HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

AI không thể tự kê đơn thay bác sĩ, người bệnh cần thận trọng

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Có bệnh nhân còn tranh luận với bác sĩ vì cho rằng AI chẩn đoán khác, buộc bác sĩ phải mất nhiều thời gian giải thích, phân tích.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người dân mang toa thuốc do ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra đến hiệu thuốc để mua thuốc điều trị.

Khi AI trở thành bác sĩ - Ảnh 1.

Khi AI trở thành bác sĩ kê đơn thuốc

Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người tỏ ra tò mò, thậm chí khen AI "giỏi như bác sĩ", trong khi không ít ý kiến lo ngại rủi ro do lạm dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe.

Khi AI trở thành bác sĩ - Ảnh 2.
Khi AI trở thành bác sĩ - Ảnh 3.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ

Trước hiện tượng này, TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP HCM, bày tỏ lo ngại và cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi người dân tự ý sử dụng AI để kê đơn thay cho chuyên môn y tế.

Theo BS Lan, thực tế, tại viện đôi khi vẫn có người bệnh nóng vội, đặc biệt là những người mắc bệnh mạn tính cần điều trị lâu dài, nghe theo AI, tự ý ngừng điều trị và tự đi mua thuốc hoặc dùng sản phẩm khác. Khi quay lại cầu cứu bác sĩ thật thì bệnh đã trở nặng, xuất hiện biến chứng, thậm chí nguy cơ tử vong cao. Cuối cùng, người bệnh vẫn là người chịu thiệt thòi nhất.

Thời gian qua, ngành y tế đã tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe từ sớm cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người Việt vẫn giữ thói quen tự lên mạng chẩn đoán và điều trị từ "bác sĩ Google", "bác sĩ mạng" và nay là "bác sĩ AI".

Thực tế, nếu đọc kỹ phần trả lời của các ứng dụng AI khi được hỏi về bệnh, ở cuối nội dung, hầu hết đều khuyến cáo người dùng nên đến gặp chuyên gia y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Dù vậy, vì nhiều lý do, không ít người vẫn chọn tin vào AI. Thậm chí, khi đến khám, có bệnh nhân còn tranh luận với bác sĩ vì cho rằng AI đã chẩn đoán khác, buộc bác sĩ phải mất nhiều thời gian giải thích, phân tích.

BS Lan khuyến cáo việc chẩn đoán bệnh dù là theo đông y hay tây y đều cần khám trực tiếp từng trường hợp cụ thể. Tự ý mua thuốc theo hướng dẫn của AI hoặc bỏ điều trị theo chỉ định bác sĩ không chỉ khiến bệnh nặng thêm mà còn đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Tin liên quan

Suýt chết vì “bác sĩ Google”

Suýt chết vì “bác sĩ Google”

Việc lên internet tra thông tin về bệnh rồi tự chữa theo tư vấn của cư dân mạng coi chừng gặp biến chứng khó lường

Hiểm họa từ "bác sĩ" Google

(NLĐO)- Các nhà khoa học Anh đang cảnh báo những nguy hiểm do tự chẩn bệnh trên Google thay vì tìm đến các bác sĩ.

Thêm kênh y tế chính thống giữa ma trận "bác sĩ mạng"

(NLĐO) - Chuyên trang y tế chính thống với giao diện mới, cung cấp kiến thức dễ hiểu, giúp bảo vệ sức khỏe trước thông tin sai lệch và "bác sĩ mạng".

mạng xã hội chăm sóc sức khỏe trí tuệ nhân tạo bác sĩ Google bác sĩ AI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo