Tối 3-10, tại TP HCM, nền tảng TikTok khởi động giải thưởng TikTok Awards 2025 với chủ đề "Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo".

TikTok Awards Việt Nam 2025 năm nay có 16 hạng mục với 74 gương mặt được đề cử, không chỉ để vinh danh những dấu ấn nổi bật trong năm qua của các nhà sáng tạo nội dung, mà còn nhìn lại hành trình 5 năm không ngừng tôn vinh những câu chuyện sáng tạo tích cực trên nền tảng.

Năm nay, lần đầu tiên TikTok Awards Việt Nam 2025 giới thiệu hạng mục hoàn toàn mới "Storyteller of the Year – Người kể chuyện của năm" nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung có sự đầu tư cao trong khâu xây dựng kịch bản, sản xuất nội dung chất lượng cao và dẫn dắt câu chuyện.

16 hạng mục đề cử của Tik Tok Awards Việt Nam năm nay trải dài ở nhiều lĩnh vực, từ giải trí, thể thao, giáo dục, làm đẹp, ẩm thực, livestream.... thể hiện sự đa dạng và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng của các nhà sáng tạo.

"Anh Tây ơi" và phút ngẫu hứng trèo cây hái sầu riêng thu hút người xem chốt đơn

Ở hạng mục nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật của năm các gương mặt đề cử là: Ngọc Trinh (kênh @ngoctrinh89), Ngọc Kem (kênh @ngockemm), Tun Phạm (kênh @tunpham97), Anh Tây ơi (kênh @anhtayoiii), Lương Toàn Thắng (kênh @luongtoanthang712) và người dùng sẽ bình chọn cho giải thưởng này.

Đây là hạng mục tôn vinh gương mặt nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết với những dấu ấn xuất sắc trong hoạt động bán hàng, luôn góp mặt ở vị trí dẫn đầu trong các chiến dịch quan trọng của TikTok Shop.

Người mẫu Ngọc Trinh hiện đang tập trung bán hàng livestream

Không chỉ mang đến những nội dung sáng tạo, đậm tinh thần mua sắm kết hợp giải trí (Shoppertainment) mà còn đóng góp tích cực trong các sáng kiến vì cộng đồng, góp phần nâng cánh cho hàng Việt vươn mình trong kỷ nguyên số.

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, thị trường thương mại điện tử 6 tháng đầu năm 2025 chứng kiến sự dịch chuyển mạnh sang nền tảng giải trí - mua sắm tích hợp, với TikTok Shop tăng trưởng gần 69% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành là 42%.

Kết quả này, có sự đóng góp không nhỏ của các nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết với các phiên livestream bán hàng liên tục.