Kinh tế

Ách tắc sầu riêng tại cửa khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có chỉ đạo nóng

Thùy Linh

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu triển khai ngay các giải pháp về kiểm nghiệm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc xuất khẩu sầu riêng.

Ngày 6-5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 4423 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; các Cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản về việc tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo nóng liên quan tới xuất khẩu sầu riêng

Hàng trăm xe container chở sầu riêng từ các tỉnh phía Nam tập trung tại Bến xe Dầu Giây, phường Dầu Giây (TP Đồng Nai) để chờ đến lượt lấy mẫu kiểm định sầu riêng phục vụ xuất khẩu

Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp nhiều khó khăn; trong đó, nổi bật là tình trạng ách tắc ở khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Do vậy, tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Để kịp thời khắc phục, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp.

Chủ tịch UBND các tỉnh, TP cần chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành rà soát toàn diện; đồng thời chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường và tháo gỡ ngay các vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Cùng với đó, Bộ đề nghị các địa phương phải chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý tăng cường năng lực, nhân lực và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm; qua đó bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất khẩu, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi gây khó khăn, chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định.

Đối với các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, Bộ yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ khi cần thiết nhằm rút ngắn thời gian kiểm nghiệm nhưng vẫn bảo đảm nhanh chóng, chính xác và đúng quy định. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng né tránh, chậm trễ hoặc từ chối kiểm nghiệm không có lý do chính đáng.

Về phía cơ quan chuyên môn, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được giao chủ trì làm việc, trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC); qua đó đề nghị phía Bạn khẩn trương công nhận bổ sung các phòng kiểm nghiệm mới đã nộp hồ sơ, đồng thời xem xét, đánh giá hồ sơ để công nhận lại các phòng kiểm nghiệm bị đình chỉ sau khi đã nộp báo cáo khắc phục. Mặt khác, thực hiện thông báo công khai danh sách các phòng kiểm nghiệm được Trung Quốc chấp thuận hoặc tạm đình chỉ.

Trong khi đó, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm; rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu nước nhập khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng về kết quả triển khai; đồng thời phải định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, khó khăn và đề xuất giải pháp để Bộ tổng hợp, chỉ đạo.

