Giải trí

Ai đứng sau những màn trình diễn ấn tượng ở chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam?

Thùy Trang

(NLĐO) – Tổng đạo diễn Hải Triều tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường, trong đó có sự cố "thót tim" trước thềm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025.

MC chuyển mình: hành trình từ sân khấu đến đạo diễn!

Ai đứng sau những màn trình diễn ấn tượng ở chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam? - Ảnh 1.

MC Hải Triều làm tổng đạo diễn cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Tối 19-9, đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 do MC Hải Triều làm tổng đạo diễn thu hút sự chú ý. Là một MC, viết sách và giảng dạy nhưng việc Hải Triều làm tổng đạo diễn cuộc thi nhan sắc ít nhiều gây bất ngờ. 

Chia sẻ về trọng trách lần này, Hải Triều cho biết: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi trở lại Vĩnh Hy – nơi đã cho tôi nhiều kỷ niệm. Nhưng sân khấu năm nay quy mô lớn hơn, âm thanh ánh sáng hiện đại hơn. Đó vừa là thuận lợi, vừa là áp lực, buộc tôi phải nỗ lực gấp nhiều lần để vượt qua định kiến về một MC đi làm đạo diễn".

Theo anh, khó khăn lớn nhất chính là việc điều phối các ê-kíp nhỏ – từ trang điểm, quản lý thí sinh đến hậu cần ăn ở – sao cho kết nối chặt chẽ với sân khấu. "Chúng tôi muốn tạo nên một chương trình không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn lưu giữ được dấu ấn thanh xuân cho thí sinh và mang lại kỷ niệm đáng nhớ cho bà con Vĩnh Hy", Hải Triều chia sẻ.

Sự cố thót tim trước giờ G 

Ai đứng sau những màn trình diễn ấn tượng ở chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam? - Ảnh 2.

Sự cố thót tim

Trong hành trình chuẩn bị, kỷ niệm khiến ê-kíp không thể quên chính là thông tin về cơn bão số 8 đổ bộ biển Đông ngay trước thềm chung kết. "Lúc đó, chúng tôi thật sự lo lắng. Tôi dặn cả ê-kíp phải luôn bình tĩnh, chuẩn bị phương án dự phòng để đảm bảo an toàn cho thí sinh và nghệ sĩ khách mời. Đồng thời, tôi bố trí flycam để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của Vĩnh Hy, phòng trường hợp xấu vẫn có tư liệu quảng bá cho địa phương", anh kể.

May mắn, bão không ảnh hưởng trực tiếp và đêm chung kết đã diễn ra trọn vẹn. Khi tân hoa hậu được xướng tên, nam đạo diễn trẻ không giấu được xúc động: "Với tôi, đây giống như một bài tốt nghiệp. Dù vậy, điều này không có nghĩa tôi dừng lại mà càng phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong chặng đường tới".

Thí sinh và thông điệp môi trường: 1 sứ mệnh, 1 tương lai! 

Ai đứng sau những màn trình diễn ấn tượng ở chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam? - Ảnh 3.

Đặt thí sinh làm trung tâm

Hải Triều nhấn mạnh anh luôn đề cao sự chuyên nghiệp và giá trị của thí sinh. Trong suốt thời gian tập luyện, toàn bộ ê-kíp rèn luyện kỹ lưỡng để mỗi cô gái khi bước ra sân khấu đều tỏa sáng. "Đường hình sân khấu được thiết kế để khán giả xem trực tiếp lẫn trực tuyến đều có thể theo dõi trọn vẹn hành trình. Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp: tôn vinh và bảo vệ môi trường biển, đồng thời quảng bá du lịch Vĩnh Hy và Việt Nam", anh nói.

Nói về tân Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo, đạo diễn nhận xét: "Cô ấy hiền lành, giỏi ngoại ngữ, có kiến thức, cầu tiến và nỗ lực không ngừng. Trong những ngày tập luyện, tôi thấy Thanh Thảo luôn lắng nghe góp ý. Tôi tin cô gái này sẽ tiếp tục tỏa sáng, giữ được sứ mệnh yêu đại dương và yêu môi trường trong suốt nhiệm kỳ".

Vẻ đẹp Vĩnh Hy: Khám phá bức tranh thiên nhiên hùng vĩ! 

Ai đứng sau những màn trình diễn ấn tượng ở chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam? - Ảnh 4.

Dấu ấn của tổng đạo diễn Hải Triều được khẳng định

Không chỉ là cuộc so tài nhan sắc, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 còn trở thành nơi quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa biển. Những khung cảnh Vĩnh Hy lung linh dưới ánh đèn sân khấu, kết hợp cùng sự trình diễn tự tin của thí sinh, đã khắc họa bức tranh đầy màu sắc cho đêm chung kết.

Đứng sau thành công đó, dấu ấn của tổng đạo diễn Hải Triều được khẳng định: từ sự chỉn chu trong khâu tổ chức, bản lĩnh trước thử thách, cho đến quyết tâm vượt qua định kiến để cống hiến cho nghệ thuật.

Người đẹp Nguyễn Thanh Thảo vượt qua 29 thí sinh để đăng quang hoa hậu cuộc thi hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Các Á hậu lần lượt là: Phạm Thị Phương Vy (Á hậu 1), Nguyễn Ngọc Huyền Trâm (Á hậu 2), Nguyễn Thị Diễm Châu (Á hậu 3) và Nguyễn Thị Khánh Huyền (Á hậu 4).


Tin liên quan

Diễn viên Hải Triều tâm sự về 14 ngày tự cách ly

Diễn viên Hải Triều tâm sự về 14 ngày tự cách ly

(NLĐO) – Diễn viên Hải Triều và BB Trần đã kết thúc đợt tự cách ly tại nhà sau chuyến đi Hàn Quốc.

