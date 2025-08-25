AI giúp du lịch tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn cần cảnh giác

Theo khảo sát mới của Kaspersky cho thấy chỉ 28% người dùng từng sử dụng AI để lập kế hoạch du lịch, nhưng tới 96% trong số này tỏ ra hài lòng, trong đó 44% đánh giá “hoàn hảo” và 52% cho rằng “tốt”. Đặc biệt, 84% khẳng định sẽ tiếp tục dùng AI trong các chuyến đi sau, cho thấy tiềm năng lớn của công nghệ này dù hiện tại vẫn chưa phổ biến.

AI đã trở thành một phần quen thuộc với 72% người tham gia khảo sát từng trải nghiệm, tỉ lệ này lên đến 88% ở nhóm dưới 35 tuổi, trong khi chỉ 54% nhóm trên 54 tuổi có dùng. Ứng dụng phổ biến nhất là tìm kiếm thông tin (76%), tiếp theo là công việc (45%) và học tập (40%). Tuy nhiên, khi chuyển sang du lịch, chỉ chưa đến một phần ba số người tận dụng AI.

Những ai dùng AI cho du lịch thường khai thác ở các khâu nghiên cứu điểm đến, gợi ý sự kiện, chọn chỗ ở (66%), nhà hàng (60%) hay tìm vé (58%). AI cũng giúp tiết kiệm thời gian cho các gia đình có con nhỏ khi chuẩn bị chuyến đi. Dù vậy, việc đặt dịch vụ trực tiếp bằng AI ít phổ biến hơn: 45% đặt phòng, 43% đặt vé và 38% đặt nhà hàng.

Một tỉ lệ đáng chú ý, 45% người khảo sát nhờ AI tư vấn thị thực và di trú, nhưng điều này tiềm ẩn rủi ro vì AI có thể tạo ra “ảo giác”, đưa thông tin sai nhưng thuyết phục, từng khiến một nhà văn Úc lỡ chuyến bay quốc tế.

Ông Vladislav Tushkanov, Trưởng phòng tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ AI Kaspersky, cho rằng AI đang thay đổi vai trò trong đời sống, ngày càng hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian và đưa ra lựa chọn cá nhân hóa. Tuy nhiên, mức độ chính xác vẫn cần được cân nhắc, bởi cuối cùng con người mới là người ra quyết định.

Từ khảo sát này có thể thấy AI chưa thực sự được khai thác mạnh trong du lịch, nhưng tiềm năng tăng trưởng là rất lớn. Khi công nghệ ngày càng cải thiện độ tin cậy, AI có thể trở thành “trợ lý” đắc lực giúp du khách lên hành trình, lựa chọn dịch vụ và tối ưu trải nghiệm, với điều kiện người dùng vẫn giữ sự chủ động và tỉnh táo trước các khuyến nghị tự động.