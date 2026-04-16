Thời sự

ADB hỗ trợ xây nhà an toàn cho người dân vùng lũ Đắk Lắk

Dương Ngọc

(NLĐO)- Các căn nhà được xây dựng kiên cố, diện tích 44-48,1 m2, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tăng khả năng chống chịu thiên tai.

Theo thông tin từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ngày 16-4, tại phường Đông Hòa (Đắk Lắk), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp ADB và Sở Xây dựng tỉnh tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

ADB hỗ trợ xây nhà an toàn cho người dân vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nhà bà Võ Thị Siêng (sinh năm 1972) bị sập do lũ lớn trong năm 2025, nay đã được xây mới và bàn giao trong dịp này. Ảnh: Trần Việt Tuấn/ADB

Chương trình nằm trong gói viện trợ khẩn cấp trị giá 2 triệu USD do ADB tài trợ, nhằm khắc phục hậu quả đợt bão kèm mưa lũ kéo dài tháng 11-2025. Từ nguồn này, 305 hộ có nhà bị thiệt hại nặng đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; riêng phường Đông Hòa có 19 hộ.

Các căn nhà được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, diện tích 44-48,1 m2, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tăng khả năng chống chịu thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Đắk Lắk. Việc hoàn thành, bàn giao nhà không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tạo nền tảng phục hồi sinh kế, nâng cao khả năng ứng phó thiên tai.

Đại diện ADB, bà Susan Lim đánh giá chương trình là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế trong hỗ trợ cộng đồng phục hồi sau thiên tai, đồng thời khẳng định ADB sẽ tiếp tục đồng hành nâng cao khả năng chống chịu rủi ro khí hậu.

Đợt mưa lũ do bão số 13 (Kalmaegi) kết hợp mưa lớn kéo dài tháng 11-2025 được ghi nhận là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại Đắk Lắk, vượt mức lũ lịch sử năm 1993. Thiên tai làm 653 nhà bị sập, cuốn trôi; hơn 1.050 nhà hư hỏng nặng; hơn 105.000 nhà bị ngập, tổng thiệt hại ước tính trên 9.600 tỷ đồng.

Trước tình hình này, nhiều tổ chức quốc tế đã tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả, trong đó ADB là một trong những đối tác sớm triển khai viện trợ khẩn cấp, góp phần giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh do ADB cung cấp:

ADB hỗ trợ xây nhà an toàn cho người dân vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 2.

Những ngôi nhà an toàn được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ tài trợ được xây dựng lại trong chiến dịch Quang Trung tại khu phố Đông Thạnh, phường Đông Hòa tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trần Việt Tuấn/ADB

ADB hỗ trợ xây nhà an toàn cho người dân vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 3.

Bà Võ Thị Siêng vui mừng bên căn nhà mới. Ảnh: Trần Việt Tuấn/ADB

ADB hỗ trợ xây nhà an toàn cho người dân vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Thuận (thương binh, sinh năm 1953) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chuyên (sinh năm 1954) vui mừng được nhận căn nhà an toàn do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng Chính phủ Việt Nam tài trợ xây dựng lại trong chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Trần Việt Tuấn/ADB

 

ADB tài trợ 60 triệu USD xây dựng hạ tầng cho đồng bào dân tộc thiểu số

(NLĐO)- ADB tài trợ 60 triệu USD nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và cấp nước tại 5 huyện miền núi thuộc hai tỉnh Phú Yên và Quảng Trị.

ADB thu xếp khoản vay 150 triệu USD phát triển hệ thống trường Vinschool

(NLĐO)- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Vinschool ký kết khoản vay liên kết bền vững đầu tiên trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

ADB viện trợ 2 triệu USD giúp người dân sau bão Yagi

(NLĐO) - Khoản viện trợ để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cung cấp các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp và nhân đạo cho người dân

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ADB nhà an toàn chống bão
