định hướng trở thành "Trung tâm nghiên cứu và phát triển tạo giá trị thực phẩm từ Việt Nam ra thế giới". Tên gọi D-GROOVE mang ý nghĩa chiến lược, trong đó "D" đại diện cho Development (Phát triển) – điểm khởi đầu của sáng tạo. "GROOVE" là dòng chảy kết nối 6 giá trị cốt lõi gồm: Global (toàn cầu), Reliable (tin cậy), Origin (nguyên bản), Open-minded (cởi mở), Valuable (giá trị) và Evolution (cải tiến).

Không chỉ là một công trình hạ tầng, trung tâm này thể hiện rõ định hướng dài hạn của Acecook Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm mới và đón đầu xu hướng tiêu dùng.

Theo kế hoạch, D-GROOVE dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tại đây, Acecook Việt Nam sẽ triển khai các công nghệ tiên tiến như cảm biến vị giác, phân tích mùi hương kỹ thuật số, đồng thời mở rộng nghiên cứu sang nhiều ngành hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Trung tâm cũng đóng vai trò cầu nối trong hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa các đơn vị trong tập đoàn, góp phần tối ưu hóa nguồn lực và lan tỏa các giá trị sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Thiết kế hiện đại, thân thiện môi trường

D-GROOVE được xây dựng trên diện tích hơn 7.000m² với quy mô 5 tầng, thiết kế theo mô hình tích hợp thông minh. Tầng trệt được bố trí như một nhà máy thu nhỏ với các dây chuyền sản xuất liên hoàn, phục vụ thử nghiệm sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất đại trà.

Từ tầng 2 trở lên là khu vực văn phòng với không gian mở, tối ưu hóa công năng sử dụng, kết hợp giữa khu vực làm việc chung và không gian riêng nhằm nâng cao hiệu suất làm việc. Tòa nhà cũng được thiết kế linh hoạt để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu trong nhiều giai đoạn phát triển khác nhau.

Đáng chú ý, dự án tích hợp nhiều giải pháp thân thiện với môi trường như hệ thống điện năng lượng mặt trời, vật liệu cách nhiệt, kính Low-E và hệ thống chiếu sáng thông minh có thể điều chỉnh cường độ và màu sắc. Những yếu tố này góp phần tiết kiệm năng lượng và tạo môi trường làm việc tối ưu.

Việc đầu tư Trung tâm R&D D-GROOVE là bước đi quan trọng giúp Acecook Việt Nam hoàn thiện hệ sinh thái từ nghiên cứu – phát triển – sản xuất – phân phối. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất thực phẩm tổng hợp toàn diện, không ngừng đổi mới để mang lại giá trị bền vững cho người tiêu dùng và xã hội.

Được thành lập từ năm 1993, Acecook Việt Nam hiện có hơn 6.300 nhân viên, vận hành 13 nhà máy và 8 chi nhánh kinh doanh trên toàn quốc. Sản phẩm của công ty không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia. Với sứ mệnh "Cook Happiness - Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực", doanh nghiệp phát triển dựa trên 3 giá trị cốt lõi gồm: Happy Consumers (hạnh phúc cho khách hàng), Happy Society (hạnh phúc cho xã hội) và Happy Employees (hạnh phúc cho nhân viên). Đây cũng là nền tảng để Acecook Việt Nam tiếp tục mở rộng và nâng cao vị thế trong giai đoạn phát triển mới.



