Ajinomoto Việt Nam lan tỏa thói quen ăn rau vào trường học

Học sinh hào hứng với bữa trưa nhiều rau

Tại Trường iSchool Ninh Thuận, Quầy buffet rau trở thành điểm thu hút trong mỗi giờ ăn trưa. Học sinh chủ động xếp hàng để tự phục vụ món rau trong bữa trưa. Bé Minh Anh, học sinh lớp 3A, hào hứng chia sẻ: "Đồ ăn ở trường có nhiều món hấp dẫn và bổ dưỡng, còn có quầy buffet rau nữa ạ".

Học sinh Trường iSchool Ninh Thuận hào hứng bổ sung rau củ cho bữa trưa tại trường

Mô hình được Ajinomoto Việt Nam thí điểm tại Đồng Tháp trước khi mở rộng sang Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long… Quầy buffet được thiết kế với các loại rau củ bắt mắt, kết hợp xốt chấm phù hợp khẩu vị, giúp các em dễ tiếp nhận hương vị rau hơn. Mỗi học sinh được khuyến khích chọn một đến hai món rau để tăng sự đa dạng thực phẩm trong khẩu phần.

Ngoài việc cải thiện thói quen ăn rau, mô hình còn tạo nền tảng giáo dục các kỹ năng tự phục vụ, thói quen xếp hàng văn minh và kiến thức dinh dưỡng cơ bản, góp phần tạo nên văn hóa học đường tích cực.

"Nhật ký ước mơ" khuyến khích học sinh chinh phục thử thách ăn đa dạng rau củ tại nhà

Không chỉ triển khai Quầy buffet rau tại trường, Ajinomoto Việt Nam còn phát triển các thực đơn rau đa dạng, dễ chế biến và chia sẻ đến phụ huynh để áp dụng tại nhà. Đặc biệt, hoạt động "Nhật ký ước mơ" khuyến khích học sinh chinh phục thử thách ăn đa dạng rau củ tại nhà, tạo thói quen ăn rau xuyên suốt cả ở trường và tại nhà cho các em.

Hướng đến thế hệ Việt Nam khỏe mạnh hơn

Bên cạnh Quầy buffet rau, Dự án Bữa ăn học đường là một sáng kiến đóng góp cho dinh dưỡng học đường của Ajinomoto Việt Nam, được triển khai toàn quốc từ năm 2017, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế. Dự án cung cấp phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, chương trình giáo dục dinh dưỡng "3 phút thay đổi nhận thức" và mô hình bếp ăn chuẩn Nhật cho các trường tiểu học bán trú. Đến nay, dự án đã được áp dụng tại hơn 4.400 trường, mang lại lợi ích cho khoảng 1,5 triệu học sinh.

Hoạt động giáo dục kiến thức về dinh dưỡng trước bữa trưa

Thầy Lê Phan Minh Nhật - Phó Hiệu trưởng trường THPT iSchool Ninh Thuận - đánh giá:

"Dự án Bữa ăn học đường do Công ty Ajinomoto Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai rất có ý nghĩa đối với học sinh tiểu học Ischool Ninh Thuận, thông qua việc triển khai các tài liệu giáo dục dinh dưỡng cho học sinh trước mỗi bữa ăn và triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong đó chú trọng việc bổ sung các loại rau củ quả cho học sinh mỗi ngày".

Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cung cấp hơn 120 bộ thực đơn với hơn 360 món ăn không trùng lặp, phù hợp khẩu vị ba miền và được thiết kế theo nhu cầu dinh dưỡng từng độ tuổi tiểu học.

Một khẩu phần bữa trưa dinh dưỡng nấu theo thực đơn Phần mềm Dự án Bữa ăn học đường

Chương trình "Ba phút thay đổi nhận thức" hỗ trợ học sinh tiếp cận kiến thức về nhóm thực phẩm, giá trị dinh dưỡng và lợi ích của các món ăn, từ đó giúp các em hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, đồng thời bổ sung vốn từ tiếng Anh liên quan đến thực đơn.

Mô hình "Bếp ăn mẫu bán trú" áp dụng quy trình bếp một chiều theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tối ưu hóa nhân sự, thời gian chế biến. Đây là mô hình để các trường tiểu học bán trú đến tham quan, học tập và áp dụng phù hợp thực tiễn của từng đơn vị.

Từ cuối năm 2023, Dự án Bữa ăn học đường được mở rộng cho cả các trường không có bếp ăn bán trú đang sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn. Ông Phạm Nguyễn Hồng Thái - Trưởng đại diện Công ty CP Lari’s Việt Nam - cho biết:"Chúng tôi rất an tâm khi sử dụng Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng từ Dự án Bữa ăn học đường để lên thực đơn cho các em học sinh hằng ngày vì tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như nâng cao về mặt dinh dưỡng đối với bữa ăn cho các em".

Đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị bữa trưa cho học sinh theo gợi ý từ Phần mềm Dự án

Từ việc cải thiện bữa ăn đến thay đổi thói quen dinh dưỡng của học sinh, Ajinomoto Việt Nam đang góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn và lành mạnh. Các sáng kiến này là một phần trong chiến lược của Ajinomoto Việt Nam vì một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng ‘Khoa học về Axit amin’ (‘AminoScience’)".