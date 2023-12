Ngày 28-12, UBND tỉnh An Giang đã có thông báo gửi đến các đơn vị, địa phương biết việc phân công ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tạm thời điều hành hoạt động của UBND tỉnh kể từ ngày 18-12-2023 cho đến khi có chủ trương mới.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh: Vĩnh Kỳ

Theo đó, ngày 18-12, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang có Công văn số 719-CV/BCSĐ về thực hiện Thông báo số 394-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công tạm thời điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và nhiệm vụ của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang đã thống nhất giao ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, điều hành UBND tỉnh từ ngày 18-12 cho đến khi có chủ trương mới.

Hiện nay, hỗ trợ ông Lê Văn Phước điều hành UBND tỉnh An Giang còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thuý.

Trước đó, ngày 8-12, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã ký Quyết định số 2002/QĐ-UBND ủy quyền ông Lê Văn Phước điều hành, giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thầm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11-12 đến hết ngày 17-12.

Trụ sở UBND tỉnh An Giang

Tình hình nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh An Giang hiện có thay đổi là do ông Nguyễn Thanh Bình và ông Trần Anh Thư (Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây khai thác cát "lậu" quy mô lớn của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại khu mỏ cát trên sông Tiền (đoạn thuộc xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Ông Lê Văn Phước (SN 1969; quê quán xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) có trình độ chuyên môn là Cử nhân kinh tế và trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ngày 9-12-2019, tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Phước giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu tín nhiệm đạt 96%. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An giang, ông Phước giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.