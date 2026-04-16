ADB hỗ trợ xây nhà an toàn cho người dân vùng lũ Đắk Lắk

Theo thông tin từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ngày 16-4, tại phường Đông Hòa (Đắk Lắk), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp ADB và Sở Xây dựng tỉnh tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Nhà bà Võ Thị Siêng (sinh năm 1972) bị sập do lũ lớn trong năm 2025, nay đã được xây mới và bàn giao trong dịp này. Ảnh: Trần Việt Tuấn/ADB

Chương trình nằm trong gói viện trợ khẩn cấp trị giá 2 triệu USD do ADB tài trợ, nhằm khắc phục hậu quả đợt bão kèm mưa lũ kéo dài tháng 11-2025. Từ nguồn này, 305 hộ có nhà bị thiệt hại nặng đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; riêng phường Đông Hòa có 19 hộ.

Các căn nhà được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, diện tích 44-48,1 m2, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tăng khả năng chống chịu thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Đắk Lắk. Việc hoàn thành, bàn giao nhà không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tạo nền tảng phục hồi sinh kế, nâng cao khả năng ứng phó thiên tai.

Đại diện ADB, bà Susan Lim đánh giá chương trình là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế trong hỗ trợ cộng đồng phục hồi sau thiên tai, đồng thời khẳng định ADB sẽ tiếp tục đồng hành nâng cao khả năng chống chịu rủi ro khí hậu.

Đợt mưa lũ do bão số 13 (Kalmaegi) kết hợp mưa lớn kéo dài tháng 11-2025 được ghi nhận là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại Đắk Lắk, vượt mức lũ lịch sử năm 1993. Thiên tai làm 653 nhà bị sập, cuốn trôi; hơn 1.050 nhà hư hỏng nặng; hơn 105.000 nhà bị ngập, tổng thiệt hại ước tính trên 9.600 tỷ đồng.

Trước tình hình này, nhiều tổ chức quốc tế đã tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả, trong đó ADB là một trong những đối tác sớm triển khai viện trợ khẩn cấp, góp phần giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh do ADB cung cấp:

Những ngôi nhà an toàn được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ tài trợ được xây dựng lại trong chiến dịch Quang Trung tại khu phố Đông Thạnh, phường Đông Hòa tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trần Việt Tuấn/ADB

Bà Võ Thị Siêng vui mừng bên căn nhà mới. Ảnh: Trần Việt Tuấn/ADB