Ai hay nhất, ai dở nhất Man Utd kể từ đầu mùa giải?

Dấu ấn lớn nhất đến từ giai đoạn ban lãnh đạo đội bóng bổ nhiệm tạm quyền Michael Carrick thay thế cho HLV Ruben Amorim. Nhà cầm quân trẻ đã giúp "Quỷ đỏ" thắng 7/10 trận để vượt lên trong cuộc đua tốp 4, gần như đã chạm tay vào suất dự Champions League mùa tới.

Tuy vậy, mùa giải này vẫn chưa thể xem là trọn vẹn với Man Utd khi họ không giành được danh hiệu nào và đều dừng bước ngay từ vòng đầu ở cả 2 giải cúp quốc nội.

Trong bức tranh nhiều gam màu ấy, dàn cầu thủ Man Utd cũng nhận những mức đánh giá rất trái ngược, từ ngôi sao đạt 9/10 điểm cho tới cái tên chỉ được 3 điểm.

Dưới đây là điểm số của các cầu thủ Man Utd tính đến thời điểm hiện tại mùa giải 2025-2026, theo tờ SunSport

Thủ môn Senne Lammens - 8 điểm

Bản hợp đồng có chi phí thấp nhất của Man Utd trong mùa hè 2025 lại đang trở thành thương vụ quan trọng bậc nhất.

Thủ môn Senne Lammens vượt xa kỳ vọng và thích nghi rất tốt với môi trường giàu va chạm của Ngoại hạng Anh.

Sự điềm tĩnh của thủ thành này đã mang lại sự ổn định cần thiết cho khung gỗ Man Utd, sau quãng thời gian đội bóng liên tục bất an với các người gác đền trước đó.

Thủ môn Altay Bayindir - 4 điểm

Thủ môn Altay Bayindir khởi đầu mùa giải đầy chệch choạc, trong đó có sai lầm đáng trách ở thất bại trước Arsenal ngay vòng mở màn.

Thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ không tạo được sự chắc chắn trong khung thành khiến "Quỷ đỏ" thua 3 trong 6 trận mà anh bắt chính tại Ngoại hạng Anh.

Kể từ khi bị Thủ môn Senne Lammens thay thế vào tháng 10, Bayindir chưa ra sân thêm trận nào.

Hậu vệ Diogo Dalot - 5 điểm

Diogo Dalot gần như luôn hiện diện ở hành lang phải của Man Utd nhưng phần lớn thời gian lại chơi dưới kỳ vọng.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn chưa thể duy trì hình ảnh một hậu vệ biên giàu đột biến như những gì từng thoáng thể hiện.

Hậu vệ 26 tuổi mới có 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cho Man Utd cho tới thời điểm này của mùa giải.

Hậu vệ Noussair Mazraoui - 4 điểm

Chấn thương cùng việc tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) khiến Noussair Mazraoui dần bị đẩy vào vai trò dự bị tại Man Utd, đúng như kịch bản nhiều người từng dự đoán.

Tuyển thủ Morocco mùa này mới có 7 lần đá chính và nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục xếp sau Diogo Dalot trong thứ tự ưu tiên.

Trung vệ Harry Maguire - 7 điểm

Harry Maguire đã ghi bàn thắng quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp cấp CLB, góp phần giúp Man Utd chấm dứt 10 năm không thắng trên sân Liverpool.

Sau chấn thương, anh cũng trở lại đúng lúc để tạo nền tảng cho giai đoạn khởi sắc của đội bóng dưới thời HLV Michael Carrick.

Tấm thẻ đỏ trong trận gặp Bournemouth chỉ là vết gợn nhỏ trong một mùa giải nhìn chung vẫn rất tích cực của trung vệ người Anh, dù anh từng phải nghỉ thi đấu tới 2 tháng.

Trung vệ Lisandro Martinez - 5 điểm

Lisandro Martinez tiếp tục bị ám ảnh bởi chấn thương khiến phải nghỉ trọn 2 tháng tính tới trận kế tiếp của Man Utd, sau khi trước đó đã bỏ lỡ 3 tháng rưỡi đầu mùa vì chấn thương dây chằng đầu gối.

Dù vậy, khi trở lại, ngôi sao người Argentina từng cho thấy dấu hiệu lấy lại phong độ tốt nhất trong chuỗi trận đá chính, trước khi lại dính chấn thương khác vào tháng 2.

Trung vệ Matthijs de Ligt - 5 điểm

Matthijs de Ligt từng có giai đoạn chơi hay nhất ở cấp CLB trong nhiều năm, trước khi dính chấn thương lưng vào ngày 30-11-205.

Kể từ đó tới nay, ngôi sao người Hà Lan chưa thi đấu trở lại và khả năng anh ra sân thêm ở mùa giải này vẫn còn bỏ ngỏ.

Trung vệ Leny Yoro - 6 điểm

Trung vệ Leny Yoro khởi đầu mùa giải khá hứa hẹn, nhưng sau đó đà phát triển bị chững lại khi HLV Ruben Amorim xoay tua và sử dụng anh chưa thực sự hợp lý.

Dù phong độ từng sa sút, cầu thủ trẻ người Pháp đang dần lấy lại dấu ấn trong chuỗi 5 trận đá chính hiện tại, cũng là mạch ra sân từ đầu dài nhất của anh cho Man Utd tính đến lúc này.

Trung vệ Ayden Heaven - 4 điểm

Ayden Heaven từng góp mặt trong trận đấu đáng quên trước đội hạng dưới Grimsby, rồi phải chờ suốt 4 tháng mới có thêm suất đá chính.

Cuộc khủng hoảng chấn thương sau đó mở ra cho anh chuỗi 8 trận ra sân từ đầu trong mùa đông, trong đó điểm sáng lớn nhất là màn trình diễn hay nhất trận ở chiến thắng Boxing Day trước Newcastle.

Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này vẫn bộc lộ nhiều hạn chế như mắc lỗi trong những bàn thua của Man Utd ở các trận không thắng Bournemouth, Leeds và Burnley, trước khi bị rút ra ngay sau hiệp 1 ở màn so tài với West Ham.

Hậu vệ Luke Shaw - 7 điểm

Luke Shaw đã đá chính cả 31 trận của Man Utd tại Ngoại hạng Anh, đồng thời chơi tốt khi được sử dụng ở vị trí trung vệ dưới thời cựu HLV Ruben Amorim và hậu vệ trái dưới thời tạm quyền Michael Carrick.

Lịch thi đấu không quá dày phần nào giúp ích cho Shaw, giúp anh tránh được chấn thương và không phải nghỉ trận nào suốt từ đầu mùa 2025-2026.

Hậu vệ Patrick Dorgu - 6 điểm

Patrick Dorgu có 4 tháng đầu mùa khá mờ nhạt, trước khi bước ngoặt ở trận gặp Aston Villa giúp anh lấy lại đà thăng tiến. Sau đó, cầu thủ này ghi 3 bàn trong 7 trận, trong đó có 2 pha lập công đẹp mắt vào lưới Newcastle và Arsenal.

Dorgu tỏ ra phù hợp hơn khi được đẩy lên chơi cao như một cầu thủ chạy cánh. Dù vậy, chấn thương gân kheo đã khiến anh phải nghỉ thi đấu ít nhất 11 tuần.

Tiền vệ Casemiro - 7 điểm

Casemiro ghi 7 bàn mùa này và tất cả đều mang ý nghĩa quan trọng, thành tích đáng chú ý với một cầu thủ 34 tuổi ở chặng cuối cùng tại Man Utd.

Dù từng 2 lần bị treo giò và vẫn gặp khó trong việc chơi trọn 90 phút, ngôi sao người Brazil vẫn đang có mùa giải cuối khá tích cực tại Old Trafford và hứa hẹn giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn còn lại.

Tiền vệ Kobbie Mainoo - 6 điểm

Kobbie Mainoo chỉ có 1 lần đá chính trong cả mùa trước khi HLV Ruben Amorim bị sa thải vào đầu tháng 1. Hiện tại, sao trẻ này đã có chuỗi 11 trận liên tiếp ra sân từ đầu và cũng chuẩn bị ký hợp đồng dài hạn mới.

Mainoo chơi đặc biệt nổi bật trong những chiến thắng của Man Utd trước Man City và Tottenham dưới thời HLV Michael Carrick, đồng thời thường xuyên đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn.

Tiền vệ Manuel Ugarte - 3 điểm

Tiền vệ Manuel Ugarte mới đá chính 9 trận và Man Utd chỉ thắng 1 trong số đó. Anh góp mặt trong 5/8 thất bại của đội bóng mùa này, bao gồm cả trận thua Grimsby trên loạt sút luân lưu.

Không chỉ vậy, Man Utd còn thủng lưới 9 bàn trong những trận Ugarte vào sân từ ghế dự bị. Kể từ tháng 1 tới nay, tiền vệ người Uruguay chưa đá chính thêm lần nào.

Tiền vệ Mason Mount - 5 điểm

Mason Mount từng cho thấy dấu hiệu có thể phá dớp áo số 7 của Man Utd dưới thời HLV Ruben Amorim, với một số màn trình diễn sáng nước cùng vài bàn thắng đẳng cấp.

Tuy nhiên, vấn đề thể lực lại tái diễn từ giữa mùa khiến anh mới chỉ vừa trở lại sau quãng nghỉ 2 tháng vì chấn thương.

Tiền vệ Bruno Fernandes - 9 điểm

Bruno Fernandes là cầu thủ hay nhất mùa của cả Man Utd lẫn Ngoại hạng Anh. Dù khó nâng cúp vào tháng 5, anh vẫn đang kéo đội chủ sân Old Trafford trở lại Champions League mùa tới.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha là chân chuyền sáng tạo bậc nhất giải đấu và gần như chắc chắn sẽ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm Sir Matt Busby lần thứ 5, điều chưa từng có trong lịch sử CLB.

Tiền đạo Amad - 7 điểm

Thành tích 2 bàn và 2 kiến tạo chưa phản ánh hết tầm ảnh hưởng của Amad. Cầu thủ này duy trì phong độ khá ổn định và Man Utd thường chơi tốt hơn khi có anh trên sân.

Dưới thời cựu HLV Ruben Amorim và tạm quyền Michael Carrick, Man Utd nhiều lần vận hành hệ thống không tiền đạo cắm, trong đó Amad tạo dấu ấn rõ nét nhờ khả năng phối hợp với Bryan Mbeumo.

Tiền đạo Matheus Cunha - 8 điểm

Matheus Cunha khởi đầu mùa giải đầy tự tin và đạt phong độ cao nhất trong 2 tháng gần đây. Anh ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt, kiếm về phạt đền và trực tiếp mang về 8 điểm cho Man Utd.

Cầu thủ mang áo số 10 cũng thích nghi rất nhanh khi được kéo sang đá cánh trái dưới thời HLV Michael Carrick.

Tiền đạo Bryan Mbeumo - 8 điểm

Bryan Mbeumo là đồng vua phá lưới của Man Utd. Ngôi sao này sở hữu bước chạm bóng đầu tiên rất ấn tượng, được đánh giá là một trong những cầu thủ xử lý bước một hay nhất Old Trafford kể từ thời Dimitar Berbatov.

Mbeumo cũng cho thấy duyên ghi bàn ở những trận cầu lớn với các pha lập công vào lưới Liverpool, Tottenham, Man City và Arsenal.

Dù phong độ có phần chững lại trong 6 tuần gần đây, những bàn thắng của anh vẫn góp công lớn đưa Man Utd vào nhóm có vé dự Champions League.

Tiền đạo Benjamin Sesko - 7 điểm

Benjamin Sesko là cầu thủ khác của Man Utd chạm mốc 10 bàn mùa này. Dù chỉ đá chính 2 trong 10 trận dưới thời HLV Michael Carrick, các bàn thắng của chân sút người Slovenia vẫn trực tiếp mang về 10 điểm cho đội bóng.

Sesko đang dần khiến những hoài nghi lắng xuống và cho thấy tiềm năng trở thành trung phong số 9 lâu dài của Man Utd.