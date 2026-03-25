Kinh tế

ADB công bố gói hỗ trợ tài chính hỗ trợ các nước thành viên nhập khẩu dầu

Dương Ngọc

(NLĐO)- ADB ưu tiên vốn giải ngân và đảm bảo nhập khẩu thiết yếu, kể cả dầu mỏ nhằm giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 24-3 đã công bố gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp các quốc gia thành viên đang phát triển giảm thiểu các tác động kinh tế và tài chính do xung đột ở Trung Đông gây ra.

ADB công bố gói hỗ trợ tài chính hỗ trợ nhập khẩu dầu - Ảnh 1.

ADB là ngân hàng phát triển đa phương hàng đầu hỗ trợ tăng trưởng đồng đều, thích ứng và bền vững ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương

"ADB sẽ cung cấp hỗ trợ nhanh chóng, linh hoạt và có thể mở rộng để giúp các quốc gia quản lý áp lực trước mắt và tăng cường khả năng phục hồi dài hạn, đặc biệt là hỗ trợ ngân sách giải ngân nhanh và tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng để đảm bảo nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, hiện bao gồm cả dầu mỏ"- Chủ tịch ADB Masato Kanda cho biết. "Quyết định hỗ trợ này dựa trên thành tích mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hỗ trợ châu Á và Thái Bình Dương vượt qua các giai đoạn bất ổn toàn cầu" - ông nói.

ADB có nguồn lực dồi dào để bảo vệ các hoạt động hỗ trợ hiện có và đã được lên kế hoạch, đồng thời mở rộng hỗ trợ khẩn cấp phù hợp với nhu cầu của các quốc gia đang phát triển, bao gồm cả việc sử dụng bộ đệm cho vay ngược chu kỳ của mình.

Ngân hàng đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường toàn cầu và những tác động tiềm tàng của chúng đối với nền kinh tế trên khắp khu vực châu Á và Thái Bình Dương, đặc biệt là về biến động giá năng lượng, áp lực lạm phát và cán cân tài khoản vãng lai.

Phân tích mới nhất của ADB cho thấy sự gián đoạn trên các tuyến vận chuyển đã làm tăng chi phí và thời gian giao hàng, trong khi rủi ro về nguồn cung không chỉ giới hạn ở năng lượng mà còn mở rộng sang các nguyên liệu đầu vào công nghiệp quan trọng như hóa dầu và phân bón, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nông nghiệp và sản xuất lương thực. Các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch và kiều hối đang phải đối mặt với những tổn thương chồng chất ngoài những cú sốc ban đầu này. Hơn nữa, xung đột đang làm gia tăng sự bất ổn và thắt chặt điều kiện tài chính trên toàn khu vực, gây áp lực lên tiền tệ và dòng vốn.

Để ứng phó, ADB sẵn sàng triển khai hỗ trợ tài chính và kỹ thuật kịp thời để giúp các quốc gia đang phát triển quản lý rủi ro, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Có hai thành phần chính trong sự can thiệp của ADB. Thứ nhất là hỗ trợ ngân sách giải ngân nhanh chóng để giúp các quốc gia đang phát triển đối mặt với áp lực tài chính gia tăng, đặc biệt là việc sử dụng Cơ chế Hỗ trợ Chống chu kỳ của ADB để giúp các chính phủ ổn định nền kinh tế và giảm thiểu tác động của các cú sốc đến cuộc sống và sinh kế của những người dễ bị tổn thương nhất.

Thứ hai là Chương trình Tài chính Thương mại và Chuỗi cung ứng (TSCFP) của ADB, hỗ trợ khu vực tư nhân để đảm bảo các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, bao gồm năng lượng và thực phẩm, tiếp tục được lưu thông. Ngân hàng đã quyết định tái kích hoạt hỗ trợ nhập khẩu dầu mỏ theo chương trình này trên cơ sở đặc biệt trong thời gian có hạn. Quyết định này thừa nhận rằng nền kinh tế và người dân trên khắp khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự tăng vọt nhanh chóng của giá dầu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

ADB đã bắt đầu thảo luận với tất cả các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nặng nề về khả năng hỗ trợ ngay lập tức và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các chính phủ, các đối tác phát triển và khu vực tư nhân để đảm bảo các phản ứng phối hợp và hiệu quả nhằm duy trì ổn định kinh tế và bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.

Dự báo mới nhất của ADB về tăng trưởng kinh tế

(NLĐO)- Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng vẫn sẽ vững vàng trong năm 2025 và 2026, mặc dù tăng trưởng có thể chững lại trong ngắn hạn do áp lực từ thuế quan.

ADB dành gần 40 tỉ USD phát triển châu Á - Thái Bình Dương năm 2024

(NLĐO)- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố dành tổng cộng gần 40 tỉ USD hỗ trợ khu vực châu Á và Thái Bình Dương trong năm 2024.

Chuyên gia ADB nói về ảnh hưởng thuế đối ứng Mỹ với dòng vốn FDI

(NLĐO)- Chính sách thuế của Mỹ gây ra những rủi ro trong ngắn hạn nhưng cũng là cơ hội tái định vị chiến lược thu hút FDI và phát triển nội lực của Việt Nam

