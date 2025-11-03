Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người dân mang toa thuốc do ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra đến hiệu thuốc để mua thuốc điều trị.



Khi AI trở thành bác sĩ kê đơn thuốc

Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người tỏ ra tò mò, thậm chí khen AI "giỏi như bác sĩ", trong khi không ít ý kiến lo ngại rủi ro do lạm dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe.

Trước hiện tượng này, TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP HCM, bày tỏ lo ngại và cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi người dân tự ý sử dụng AI để kê đơn thay cho chuyên môn y tế.

Theo BS Lan, thực tế, tại viện đôi khi vẫn có người bệnh nóng vội, đặc biệt là những người mắc bệnh mạn tính cần điều trị lâu dài, nghe theo AI, tự ý ngừng điều trị và tự đi mua thuốc hoặc dùng sản phẩm khác. Khi quay lại cầu cứu bác sĩ thật thì bệnh đã trở nặng, xuất hiện biến chứng, thậm chí nguy cơ tử vong cao. Cuối cùng, người bệnh vẫn là người chịu thiệt thòi nhất.

Thời gian qua, ngành y tế đã tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe từ sớm cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người Việt vẫn giữ thói quen tự lên mạng chẩn đoán và điều trị từ "bác sĩ Google", "bác sĩ mạng" và nay là "bác sĩ AI".

Thực tế, nếu đọc kỹ phần trả lời của các ứng dụng AI khi được hỏi về bệnh, ở cuối nội dung, hầu hết đều khuyến cáo người dùng nên đến gặp chuyên gia y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Dù vậy, vì nhiều lý do, không ít người vẫn chọn tin vào AI. Thậm chí, khi đến khám, có bệnh nhân còn tranh luận với bác sĩ vì cho rằng AI đã chẩn đoán khác, buộc bác sĩ phải mất nhiều thời gian giải thích, phân tích.

BS Lan khuyến cáo việc chẩn đoán bệnh dù là theo đông y hay tây y đều cần khám trực tiếp từng trường hợp cụ thể. Tự ý mua thuốc theo hướng dẫn của AI hoặc bỏ điều trị theo chỉ định bác sĩ không chỉ khiến bệnh nặng thêm mà còn đe dọa đến tính mạng người bệnh.