"Ai trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" cùng thắng Giải Mai Vàng

Hai nghệ sĩ công bố hạng mục "Ca khúc" và "Chương trình trên các nền tảng số - truyền hình" là NSND Việt Anh và NSND Trịnh Kim Chi.

Tại Chương trình Nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30, diễn ra tối 8-1, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và Anh trai say hi" đã cùng nhận Giải Mai Vàng 30-2024, ở hạng mục "Chương trình trên nền tảng số - truyền hình".

Đại diện Đất Việt VAC Group, đơn vị thực hiện "Anh trai say hi", gửi lời chúc mừng Giải Mai Vàng.

"Trong các năm qua, rất nhiều tác phẩm của chúng tôi đã vinh dự được ghi nhận. Là nền tảng tạo ra chương trình "Anh trai say hi", xin cảm ơn tất cả khán giả đã ủng hộ để có thể nhận giải. Đây là giải thưởng chung của tất cả khán giả, những người quan tâm đến nền công nghiệp văn hóa Việt Nam" - đại diện ekip "Anh trai say hi" xúc động.

Đại diện "Anh trai vượt ngàn chông gai" cho biết giải thưởng là niềm vinh dự cho ekip và cả khán giả của chương trình. Chương trình không đơn thuần là giải trí mà còn là sự kết nối và hơn hết là tôn vinh văn hóa Việt Nam.

Hành trình của chương trình là hành trình của sự yêu thương, ở mọi lúc, mọi nơi. Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" được phát sóng trên VTV3, quy tụ 33 anh tài, trong đó có: Bằng Kiều, Tự Long, Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Binz, Cường Seven, Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Rhymastic, (S)TRONG Trọng Hiếu, Soobin, Kay Trần và Bùi Công Nam...

Hầu hết các anh tài tham dự đều trên 30 tuổi, một số ít chỉ gần đến độ tuổi này khi tham gia chương trình. Theo chia sẻ của đơn vị sản xuất, một số tiêu chí khi lựa chọn các anh tài bao gồm việc phải có thành tích, tác phẩm tạo được dấu ấn; phải có nhiều tài năng, trí tuệ và khả năng lãnh đạo; và phải có tinh thần thiếu niên nhiệt huyết để có thể "vượt mọi chông gai".

Các anh tài đều phải trải qua quá trình tập luyện để tham gia vào các đêm công diễn. Sau khi kết thúc năm đêm công diễn và hai đêm chung kết, chương trình chọn ra các anh tài chiến thắng để góp mặt trong đội hình "gia tộc toàn năng".

Chương trình "Anh trai say hi" có sự tham gia của 30 "anh trai" là những nam nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật: HIEUTHUHAI, Negav, Song Luân, Đức Phúc, Pháp Kiều... Chương trình do Trấn Thành làm MC. Các "anh trai" sẽ trải qua quá trình hoàn thiện và nâng cấp bản thân qua từng vòng thi để có cơ hội xuất hiện trong đội hình nhóm nhạc chiến thắng.