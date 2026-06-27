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Thể thao

Xuân Son: "Cúp vô địch quan trọng hơn danh hiệu cá nhân"

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Ở buổi tập sáng 27-6, Nguyễn Xuân Son đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi đảm nhiệm vị trí đội phó của tuyển Việt Nam lần đầu tiên.

Được tín nhiệm giữ vai trò đội phó tuyển Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định đây là niềm vinh dự lớn và sẽ nỗ lực cống hiến hết mình cho đội tuyển.

Chia sẻ trước buổi tập sáng 27-6, Xuân Son cho biết đây là lần đầu tiên anh góp mặt trong Ban cán sự tuyển Việt Nam, dù từng đeo băng đội trưởng ở các đội trẻ Brazil. "Tôi rất hạnh phúc và xem đây là một đặc ân. Tôi đã quen với áp lực và sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để giúp đội tuyển", anh nói.

Xuân Son: "Chiếc cúp vô địch quan trọng hơn danh hiệu cá nhân" - Ảnh 1.

Nói về mục tiêu tại ASEAN Cup 2026, chân sút sinh năm 1997 khẳng định thành công của tập thể luôn được đặt lên trên mọi danh hiệu cá nhân. "Tôi luôn muốn ghi bàn và hướng tới danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng nếu tôi là Vua phá lưới mà đội tuyển không vô địch thì điều đó không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng nhất vẫn là chiếc cúp vô địch", Xuân Son nhấn mạnh.

Sau quãng thời gian điều trị chấn thương, tiền đạo của tuyển Việt Nam cho biết thể trạng đang dần cải thiện. Anh kỳ vọng sớm lấy lại phong độ tốt nhất để ghi bàn, kiến tạo và đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

Xuân Son cũng gửi lời chúc đội trưởng Đỗ Duy Mạnh sớm bình phục chấn thương, đồng thời đánh giá cao hai tân binh Ngô Đăng Khoa và Nguyễn Tài Lộc. Theo anh, cả hai đều có chất lượng, xứng đáng được triệu tập và sẽ sớm hòa nhập với đội tuyển.

Xuân Son: "Chiếc cúp vô địch quan trọng hơn danh hiệu cá nhân" - Ảnh 2.

Về sự cạnh tranh trên hàng công, Xuân Son khẳng định tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và tôn trọng mọi quyết định của HLV Kim Sang Sik. "Nhiệm vụ của tôi là thi đấu, ghi bàn và giúp đỡ toàn đội. Việc lựa chọn đội hình là quyết định của HLV trưởng", tiền đạo này chia sẻ.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1-7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14-7. Trong chuyến tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu ba trận giao hữu để hoàn thiện lực lượng và chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

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