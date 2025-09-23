HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Aitana Bonmati - Người sáng tạo kỳ tích "Quả bóng vàng" nữ

Đông Linh (theo AS, Marca)

(NLĐO) - Ngôi sao 27 tuổi Aitana Bonmati trở thành cầu thủ đầu tiên giành hat-trick danh hiệu Quả bóng vàng kể từ khi giải thưởng dành cho nữ ra đời năm 2018.

Mùa giải vừa qua, dù Barcelona thất bại trước Arsenal trong trận chung kết Champions League nữ và Tây Ban Nha thua Anh ở chung kết Euro nữ 2025, Aitana Bonmati vẫn chứng minh được đẳng cấp vượt trội. Cô được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" tại Euro 2025 cũng như "Cầu thủ hay nhất Champions League" mùa 2024-2025 nhờ phong độ ổn định, khả năng điều tiết và tạo khác biệt ở những thời khắc then chốt.

Aitana Bonmati - Người sáng tạo kỳ tích "Quả bóng vàng" nữ- Ảnh 1.

Aitana Bonmati có 14 năm gắn bó và trưởng thành cùng Barcelona

Ở cuộc bầu chọn năm nay, Bonmati vượt qua đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha là Mariona Caldentey - người giúp Arsenal vô địch UEFA Champions League nữ lần đầu tiên - và Alessia Russo (Arsenal), chân sút góp công lớn trong hành trình chinh phục các danh hiệu ở cấp CLB lẫn ĐTQG của "Pháo thủ" nữ. Top 5 Quả bóng vàng 2025 còn có sự góp mặt của Chloe Kelly (Arsenal) và Alexia Putellas (Barcelona).

Aitana Bonmati - Người sáng tạo kỳ tích "Quả bóng vàng" nữ- Ảnh 2.

Bonmati là nữ cầu thủ đầu tiên giành hat-trick danh hiệu Quả bóng vàng

Chiến tích của Bonmati nối dài mạch thành công của Barcelona ở hạng mục nữ, khi đây đã là năm thứ 5 liên tiếp, các cầu thủ thuộc CLB xứ Catalunya đoạt Quả bóng vàng (trước đó Alexia Putellas giành hai lần liên tiếp).

TIN LIÊN QUAN

"Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, giải thưởng hoàn toàn có thể thuộc về một đồng nghiệp khác. Đó là lý do hôm nay tôi không chuẩn bị sẵn bài phát biểu" - Bonmatí khiêm tốn chia sẻ trên sân khấu nhà hát Châtelet ở Paris.

Aitana Bonmati - Người sáng tạo kỳ tích "Quả bóng vàng" nữ- Ảnh 4.

Aitana Bonmati và Ousmane Dembele nhận Quả bóng vàng 2025

Không chỉ dừng lại ở vinh quang cá nhân, Bonmatí nhấn mạnh tầm quan trọng của "Quả bóng vàng" đối với sự phát triển bóng đá nữ. "Việc chúng ta có mặt ở đây, nhận giải thưởng theo cách trang trọng như bóng đá nam, là một bước tiến lớn. Chỉ vài năm trước thôi, Quả bóng vàng dành cho nữ thậm chí chưa tồn tại. Hôm nay, hàng triệu người trên thế giới được chứng kiến, và đó là điều giúp bóng đá nữ tiến gần hơn tới sự bình đẳng" - cô nói.

Trải qua 14 năm gắn bó với Barcelona, Bonmati khẳng định CLB Catalunya là "ngôi nhà trọn đời" và cô mong muốn tiếp tục cống hiến lâu dài. Từ một cầu thủ từng cân nhắc bỏ bóng đá, Bonmati nay đã trở thành biểu tượng toàn cầu, không chỉ vì 3 danh hiệu "Quả bóng vàng" liên tiếp mà còn bởi hình ảnh thủ lĩnh kiên cường, truyền cảm hứng cho cả nam và nữ trong thế giới bóng đá.

Aitana Bonmati - Người sáng tạo kỳ tích "Quả bóng vàng" nữ- Ảnh 5.

Bonmati là một trong những trụ cột của tuyển nữ Tây Ban Nha

Aitana Bonmati gia nhập học viện Barcelona Femeni từ năm 2012, bốn năm sau được đưa lên đội một ở tuổi 18. Bonmati trưởng thành trong lối chơi tiki-taka đặc trưng và được ví như "truyền nhân của Xavi và Iniesta" nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ, chuyền bóng chính xác và tư duy chiến thuật xuất sắc. Chiều cao chỉ khoảng 1,62 m nhưng bù lại, Bonmati cực kỳ nhanh nhẹn, khéo léo và sở hữu lối chơi thông minh.

Trong màu áo Barcelona Femeni, Bonmati đã góp công lớn vào chuỗi thành công rực rỡ với nhiều lần vô địch Liga F, đoạt Cúp Nữ hoàng và đặc biệt là ba lần đưa đội bóng lên đỉnh UEFA Champions League các năm 2021, 2023 và 2024.

Aitana Bonmati - Người sáng tạo kỳ tích "Quả bóng vàng" nữ- Ảnh 6.

Aitana Bonmati đạt đỉnh cao sự nghiệp

Ở cấp độ đội tuyển, Bonmatí là nhạc trưởng đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023 – giải đấu mà cô được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất". Bản thành tích đồ sộ của cô còn có thêm hai danh hiệu vô địch UEFA Nations League nữ (2023, 2024).

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ là một ngôi sao sân cỏ, Bonmatí còn mang tạo được ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Từng có lúc nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá vì áp lực, nhưng chính nghị lực đã giúp cô đứng vững và trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ.

Trong các phát biểu của mình, Bonmatí luôn nhấn mạnh vai trò tiên phong của thế hệ hiện tại trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Cô khẳng định: "Trong bóng đá không có giới tính. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho cả bé gái lẫn bé trai".

Tin liên quan

Clip: Dembele giành Quả bóng vàng, Bonmati lập kỳ tích hat-trick

Clip: Dembele giành Quả bóng vàng, Bonmati lập kỳ tích hat-trick

(NLĐO) – Hầu hết những danh hiệu cao quý của mùa giải 2024-2025 gọi tên dàn sao của Barcelona và nước Pháp, trong đó, Dembele lần đầu nhận giải Quả bóng vàng.

World Cup 2023: Xung đột "kinh điển" của bóng đá nữ Tây Ban Nha

(NLĐO) - Đang thi đấu rất hay, đội nữ Tây Ban Nha bất ngờ "phơi áo" với tỉ số 0-4 trước một Nhật Bản không được đánh giá cao. Điều gì đang xảy ra với đội bóng nữ xứ sở bò tót, ứng viên vô địch nặng ký tại World Cup nữ 2023?

Sarina Wiegman - kiến trúc sư của bóng đá nữ Anh

Dẫn dắt tuyển Anh đánh bại nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2025, HLV Sarina Wiegman đã vẽ lại bản đồ bóng đá nữ châu Âu

Quả bóng vàng 2025 Aitana Bonmati cú hat-trick Barcelona tuyển Tây Ban Nha World Cup Nations League Champions League
