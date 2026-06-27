AFC phạt Triều Tiên hơn 1 tỉ đồng, cấm dự giải U17 châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ban hành án phạt nặng đối với U17 CHDCND Triều Tiên và Liên đoàn Bóng đá nước này sau vụ rút lui sát ngày khai mạc VCK U17 châu Á 2026.

Theo quyết định của AFC, U17 CHDCND Triều Tiên sẽ bị cấm tham dự VCK U17 châu Á 2027, và Liên đoàn Bóng đá CHDCND Triều Tiên bị phạt 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng).

Trước đó, ngày 24-4, chỉ 11 ngày trước khi giải khởi tranh, U17 CHDCND Triều Tiên bất ngờ thông báo rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026.

Quyết định vào phút chót này khiến công tác tổ chức bị ảnh hưởng đáng kể, buộc AFC phải điều chỉnh cách tính thành tích giữa các bảng để bảo đảm sự công bằng.

AFC cho rằng đây là hành vi gây tác động tiêu cực đến giải đấu, nên áp dụng mức kỷ luật nghiêm khắc nhằm bảo đảm tính kỷ cương của các sân chơi cấp châu lục.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu bóng đá CHDCND Triều Tiên rút khỏi các giải đấu do AFC tổ chức. Năm 2021, U23 CHDCND Triều Tiên từng xin rút khỏi vòng loại U23 châu Á 2022, buộc AFC phải sắp xếp lại bảng đấu.

Cũng trong năm đó, tuyển quốc gia nước này bỏ dở vòng loại World Cup 2022, và vòng loại Asian Cup 2023.

