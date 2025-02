Ai được miễn phí vé xe buýt ở TP HCM từ 2025?

Thực hiện hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải TP HCM về việc sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với hành khách được miễn giá vé theo Nghị quyết của HĐND TP, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo đến các doanh nghiệp vận tải về việc triển khai thực hiện miễn giá vé xe buýt trên địa bàn TP HCM.

Nhiêu đối tượng được miễn phí vé xe buýt trên địa bàn TP HCM trên các tuyến xe có trợ giá

Đối tượng được miễn giá vé khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên các tuyến có trợ giá bao gồm: người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; trẻ em dưới 6 tuổi.

Cụ thể, người có công với cách mạng bao gồm các nhóm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31-12-1993) và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng.

Để được miễn giá vé, hành khách thuộc diện trên cần xuất trình giấy tờ chứng minh hợp lệ. Cụ thể, người có công với cách mạng cần có giấy tờ chứng nhận liên quan do cơ quan có thẩm quyền cấp; người khuyết tật xuất trình giấy tờ chứng nhận hoặc thẻ đi xe buýt do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cấp; người cao tuổi xuất trình căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc giấy tờ chứng minh liên quan; trẻ em dưới 6 tuổi cần có giấy tờ chứng minh do người lớn đi cùng cung cấp.

Nhằm bảo đảm chính sách miễn vé được thực hiện đúng quy định, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đề nghị các doanh nghiệp vận tải phổ biến thông tin này đến toàn thể nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ và các đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm túc.

Doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm niêm yết công khai thông tin về chính sách miễn giảm vé để người dân nắm rõ và phối hợp trong quá trình xuất trình giấy tờ khi sử dụng xe buýt.