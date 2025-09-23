Rạng sáng 23-9-2025, tại Nhà hát Châtelet ở Paris (Pháp), người hâm mộ bóng đá thế giới đã chứng kiến một lễ trao giải Quả bóng vàng rực rỡ và giàu cảm xúc mà Dembele là nhân vật chính.



Toàn cảnh lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 - Nguồn FPT Play

Không khí đêm Gala sang trọng với thảm đỏ trải dài, nơi những ngôi sao hàng đầu như Kylian Mbappé, Jude Bellingham… cùng các huyền thoại, HLV và khách mời danh giá lần lượt xuất hiện. Tâm điểm đêm hội là khoảnh khắc công bố chủ nhân Quả bóng vàng nam 2025 – và cái tên vang lên chính là Ousmane Dembele.

Ousmane Dembele nhận danh hiệu cao quý của làng bóng đá thế giới

Tiền đạo người Pháp của PSG đã trải qua một mùa giải bùng nổ, góp công lớn đưa đội bóng thủ đô nước Pháp giành cú ăn bốn (Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp). Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Dembele bước lên bục chiến thắng tại gala trao giải Quả bóng vàng của tạp chí France Football, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của một cầu thủ từng trải qua vô vàn chấn thương cùng không ít khúc quanh trong sự nghiệp.

Dembele có một năm 2025 cực kỳ thành công

Khi nâng cao danh hiệu, anh rưng rưng xúc động, nhắc đến mẹ, gia đình, đồng đội và cả những chặng đường gian nan đã qua. "Những điều tôi trải qua thật phi thường. Tôi đã có 1 năm không thể tin được với PSG. Hôm nay tôi ở đây, tự hào về bản thân mà vẫn cảm thấy căng thẳng. Giành được giải thưởng này, và được Ronaldinho trao tận tay, thật sự tôi cũng không mơ nổi. Tôi muốn dành sự cảm ơn với Paris Saint-Germain đã tìm đến tôi năm 2023 và đội bóng coi tôi như con cháu trong nhà, chủ tịch Nasser như một ông bố thứ hai. Ban huấn luyện và đặc biệt là HLV Luis Enrique đã cực kỳ quý mến tôi như người thân", Dembele nói.

Dembele và mẹ tại gala trao giải

Anh chia sẻ thêm: "Đối với tôi, đây là chiến thắng của tập thể. Không chỉ PSG, tôi xin cảm ơn cả các CLB cũ, Rennes, Dortmund, Barcelona. Cả các đồng đội ở đội tuyển quốc gia, lẫn HLV Deschamps đã luôn tin tưởng tôi, hy vọng rằng sẽ đến một ngày chúng tôi lại vô địch World Cup".

Aitana Bonmati giành danh hiệu "Quả bóng vàng" thứ ba liên tiếp

Ở hạng mục nữ, Aitana Bonmati tiếp tục khẳng định vị thế số một khi giành danh hiệu "Quả bóng vàng" thứ ba liên tiếp. Ngôi sao của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha đã có năm thi đấu xuất sắc, vừa dẫn dắt CLB đến cú ăn ba, vừa tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Cô trở thành nữ cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có ba lần liên tiếp đăng quang, một cột mốc vĩ đại.

Lamine Yamal - Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất

Ngoài hai giải thưởng cao quý kể trên, Ban tổ chức còn vinh danh các hạng mục: HLV nam xuất sắc nhất (Luis Enrique, PSG), HLV nữ xuất sắc nhất (Sarina Wiegman, tuyển Anh), Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất (Lamine Yamal, Barcelona, Tây Ban Nha), Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất (Vicky Lopez, Barcelona, Tây Ban Nha), Thủ môn nam xuất sắc nhất (Gianluigi Donnarumma, PSG/Man City, tuyển Ý), Thủ môn nữ xuất sắc nhất (Hannah Hampton, Chelsea, tuyển Anh)…

Vicky Lopez - Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất