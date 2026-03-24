Lao động

Ai được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH 2 lần từ ngày 1-7?

MAI CHI

(NLĐO) - Kinh phí dự kiến thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH đối với đối tượng này ước khoảng 200-300 tỉ đồng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, cùng thời điểm lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1-7.

Cụ thể, ở phương án 1, dự thảo đề xuất điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2026; Phương án hai sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Đặc biệt, riêng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-1995, dự thảo đề xuất sau khi điều chỉnh theo các phương án trên mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, nếu dự thảo nghị định được thông qua, người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp sẽ được điều chỉnh mức hưởng 2 lần. Kinh phí dự kiến thực hiện điều chỉnh cho đối tượng này khi thực hiện 2 phương án ước khoảng 200-300 tỉ đồng.

Trong lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH gần đây nhất (từ tháng 7-2024), ngoài mức tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-1995 cũng đã được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo Bộ Nội vụ, việc thực hiện điều chỉnh tăng thêm đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 đã giúp thu hẹp chênh lệch về lương hưu với người nghỉ hưu sau năm 1995.

