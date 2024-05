Ám ảnh bị bạo hành khi yêu

Đến bây giờ, Mỹ Lan (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) chưa hết ám ảnh chuyện người yêu bạo hành.



Ký ức hãi hùng

Lan kể, Quân (bạn trai Lan) là người cùng quê, hơn cô 3 tuổi. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở TP HCM và công việc ổn định. Mọi người đánh giá Quân hiền lành, dễ gần.

Quân rất cưng chiều Lan trong 2 tháng đầu tìm hiểu và Lan hạnh phúc với thời gian đó. Nhưng, "ở trong chăn mới biết chăn có rận", Quân bắt đầu bộc lộ sự nóng tính, ghen tuông và gia trưởng. Anh muốn bạn gái phải biết nghe lời, ngoan ngoãn, Lan chỉ trái ý một chút là anh khó chịu, nổi giận rồi chửi bởi.

Khi những điều này lặp lại nhiều lần, Quân tiến thêm bước nữa bằng cách ra đòn không thương tiếc và bất chấp sự xấu hổ. Đỉnh điểm là lần Quân bạt tai người yêu giữa quán ăn khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Một đêm khác, đang đi chơi thì Quân kéo Lan về phòng trọ, chẳng nói chẳng rằng đấm liên tục vào lưng, đá vào bụng và trút những lời tục tĩu. Sợ mọi người nghe thấy, Lan không dám khóc lớn, chỉ quỳ lạy xin Quân tha.

"Lần nào bực bội anh cũng cư xử với tôi như vậy, tiếp đó thì ép tôi quan hệ tình ái dù tôi mệt mỏi, ấm ức. Qua hôm sau, anh ấy năn nỉ, xin lỗi, tặng quà, tôi kìm lòng không được nên tha thứ" - Lan kể và cho hay yêu được 1 năm thì người bạn thân biết chuyện đã tư vấn và cô quyết tâm chấm dứt mối quan hệ. Lúc này, cảm giác vừa căm hận Quân vừa ghét chính bản thân mình.

Các bạn trẻ nên tìm hiểu kỹ người mình yêu để tránh những đáng tiếc. (Ảnh minh họa)

Ngọc Duy (21 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP HCM) cũng khốn khổ vì thói hay ghen của người yêu. Theo Duy, ngày nào làm gì, đi đâu, với ai... bạn gái Duy đều hỏi cặn kẽ. Thậm chí nửa đêm người yêu gọi video bất ngờ để xem liệu Duy có đang ở một mình.

Chưa kể, yêu đương một năm, người yêu yêu cầu Duy không được phép nhìn hay nói chuyện thân mật với bất kỳ cô gái nào. Mật khẩu điện thoại, máy tính, tài khoản mạng xã hội Duy phải cung cấp hết. Bạn bè trên mạng xã hội bị bạn gái tùy tiện hủy kết bạn, chặn liên lạc nếu cảm thấy nghi ngờ. "Em thương bạn gái nhưng quá mệt mỏi" - Duy than.

Một tình cảnh khác, M. (18 tuổi, một sinh viên ở TP HCM) cho biết có người yêu hơn 5 tuổi. Nhiều tháng liền M. trở thành nạn nhân của thói côn đồ nhưng cô thú nhận chẳng thể chia tay. Khi hỏi lý do sao, M. nói đã yêu nên khó dứt ra và sợ bị dị nghị…

Không chỉ một phía

Y.Change (một nhóm hoạt động về giới tại Hà Nội) khảo sát 569 bạn nữ ở lứa tuổi từ 18-30. Kết quả trả lại cho thấy 59% nữ cho biết từng chịu bạo hành về mặt tinh thần, 23% nói bị quấy rối và bạo hành qua mạng, 24% thừa nhận là nạn nhân của quấy rối và đeo bám sau khi chia tay, 21% trả lời từng bị tổn thương thể xác hoặc tinh thần. Đáng nói, hơn 6% kể từng muốn tự tử.

Chưa có nhiều thống kê về việc nam giới bị bạo hành lúc yêu, nhưng theo chuyên viên tâm lý Trần Trung Kiên (TP HCM), nam hay nữ đều có thể là bị bạo hành. Ngoài đánh đập, hành vi mắng chửi, đe dọa, kiểm soát quá mức hoặc ép quan hệ tình dục cũng là bạo hành.

Ngày nay, người trẻ dễ quen biết, kết nối tình cảm hơn dẫn đến chưa hiểu đã yêu, dễ chọn nhầm người không tốt. Vì vậy, người trẻ ít trân trọng mối quan hệ, dễ ái kỷ hoặc cái tôi lớn, khả năng kiềm chế bản thân kém. Khi bực dọc hoặc không hài lòng, họ dễ có hành vi bạo hành người mình yêu.

Chia sẻ thêm, chuyên viên tâm lý Trần Trung Kiên cho hay người có thói quen bạo lực thường sinh ra ở gia đình không hạnh phúc, còn nạn nhận do thích dựa dẫm, chỉ biết yêu nên không dám chia tay dù bị bạo hành. Chưa kể, nhiều trường hợp bị người yêu bạo hành song do hy vọng người yêu thay đổi nên sa vào vòng luẩn quẩn. Ngoài ra, một số người trẻ do sợ bị dị nghị hoặc bị người yêu đe dọa bằng hình ảnh, tin nhắn nhạy cảm nên chấp nhận sa lầy.

"Người bị bạo hành dễ rơi vào trạng thái âu lo, bất an, đau khổ và hoài nghi chính mình. Lâu dần sẽ đánh mất sự tôn nghiêm, tự tin và ít chia sẻ hơn" - chuyên viên Trần Trung Kiên nói.

Theo chuyên viên Nguyễn Thị Phương Trang, khi gặp bạo lực trong tình yêu, người tổn thương cần tìm sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình. Nếu tình trạng tồi tệ, họ nên đến công an trình báo sự việc để được bảo vệ.



Chuyên viên tâm lý Nguyễn Thị Phương Trang, Trung tâm Tham vấn tâm lý The Sight, cảnh báo người bị bạo hành nếu tiếp tục mối quan hệ sẽ phải đối mặt với những hậu quả lâu dài, thậm chí ảnh hưởng đến con cái.

Đưa ra lời khuyên, chuyên viên Nguyễn Thị Phương Trang cho rằng người trẻ trước lúc bước vào mối quan hệ nên tìm hiểu kỹ về người mình yêu gồm tính cách, công việc, gia đình, có xu hướng thể hiện sự chiếm hữu trong tình yêu hay không.

Còn nếu đang chịu đựng người yêu bạo hành, người chịu đựng nên nói thẳng ra với người mình yêu để họ hiểu quan điểm của mình hơn. Nếu qua một lần, hai lần mà tình trạng bạo hành tái diễn thì chấm dứt mối quan hệ, vì nếu tiếp tục có thể khiến cuộc sống người bị bạo hành sau này trở nên tăm tối.