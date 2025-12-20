AI tầm soát ung thư cổ tử cung ở Bệnh viện Hùng Vương, 5 phút nhận kết quả

Thông tin trên được BSCK2 Huỳnh Thụy Thảo Quyên, Phó Khoa Khám bệnh A - Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), cho biết tại hội thảo "Ứng dụng phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hành lâm sàng", tổ chức sáng 20-12.

BSCK2 Huỳnh Thụy Thảo Quyên, Phó Khoa Khám bệnh A - Bệnh viện Hùng Vương, thông tin tại hội thảo

BS Quyên cho biết từ tháng 7-2023, Bệnh viện Hùng Vương đã triển khai sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng AI trong thực hành lâm sàng và ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Đây được xem là bước tiến quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu loại trừ ung thư cổ tử cung theo định hướng của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế.

"AI phân tích hình ảnh cổ tử cung bằng thuật toán, giúp giảm đáng kể yếu tố chủ quan phụ thuộc vào kinh nghiệm người đọc, đồng thời nâng cao tính chính xác và tính nhất quán của kết quả. Các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy AI có hiệu quả sàng lọc tương đương xét nghiệm tế bào học nhúng dịch với độ nhạy trên 98% và độ đặc hiệu khoảng 95% đối với các tổn thương nguy cơ cao, đáp ứng yêu cầu quan trọng nhất của một xét nghiệm sàng lọc là không bỏ sót bệnh" - BS Quyên nói rõ.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương khám, tầm soát bệnh lý ung thư cổ tử cung bằng AI tại xã đảo Thạnh An.

Theo BS Quyên, ưu điểm nổi bật của phương pháp này là quy trình đơn giản, thời gian trả kết quả nhanh chỉ khoảng 5 phút, chi phí thấp (khoảng 320.000 đồng) thấp hơn đáng kể so với tế bào học nhúng dịch và xét nghiệm HPV.

Thời gian trả kết quả chỉ khoảng 5 phút, giúp người bệnh có kết quả ngay trong lần khám, giảm thời gian chờ đợi và số lần tái khám. Ngoài ra, ứng dụng này còn hỗ trợ hệ thống y tế giảm gánh nặng chi phí và nhân lực trong phòng chống ung thư cổ tử cung.

Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là quy trình đơn giản, thời gian trả kết quả nhanh chỉ khoảng 5 phút, chi phí khoảng 320.000 đồng

BS Quyên cho biết thêm AI được khuyến cáo áp dụng cho phụ nữ từ 21 đến 65 tuổi có nhu cầu sàng lọc với tần suất hiện tại là mỗi năm một lần nếu kết quả bình thường. Phương pháp này có thể triển khai rộng rãi từ bệnh viện tuyến trung ương đến tuyến cơ sở, kể cả vùng sâu, vùng xa.

Hiện Bệnh viện Hùng Vương và một số cơ sở tại Cần Thơ đã triển khai. Trước đó, bệnh viện cũng thực hiện ứng dụng AI sàng lọc ung thư cổ tử cung cho người dân tại xã đảo Thạnh An. Đã có hơn 500 ca thực hiện ban đầu, cho thấy tiềm năng lớn trong nâng cao hiệu quả phòng chống ung thư cổ tử cung tại Việt Nam.

Đưa AI tầm soát đến vùng sâu, vùng xa BS CK2 Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết bệnh viện là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai kỹ thuật này sau hơn một năm nỗ lực phối hợp cùng các sở, ban, ngành và Bộ Y tế để được phê duyệt danh mục kỹ thuật. Trong suốt quá trình triển khai, bệnh viện đã đồng hành cùng các đối tác và nhiều địa phương như Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Thái Nguyên… đưa công nghệ mới đến với phụ nữ, đặc biệt là những nhóm yếu thế. Sau hai năm kể từ khi Bộ Y tế chính thức cho phép áp dụng AI trong tầm soát ung thư cổ tử cung, các kết quả thực hành lâm sàng cho thấy phương pháp này mang lại hiệu quả rõ rệt, từ độ chính xác, tốc độ cho đến khả năng tiếp cận cộng đồng. Hội thảo lần này cũng là dịp để cập nhật các tiến bộ mới, khi AI đã bước sang thế hệ thứ hai với công nghệ hiện đại hơn, nhanh hơn và độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn. Các chuyên gia quốc tế chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm và giải pháp mới. Trước thực trạng ung thư cổ tử cung vẫn là một trong những ung thư hàng đầu ở phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương khẳng định bệnh viện cam kết cùng các đối tác đưa AI tầm soát đến vùng sâu, vùng xa, không để phụ nữ nghèo bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu dài hạn là phối hợp cùng các địa phương trên cả nước, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và hướng tới mục tiêu đến năm 2030 ung thư cổ tử cung không còn là mối đe dọa lớn đối với phụ nữ Việt Nam.



