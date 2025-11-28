Ajinomoto Việt Nam lan tỏa thói quen ăn rau vào trường học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Sau bục giảng

Ajinomoto Việt Nam lan tỏa thói quen ăn rau vào trường học

N.Ái

Sáng kiến Quầy buffet rau của Ajinomoto Việt Nam không chỉ nâng cao chất lượng bữa trưa mà còn giúp hình thành thói quen dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ.

Học sinh hào hứng với bữa trưa nhiều rau

Tại Trường iSchool Ninh Thuận, Quầy buffet rau trở thành điểm thu hút trong mỗi giờ ăn trưa. Học sinh chủ động xếp hàng để tự phục vụ món rau trong bữa trưa. Bé Minh Anh, học sinh lớp 3A, hào hứng chia sẻ: "Đồ ăn ở trường có nhiều món hấp dẫn và bổ dưỡng, còn có quầy buffet rau nữa ạ".

img

Học sinh Trường iSchool Ninh Thuận hào hứng bổ sung rau củ cho bữa trưa tại trường

Mô hình được Ajinomoto Việt Nam thí điểm tại Đồng Tháp trước khi mở rộng sang Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long… Quầy buffet được thiết kế với các loại rau củ bắt mắt, kết hợp xốt chấm phù hợp khẩu vị, giúp các em dễ tiếp nhận hương vị rau hơn. Mỗi học sinh được khuyến khích chọn một đến hai món rau để tăng sự đa dạng thực phẩm trong khẩu phần.

Ngoài việc cải thiện thói quen ăn rau, mô hình còn tạo nền tảng giáo dục các kỹ năng tự phục vụ, thói quen xếp hàng văn minh và kiến thức dinh dưỡng cơ bản, góp phần tạo nên văn hóa học đường tích cực.

Ajinomoto Việt Nam lan tỏa thói quen ăn rau vào trường học - Ảnh 2.

"Nhật ký ước mơ" khuyến khích học sinh chinh phục thử thách ăn đa dạng rau củ tại nhà

Không chỉ triển khai Quầy buffet rau tại trường, Ajinomoto Việt Nam còn phát triển các thực đơn rau đa dạng, dễ chế biến và chia sẻ đến phụ huynh để áp dụng tại nhà. Đặc biệt, hoạt động "Nhật ký ước mơ" khuyến khích học sinh chinh phục thử thách ăn đa dạng rau củ tại nhà, tạo thói quen ăn rau xuyên suốt cả ở trường và tại nhà cho các em.

Hướng đến thế hệ Việt Nam khỏe mạnh hơn

Bên cạnh Quầy buffet rau, Dự án Bữa ăn học đường là một sáng kiến đóng góp cho dinh dưỡng học đường của Ajinomoto Việt Nam, được triển khai toàn quốc từ năm 2017, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế. Dự án cung cấp phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, chương trình giáo dục dinh dưỡng "3 phút thay đổi nhận thức" và mô hình bếp ăn chuẩn Nhật cho các trường tiểu học bán trú. Đến nay, dự án đã được áp dụng tại hơn 4.400 trường, mang lại lợi ích cho khoảng 1,5 triệu học sinh.

img

Hoạt động giáo dục kiến thức về dinh dưỡng trước bữa trưa

Thầy Lê Phan Minh Nhật - Phó Hiệu trưởng trường THPT iSchool Ninh Thuận - đánh giá:
"Dự án Bữa ăn học đường do Công ty Ajinomoto Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế  triển khai rất có ý nghĩa đối với học sinh tiểu học Ischool Ninh Thuận, thông qua việc triển khai các tài liệu giáo dục dinh dưỡng cho học sinh trước mỗi bữa ăn và triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong đó chú trọng việc bổ sung các loại rau củ quả cho học sinh mỗi ngày".

Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cung cấp hơn 120 bộ thực đơn với hơn 360 món ăn không trùng lặp, phù hợp khẩu vị ba miền và được thiết kế theo nhu cầu dinh dưỡng từng độ tuổi tiểu học.

Ajinomoto Việt Nam lan tỏa thói quen ăn rau vào trường học - Ảnh 4.

Một khẩu phần bữa trưa dinh dưỡng nấu theo thực đơn Phần mềm Dự án Bữa ăn học đường

Chương trình "Ba phút thay đổi nhận thức" hỗ trợ học sinh tiếp cận kiến thức về nhóm thực phẩm, giá trị dinh dưỡng và lợi ích của các món ăn, từ đó giúp các em hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, đồng thời bổ sung vốn từ tiếng Anh liên quan đến thực đơn.

Mô hình "Bếp ăn mẫu bán trú" áp dụng quy trình bếp một chiều theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tối ưu hóa nhân sự, thời gian chế biến. Đây là mô hình để các trường tiểu học bán trú đến tham quan, học tập và áp dụng phù hợp thực tiễn của từng đơn vị.

Từ cuối năm 2023, Dự án Bữa ăn học đường được mở rộng cho cả các trường không có bếp ăn bán trú đang sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn. Ông Phạm Nguyễn Hồng Thái - Trưởng đại diện Công ty CP Lari’s Việt Nam - cho biết:"Chúng tôi rất an tâm khi sử dụng Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng từ Dự án Bữa ăn học đường để lên thực đơn cho các em học sinh hằng ngày vì tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như nâng cao về mặt dinh dưỡng đối với bữa ăn cho các em".

Ajinomoto Việt Nam lan tỏa thói quen ăn rau vào trường học - Ảnh 5.

Đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị bữa trưa cho học sinh theo gợi ý từ Phần mềm Dự án

Từ việc cải thiện bữa ăn đến thay đổi thói quen dinh dưỡng của học sinh, Ajinomoto Việt Nam đang góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn và lành mạnh. Các sáng kiến này là một phần trong chiến lược của Ajinomoto Việt Nam vì một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng ‘Khoa học về Axit amin’ (‘AminoScience’)".

bữa ăn học đường Ăn uống lành mạnh dinh dưỡng học đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo